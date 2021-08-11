272 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

272 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 65 121.
Новые случаи инфекции распределились так: Барнаул – 93, Бийск – 51, Ребрихинский район – 21, Калманский район – 10, Заринск, Бийский район – по 8 заболевших, Первомайский, Родинский районы – по 7 заболевших, Змеиногорский район – 6, Алтайский, Солтонский районы – по 5 заболевших, Алейский район – 4, Камень-на-Оби, Волчихинский, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Рубцовск, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алейск, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский районы – по 1 заболевшему.
Также за сутки в больницах скончались 24 пациента, из которых 20 – от коронавируса, ещё четверо – по иным причинам. Всего за время пандемии в регионе умерло 4209 пациентов, из которых 1052 – по причинам, не связанным с COVID-19.
Из больниц выписали ещё 152 человек, общее число выздоровевших достигло 50 387. 735 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 227 подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
Не удивительно, очередь к терапевту 14 ДНЕЙ 2 НЕДЕЛИ, затем приходя к назначенному времени стоять в очереди почти час, и получить неправильное лечение. Это наплевательское отношение к людям. Врач просто не желает отрабатывать свои деньги. Если токарь не правильно сделает работу ему не платят а вычитают из зарплаты. У врача отсидел - получил свой оклад. За такую работу надо срок давать, человек не может сам лечиться и они это знают.
11.08.2021 12:30
bservice
Знакомой хирург продлял больничный,35 минут одним пальцем по клаве.
На вопрос-ответ:"я что,бегать должен?"
Китайцы хуже Гитлера со своими заразами человечеству беды принесли
11.08.2021 12:30
bservice
Звонишь утром и заказываешь талон на этот же день.
11.08.2021 12:48
- гость -
11.08.2021 12:30
bservice
Звонишь утром и заказываешь талон на этот же день.
А тебе говорят, что свободная запись только через 2 недели
11.08.2021 12:35 - гость -
То есть Вас не смущает, что первые заболели американцы? Просто скрыли этот факт. А не очень далекие рашили обвинить во всех бедах китайцев.
11.08.2021 13:12
- гость -
Вы куда-то не туда звоните.Может телефоном ошиблись?
11.08.2021 13:35
- гость -
А ваша поликлиника на Никитина? Где очереди нет. С улицы, простых принимают?
Часовая поездка на велосипеде убивает ОРВИ. НЕ раз проверял.
ковид - не орви
да ну. Что тот что этот вирус.
Плановой медицины нет. Убита. Если пытаться записываться, то 2 месяца ожидание первичного приема, потом с шагом в месяц-два обследования и повторные приемы. В хронику перейдет.
Даже платно в АКДЦ по многим направлениями почти не принимают, в регистратуре говорят "специалист один, в пн будет 3-4 платных талона, приходите к 7.30, но лучше поищите другое мед.учреждение, шансов получить талон почти нет".
Куда лучше платно обратиться с заболевшими и опухшими суставами?
Это, скорее всего, последствия короны.
30 лет не ходил по больницам, фонд ОМС на мне озолотился, и сейчас не потратятся.
За последние сутки в России зарегистрировали 799 смертей от коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Это четвертый раз с начала пандемии, когда суточное число летальных исходов поднимается до отметки 799 и максимум за все время распространения вируса в России. До этого 799 смертей фиксировали 16, 24 и 29 июля.
Никак не хотят зайти за цифру 800)))
гость 12:35
Это же страшный суд какой-то.