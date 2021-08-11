Томенко съездил в Тальменку и посмотрел на школы, детский сад и скважины за 1,7 миллиарда

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во вторник, 10 августа, посетил с рабочим визитом Тальменский район, где осмотрел новую школу, детский сад и три скважины, на строительство которых выделили 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Всего в районе сейчас строят и капитально ремонтируют 58 социально значимых объектов по различным государственным программам. Так, по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" с участием средств федерального и краевого бюджетов в рабочем посёлке Тальменка ведут строительство школы № 3 на 550 мест. Также по краевой адресной инвестиционной программе строят школу на 360 мест в селе Ларичиха.

Виктор Томенко посетил в Тальменке новые ясли-сад на 140 мест, дошкольное учреждение примет воспитанников уже в начале нового учебного года. Стоимость объекта, построенного по нацпроекту "Демография", составляет порядка 170 миллионов рублей.

Кроме того, в Тальменка в этом году завершат строительство водозабора с тремя скважинами, станцией водоочистки, резервуарами для воды и разводящими сетями. Объект стоимостью более 230 миллионов рублей построен в рамках нацпроекта "Экология", он позволит обеспечить чистой питьевой водой 19,5 тысячи жителей рабочего посёлка.

Всего в Тальменском районе сейчас реализовывают 70 проектов – больше всех среди районов Алтайского края.