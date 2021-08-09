Водитель на иномарке снёс столб в Барнауле

Водитель иномарки сбил опору линии электропередачи на пересечении проспекта Ленина и улицы Титова в Барнауле. Автомобиль серьёзно пострадал – столб буквально вывернул у него правое переднее колесо.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на месте происшествия работала полиция. Информация о наличии пострадавших в аварии уточняется.

Напомним, что три человека пострадали в результате тройного ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров в Барнауле.

Как сообщили в отделении пропаганды краевой столицы, в результате аварии пострадали водители иномарок и 80-летняя женщина – пассажирка отечественного авто. Всех их доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.