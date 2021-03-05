"Квартал замкнется". Девелоперы Барнаула рванули застраивать микрорайон рядом с элеватором

Частный сектор рядом с элеватором в Барнауле готовят к сносу. Уже в ближайшие годы здесь собираются возвести многоэтажные дома. 4 марта 2021 года архитекторы градостроительного совета утвердили проект первого дома в микрорайоне. Он появится на ул. Никитина, неподалеку от городской прокуратуры. Члены комиссии отметили, что развитие этой части города требуется давно, а потому ждут от девелопера проект застройки всего квартала.

Очередное "общежитие"

Дом на ул. Никитина, 12, заказал новый застройщик – ООО "Т-Строй" (принадлежит барнаульскому бетонному заводу "Основа"). Согласно проекту, в 16-этажном монолитном ЖК будет 195 квартир, большая часть из которых (120) – однокомнатные площадью от 21 квадратного метра. Также предусмотрено 45 двухкомнатных квартир и 30 – трехкомнатных. Во дворе появятся детская площадка и зона отдыха, а на крыше – спортивная площадка.

На подземном этаже дома запроектирован паркинг на 27 машино-мест. Однако члены градсовета усомнились, что на парковке можно "втиснуть" все 27 автомобилей.

"Подвал имеет очень мало опор, чтобы его перекрыть и поставить 16-этажный дом. И вызывает сомнение количество машин, которые можно расположить между колоннами. Я боюсь, что когда строители поставят все конструкции, половина из этих машин встать не смогут", – считает руководитель творческой мастерской "Призма" Наталья Кан.

Разработчики проекта (компания "Структура") с этим не согласились: по их мнению, после строительства дома препятствий для размещения автотранспорта не возникнет. Еще 18 мест для автомобилей жильцов заложено вдоль ул. Никитина, где появится парковка. Дополнительные 40 машино-мест готов предоставить гаражный кооператив на ул. Промышленной.

Некоторым архитекторам не понравилась и Г-образная форма дома. Один из торцов здания по плану выходит на север и северо-запад. Из-за этого квартиры, по словам членов градсовета, недополучат света.

Авторы проекта в ответ привели схему инсоляции объекта (степень освещенности помещения, определяемой в расчете за одни сутки), которая показывает, что свет в квартиры северо-западной части ЖК попадает на два часа. Архитекторы с этим не согласились: они отметили, что расчеты сделаны не совсем корректно, а потому свет будет падать только на лоджии, но не проникнет вглубь квартир.

"Вы лукавите по поводу освещенности квартир, они ориентированы на север, северо-запад, они не получают должного освещения, свет только на лоджиях. Вы сознательно ухудшаете условия жизни людей и снижаете продажную стоимость квартир для заказчика", – отмечает архитектор Сергей Боженко.

Он также заметил, что участок, на котором расположен дом, слишком мал. Из-за этого не получилось сделать больше площадь парковочных мест, зеленых зон и детских площадок.

"Проезд у вас идет по створу стены соседнего жилого дома. Никуда не годится. Разворотная площадка совмещена с въездом в подвал и въездом на скромную дворовую территорию, которая должна вести к подъездам. Вопросы пожаротушения, спасения людей никак не решаются: нет сквозного проезда. Зелени недостаточно, парковки размещаются за границами участка, последние газоны занимают парковки", – отмечает он.

Недостаток проекта архитекторы усмотрели и в количестве квартир.

"Место не самое плохое, можно найти покупателя. Но 13 квартир на этаже. Общежитие, очередное общежитие. Правда, хорошо благоустроенное", – добавляет главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

По мнению Сергея Боженко, единственный вариант сделать проект более комфортным – уменьшить этажность и сократить количество квартир.

Впрочем, у проекта были и сторонники. Исполнительный директор СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин отметил, что дом получился интересным.

"Проект сделан по всем строительным нормам и правилам, он улучшает место и дает толчок к развитию этого района. Я поспорю с автором о том, что нижняя часть должна быть светлой. На мой взгляд, наоборот, верхняя должна быть светлой, благодаря чему она станет "легче". Дом у вас стильный, сделан "вкусно", – отмечает Шадрин.

А перспективы?

Но главная проблема дома оказалась не в конструктиве, а в расположении. Членов градостроительного совета не устроило то, что заказчик не предоставил проект планировки и межевания всего микрорайона. Этот документ, который показывает, как будет развиваться квартал, какие еще дома в нем появятся, где разместятся школы, детсады, и другие объекты.

"Если опираться на принцип "кто первый встал, того и тапки", дом можно согласовать. Но можно посмотреть в целом – вся улица Никита от Комсомольского до Элеватора. Улица Промышленная по генплану пойдет магистраль. Дом, наверное, красивый. Но комплект-то отсмотреть можно? Неправильно рассматривать так", – уверен депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Застройка микрорайона рядом с элеватором напоминает строительство многоэтажек в частном секторе за переулком Ядринцева (между ул. Партизанской и Папанинцев), уверен архитектор Евгений Башкиров. Проект планировки и межевания этого квартала в 2019 заказала компания "Жилищная инициатива". Сейчас она совместно с другой крупной фирмой – "Строительной перспективой" – застраивает этот микрорайон.

"Ситуация аналогичная – сплошной частный сектор и отдельное вкрапление здание. Но тогда (при строительстве квартала на ул. Ядринцева – прим.ред.) ни один дом не рассматривался без эскиза проекта планировки. Потом он перекочевал в сторону пр. Строителей, появились другие дома (ЖК от компании "Алгоритм" на ул. Молодежной – прим.ред.). Но тогда была какая-то программа, хотя бы приблизительная, и то, что сейчас построено, соответствует проекту. Или мы этот вопрос вообще "хороним", или будем двигаться в этом направлении", – говорит Башкиров.

Проект планировки любого квартала в городе, где планируется строительство, может подготовить и администрация Барнаула, которая заинтересована в развитии новых микрорайонов. Однако пока инициативы от города нет, ведь для разработки этих документов нужно найти средства в бюджет, отмечает зампредседателя комитета по архитектуре Владимир Бутаков. Именно поэтому инициативу ждут от застройщиков.

"Вся проблема в проекте планировки. Если его заказчиком выступает администрация, в частности, комитет по строительству и архитектуре, нужно финансирование, бюджетные средства. Либо мы говорим архитекторам: "Друзья, чтобы обосновать свое решение, разговаривайте с заказчиками, разрабатывайте проект планировки. Это нормально, так и должно быть, мы должны в целом рассматривать эту территорию. Либо мы сидим, ждем финансирования", – говорит он.

Несмотря на все замечания, архитекторы одобрили проект. Однако заказчику все-таки рекомендовали подготовить проект застройки микрорайона.

Присутствовавший на заседании представитель девелопера отметил, что компания действительно планирует развивать весь микрорайон. Поэтому не исключает, что девелопер разработает проект планировки.

"В планах компании есть расширение. Мы планируем выкупать соседние участки, который находится правее от участка на ул. Никитина, 12, и левее, ближе к прокуратуре. И квартал у нас по сути "замкнется", – отмечает соучредитель агентства недвижимости "Светлый дом" Виталий Федоров.

Брать, пока дают

Интерес к микрорайону за проспектом Комсомольским барнаульские девелоперы проявляют все чаще, хотя такой массовой застройки, как в квартале за ТЦ "Сити-Центр", пока нет.

В переулке Трудовом планирует возвести многоэтажку компания "Строймонолит". Ранее эта же компания построила по соседству дом (ул. Песчаная, 19). Виталий Федоров сообщил amic.ru, интерес девелоперов к этой территории очевиден:

"Микрорайон перспективен для застройщика тем, что является центральной город, но на данном этапе цена земли невысокая".