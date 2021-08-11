Экс-депутат из Омска, спасавший заложников в Беслане, стал новым замом полпреда по Сибири

Экс-депутат Госдумы РФ от Омской области Олег Денисенко назначен на пост заместителя полномочного представителя президента в СФО, пишут местные СМИ. Распоряжение о назначении Денисенко на должность уже подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

При этом должность самого сибирского полпреда вакантна с апреля текущего года, после того как Сергей Меняйло занял пост главы Северной Осетии. Денисенко станет четвёртым замом полпреда.

У Олега Денисенко довольно богатая биография. Он бывший работник силовых структур. В середине девяностых служил старшим офицером хабаровского отдела антитеррористического центра ФСБ, участвовал в операциях в "Норд-Осте" и Беслане.

В 2005 году уволился в звании полковника и возглавил совет директоров ОАО "Новко". Дважды избирался в Госдуму от партии КПРФ: в 2007 и 2011 годах. В 2015 году пошёл и на выборы губернатора Омской области, где занял второе место, набрав 28,15% голосов.

Ранее стало известно о том, что заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко будет курировать регионы Сибири. Кто станет новым полпредом – пока так и неизвестно.