Поближе к Оби. Квартал рядом с барнаульским элеватором застроят многоэтажками

Частный сектор недалеко от барнаульского элеватора планируют снести и застроить многоэтажками. В будущем здесь могут появиться семь домов, которые рассчитаны почти на полторы тысячи жителей. Уже сейчас инвестор ведет переговоры с частными собственниками о выкупе участков и готовится к строительству первого дома в квартале. Его возведут на улице Никитина, 12. Проект ЖК успешно прошел обсуждение на повторном градсовете 30 июня.

Все по нормам

Впервые эскизы 16-этажного дома представили комиссии в начале марта 2021 года. Тогда эксперты посчитали, что проект недоработанный. Так, по мнению членов градсовета, в подземном паркинге дома предусмотрено мало опор (колонн), чтобы "удержать" весь дом; в квартиры (некоторые из которых выходят на север и северо-запад) не будет попадать солнечный свет; во дворе недостаточно места для разворота пожарной техники. Авторы проекта (компания "Структура") учли замечания экспертов и проект ЖК доработали.

"В подвале с подземной автостоянкой предусмотрели дополнительные колонны, количество парковочных мест осталось без изменения – 24. Пожаротушение жилого дома осуществляется в соответствии с СП4 ("Системы противопожарной защиты" – прим.ред.): ширина пожарного проезда составляет шесть метров, во дворе предусматривается площадка для разворота техники, размер которой 15 на 15 метров. Что касается инсоляции (степень освещенности помещения, определяемой в расчете за одни сутки – прим.ред.), то, исходя из ГОСТа и СанПиНа, точка, в которой определяется инсоляция, принята верно", – отмечает руководитель мастерской "Структура" Антон Копылов.

Квартальные перспективы

Архитектурная мастерская на совете 30 июня представила экспертам и проект планировки микрорайона, в котором готовится строительство многоэтажки. Этот документ показывает, как будет развиваться квартал, какие еще дома в нем появятся, а также где разместятся школы, детсады и другие объекты.

"Мы сделали два проекта планировки. Один предлагает развитие многоэтажной жилой застройки, второй – малоэтажной. Нам больше нравится именно второй вариант. Согласно этому документу, квартал рассчитан на 872 квартиры, общая площадь – чуть больше 36 тыс. квадратных метров, количество жителей – 1452 человека", – говорит Антон Копылов.

В микрорайоне планируется строительство детских площадок, зон отдыха, предусмотрено озеленение. Общее количество машино-мест (на стоянках рядом с домами и в подземных паркингах) – 415.

"В квартале мы предусмотрели жилой дом со встроенным детским центром на 80 человек. Территория центра огорожена, есть площадки для прогулок детей. В радиусе 800 метров от микрорайона расположены образовательные школы №1 и №6, детская школа искусств и детский центр на ул. Гоголя, 10а", – отмечает архитектор.

Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко интересуется, работает ли сейчас девелопер над подготовкой участков под остальные дома в квартале.

"Я встречался с представителем заказчика (работать в квартале планирует компания "Т-Строй", связанная с барнаульским бетонным заводом "Основа" – прим.ред.), он говорит, что планирует застраивать всю сторону улицы Никитина. Насколько быстро идет оформление земли?" – задает вопрос Носенко.

Присутствующий на заседании представитель девелопера поясняет, что сейчас компания обсуждает выкуп земли с владельцами частных домов:

"Участок, который находится правее от ул. Никитина, 12, ближе к элеватору, прорабатывается, с собственниками ведутся переговоры, сейчас мы формируем стоимость участков".

Проект как основа

Подготовленный эскизный проект планировки впечатлил градсовет. По мнению главного архитектора Алтайского края, мэрия должна принять документ как основу развития микрорайона.

"Проделана большая работа. Наверное, надо администрации перевести этот проект в законный документ, чтобы зафиксировать объемы строительства, и не уплотнять квартал под каждого возможного застройщика", – отмечает Четошников.

Начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв с таким предложением соглашается:

"Тогда мы предлагаем застройщику обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о принятии решения о подготовке документации по планировке территории. Мы тогда примем постановление, в рамках которого выполним эту работу, и примем проект планировки территории".

Документ, показывающий развитие микрорайонов, стал неофициальной причиной, из-за которой градсовет отказывается согласовывать точечные проекты. Так, с начала года комиссия отклонила эскизы домов на ул. Пролетарской, 80, в пер. Трудовом, 28а, на ул. Партизанской, 175, на ул. Северо-Западной, 48а.

Эти ЖК располагаются в частных секторах и кварталах аварийных домов, которые в будущем могут быть застроены новым жильем. Но без проекта планировки и межевания невозможно предсказать, какое развитие ждет микрорайон, сколько домов в нем построят. Чтобы упорядочить хаотичную точечную застройку, градсовет и требует проект застройки.

Некоторые строительные компании, уловив запросы комиссии, сразу предоставляют эскизы кварталов вместе с проектом дома и получают одобрение градсовета.

Каким будет дом на ул. Никитина, 12?

В 16-этажном монолитном ЖК предусмотрено 195 квартир, большая часть из которых (120) – однокомнатные площадью от 21 квадратного метра. Также предусмотрено 45 двухкомнатных квартир и 30 – трехкомнатных. Во дворе появятся детская площадка и зона отдыха, а на крыше – спортивная площадка.