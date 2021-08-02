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Новости

Пропавшую под Бийском 12-летнюю девочку нашли живой

, ИА "Амител"
О местонахождении подростка ничего не было известно с 31 июля
Фото: vk.com/la_alatay

Фото: vk.com/la_alatay

Пропавшую в Бийском районе 12-летнюю девочку нашли живой 2 августа, сообщают на официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найдена, жива! Огромная благодарность всем, кто приезжал искать, кто привозил воду и еду, было огромное количество репостов и комментариев, сотни звонков поступили инфоргам от неравнодушных людей. Спасибо вам огромное!" – говорится в поисковой группе.

Подробности традиционно не уточняются.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеноводск, но до пункта назначения не добралась. В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.08.2021 10:25
Виктор

Интересно, что она ела всё это время? Как утоляла жажду? Почему вообще получилось, что пропала? Почему велосипед нашли в одном месте, а одежду в другом? Оставляла зарубки или вырезала метки на деревьях? Знала ли, что её ищут? Подавала какие-то сигналы поисковикам? Как её в итоге нашли?

Я думаю, эта история достойна целого отдельного материала

2.08.2021 11:51
Ирина

Почему не пишут, что по подозрению в похищении девочки разыскивают человека?

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