Пропавшую под Бийском 12-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Бийском районе 12-летнюю девочку нашли живой 2 августа, сообщают на официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найдена, жива! Огромная благодарность всем, кто приезжал искать, кто привозил воду и еду, было огромное количество репостов и комментариев, сотни звонков поступили инфоргам от неравнодушных людей. Спасибо вам огромное!" – говорится в поисковой группе.

Подробности традиционно не уточняются.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеноводск, но до пункта назначения не добралась. В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев.