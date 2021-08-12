Кинотеатр "Родина" в Барнауле начали переоборудовать под планетарий

В Барнауле приступили к переоборудованию кинотеатра "Родина" под планетарий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На выполнение работ направили 13 миллионов рублей, а завершить их планируют к 30 сентября 2021 года.

"Первый этап – переоборудование зала – наиболее сложный. Здесь предстоит обустроить инновационный купол, чтобы проецировать на него полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. Также будет площадка для выступления лектора, удобные кресла для зрителей. Важной частью ремонта станет и акустическая отделка помещения. В центре зала разместится новое проекционное оборудование", – сказано в сообщении городской администрации.

Отмечается, что внешний вид здания останется прежним. Только установят надпись "Планетарий". В рамках преображения бывшего кинотеатра планируют благоустроить прилегающую территорию, а также изменить интерьеры помещений.

Поскольку здание входит в список объектов культурного наследия, все работы проводятся с согласования "Алтайохранкультуры".

Обновлённый планетарий начнёт работу уже зимой.