Кинотеатр "Родина" в Барнауле начали переоборудовать под планетарий

В Барнауле приступили к переоборудованию кинотеатра "Родина" под планетарий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На выполнение работ направили 13 миллионов рублей, а завершить их планируют к 30 сентября 2021 года.
"Первый этап – переоборудование зала – наиболее сложный. Здесь предстоит обустроить инновационный купол, чтобы проецировать на него полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. Также будет площадка для выступления лектора, удобные кресла для зрителей. Важной частью ремонта станет и акустическая отделка помещения. В центре зала разместится новое проекционное оборудование", – сказано в сообщении городской администрации.
Отмечается, что внешний вид здания останется прежним. Только установят надпись "Планетарий". В рамках преображения бывшего кинотеатра планируют благоустроить прилегающую территорию, а также изменить интерьеры помещений.
Поскольку здание входит в список объектов культурного наследия, все работы проводятся с согласования "Алтайохранкультуры".
Обновлённый планетарий начнёт работу уже зимой.
Комментарии
А в чём инновационность купола?
Каким образом в центре города может работать планетарий???
Как это комментируют профессионалы?
Да вообще хоть кто-то, кто близок к астрономии,
Просто выделили место и бабки, а потом выяснится , что всё зря
Будем ходить на Сатурн вблизи любоваться. Там же будут давать посмотреть в телескоп?
я вот нытиков не понимаю - вам что не нравится, чего хотите? РПЦ старое здание отжала, церквушку/часовню очередную сделают. У нас в городе больше 20 (!) церквушек/часовен и храмов и ни одного планетария после отжатия старого здания. Правильно - нафиг науку, если всё происходящее можно одной книгой объяснить... Может и медицину заменить? Как говорится: "бог дал, бог взял"...
я точно схожу с детьми
12.08.2021 11:47
- гость -
Знаете, я бы не сказал, что старый планетарий был прямо про науку. Нас туда водили раза 4 — рассказывали про планеты и созвездия. Но это больше напоминало художественное чтение. Солнце медленно заходит за горизонт. Барнаул засыпает. И в небе проступают загадочные созвездия. Что таят они в себе? Почему Водолей и Весы так называются? Древние греки... И то, что нам показывали, вполне можно было проецировать не на купол, а на экран. И я ещё будучи школьником обратил внимание, что в афише были только детские программы, а взрослой тогда не увидел ни одной
12.08.2021 11:47
- гость -
Нам не нравится то, что планетарий строят не в самой высокой точке города (как в Новосибирске на Ключ-Камышенском плато, например), а переоборудуют под него непонятное здание в самой низкой точке, да еще и посреди города. Логично планетарий строить на бывшей ВДНХ (например). Но нет, там стоит этот... на костях который.
лишь бы обосрать.......
любая новость - все не так.....
а зачем он вообще, Земля-то плоская
12.08.2021 11:20 и 12.08.2021 12:19
Интернет всем дает возможность продемонстировать свой ум.
Спутать, например, обсерваторию и планетарий - это ума лопату нужно иметь.
У нас в городе есть и обсерватория в корпусе Педагогического университета на Социалистическом 126, в правом крыле. Её снаружи видно. Но я и сам ни разу не был, и не знаю никого, кто там был. Кто-нибудь бывал?
12.08.2021 13:10
- гость -
Деточка, в Новосибирске, внезапно, тоже НЕ научная обсерватория. Но - в планетарии, помимо лекций, обычно есть опция "понаблюдать за небом". Например так:
В программе:
- экскурсия в обсерваторию, где участники знакомятся с оптическим оборудованием Планетария;
- полнокупольная лекция – прогулка в Звездном зале Планетария по видимымим объектам неба Новосибирска;
- астрономические наблюдения в телескопы на уличной площадке Планетария и обсерватории, нахождение уже знакомых видимых объектов невооруженным глазом.
Так вот, из того, что планируется под планетарий у нас - ничего понаблюдать будет невозможно по понятным причинам.