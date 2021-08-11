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Томенко съездил в Тальменку и посмотрел на школы, детский сад и скважины за 1,7 миллиарда

, ИА "Амител"
Глава региона пообещал району реализовать 70 проектов. Это больше всех в крае
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во вторник, 10 августа, посетил с рабочим визитом Тальменский район, где осмотрел новую школу, детский сад и три скважины, на строительство которых выделили 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона. 

Всего в районе сейчас строят и капитально ремонтируют 58 социально значимых объектов по различным государственным программам. Так, по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" с участием средств федерального и краевого бюджетов в рабочем посёлке Тальменка ведут строительство школы № 3 на 550 мест. Также по краевой адресной инвестиционной программе строят школу на 360 мест в селе Ларичиха.

Виктор Томенко посетил в Тальменке новые ясли-сад на 140 мест, дошкольное учреждение примет воспитанников уже в начале нового учебного года. Стоимость объекта, построенного по нацпроекту "Демография", составляет порядка 170 миллионов рублей.

Кроме того, в Тальменка в этом году завершат строительство водозабора с тремя скважинами, станцией водоочистки, резервуарами для воды и разводящими сетями. Объект стоимостью более 230 миллионов рублей построен в рамках нацпроекта "Экология", он позволит обеспечить чистой питьевой водой 19,5 тысячи жителей рабочего посёлка.

Всего в Тальменском районе сейчас реализовывают 70 проектов – больше всех среди районов Алтайского края.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.08.2021 11:39
- гость -

70 проектов. Не много.

11.08.2021 12:10
Александр

А то что Новоелвка закрывается он не обсудил?

11.08.2021 12:13
- гость -

Худо бедно, при каждом губернаторе за счет средств федерального бюджета хоть по чуть чуть край развивается. И это не плохо.

11.08.2021 12:37
гость

Когда будет работать рег оператор ??? С окрестных сел - договор заключить надо приехать! Оплатить - надо приехать, дистанционно это не сделать! Людей в долги вгоняют , как оплатить даже сами не знают - бардак полнейший как с договорной работой, так и с оплатами . После оплаты еще и проконтролировать надо, поставили оплату тебе или она так и висит на невыясненных и надо опять ехать в офис писать заявление !!!! Это полный провал , это не работа!!!!!

11.08.2021 12:54
- гость -

11.08.2021 12:10
Александр
А то что Новоелвка закрывается он не обсудил?

Не распространяй фейки

11.08.2021 14:30
- гость -

Как обычно - заголовок просто блеск. То ли скважины за 1,7 миллиарда, то ли он посмотрел это всё за эти деньги....

11.08.2021 14:31
- гость -

И за 1,7 миллиарда чего? Старых галош?

11.08.2021 16:14
Митенька ржевский

А вы в курсе, что школа в Тальменке построена на ворованные средства?
Администрация швыранула с оплатой работ и материалов строителей, а те, в свою очередь, поставщиков стройматериалов. Уголовные дела и судебные решения имеются...
Смотрите, уважаемый губернатор, не замарайтесь... Тальменка то ещё местечко...

11.08.2021 16:16
Митенька ржевский

И да, господину губернатору не сделали экскурсию в дом престарелых и не объяснили, почему это ассенизаторские машины льют в овраг.

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