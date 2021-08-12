СМИ: на Алтае задержан похититель, который два дня держал девочку в подвале

В Республике Алтай задержали Олега Лавкина, который похитил 12-летнюю девочку под Бийском и два дня держал её в подвале. Об этом сообщает Life Shot.

По информации издания, злоумышленника нашли в селе Онгудай. Похитителя якобы поймали местные жители.

Информацию о задержании РИА Новости подтвердили в СК по Алтайскому краю.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля, когда выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил.