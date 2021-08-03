Похититель 12-летней девочки на Алтае следил за ней около месяца

40-летний житель Бийского района, обвиняемый в похищении 12-летней школьницы, наблюдал за ней около месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
"По данным следствия, в одном из сёл Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период", – говорится в сообщении.
Днём 31 июля мужчина столкнул несовершеннолетнюю с велосипеда, когда та ехала по просёлочной дороге. Затем связал ей руки и ноги, надел на неё мешок, погрузил в прицеп и увёз к себе домой, где бросил в подвал.
Сейчас мужчина находится в бегах, его объявили в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение в похищении школьницы. Также решается вопрос о заочном заключении обвиняемого под стражу.
В ведомстве добавили, что 12-летней пострадавшей оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.
Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась. 1 августа поисковики обнаружили велосипед и вещи пропавшей на берегу реки Бии, а уже утром 2 августа стало известно, что школьницу нашли живой.
По данным Telegram-канала "112", в ночь на 2 августа мужчина якобы сам отпустил девочку, испугавшись резонанса, и сбежал в лес. Как рассказали соседи, у него есть психические отклонения.
В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого, а в Следственном комитете региона заявили о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
И вечно эта беда с розыском. Сколько времени упустили , пока его рожа засветилась. Может и видел где, кто-то этого. Но это ещё резонансное дело, у меня друга убили. Мы несколько месяцев пытались добиться , чтоб фото розыскиваемогприступе
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Преступника разместили на сайте МВД, без этого ни где размещать фото его нельзя. Даже администраторы групп в соцсетях отказываются, так-как преступник может на них в суд подать.
Российский розыск, это что-то конечно.
Тут человека в Горном принимали за курение в самолёте, а выяснилось что он в розыске давно. Это очень показательно конечно
Создаётся впечатление, что никакого мужика не было. У девочки не всё нормально с головой и все она придумала.
3.08.2021 15:15
- гость
На основании чего , интересно у вас такое впечатление сложилось?
3.08.2021 15:15
- гость -
Вы знаете, если все было именно так, как нам озвучивают СМИ, то это очень страшно. У меня дочке 12,5 лет. Я в ужасе была. НО!!! Судя по тому как бодро девочка благодарила всех поисковиков во вчерашнем видео, и как меняются обстоятельства похищения за прошедшие сутки (сначала оглушил и увез в тележке, теперь столкнул, связал, надел мешок и т.д.), складывается ощущение, что мы имеем дело с тиктокершей, которая решила хайпануть по-взрослому((( Смущает очень тот факт, что мужик в бега подался, но поведение девочки настораживает реально.
А когда по телеку пиарили "скопинского маньяка" Мохова, не думали что у него могут последователи появиться? Вот- получите "бийский" маньяк!
3.08.2021 15:15
- гость -
Создаётся впечатление, что никакого мужика не было. У девочки не всё нормально с головой и все она придумала.
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Если связал руки, ноги, на них обязательно будут следы. Сама девочка себя связать явно бы не смогла.
3.08.2021 16:04
гость
Вот- получите "бийский" маньяк!
В наукограде по-научному поступил, выслеживал месяц, наблюдал.
А вообще сознается впечатление - мирный псих, если ничего не сделал и сам отпустил.
Вылечить такого, да подарить резиновую секс-куклу, пусть с ней играется.
... и браслет отслеживания на ногу пожизненно
3.08.2021 16:21
- гость - Вылечить такого, да подарить резиновую секс-куклу, пусть с ней играется.
Ну и возьми его себе под пожизненную опеку, сердешный-то ты какой. Лечи, кукол резиновых покупай, на поводке прогуливай.
Судя по тому как бодро девочка благодарила всех поисковиков во вчерашнем видео,
Вот меня это тоже сильно удивило. После двух дней связанной в неизвестности в подвале...
Это месяц ребёнок болтался сам по себе без присмотра старших... дааааа.....
3.08.2021 16:57
Бапппка
ах трагедия... я в 12 лет из Барнаула один ехал на поезде до Вятских полян (Кировская область) а там уже с брательником брали дедову лодку и по Вятке на веслах ходили.
От кого узнали, что мужик месяц за ней следил? От девочки? Если оглушил, то следы от такого удара остаются на голове, если толкнул и она упала, то остаются следы от падения, если связал, то остаются и от этого следы. Они на ней присутствуют?
Может мужика грохнули, закопали либо утопили, а теперь разыграли, что он якобы напал на девочку. Теперь фиг его найдете. А преступники сказали, что она должны говорить, иначе её и родителей убьют.