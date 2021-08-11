Казанский стрелок назвал мотив нападения на школу

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе № 175 Ильназ Галявиев назвал мотивом стрельбы ненависть. Как сообщили в ОНК Москвы, стрелок заявил, что теперь он якобы вменяем и раскаивается в своём поступке.

Как сообщает РИА Новости, он по-прежнему находится в московском СИЗО "Бутырка", в трёхместной камере.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе. 12 мая его арестовали.

Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.