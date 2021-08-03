Похититель 12-летней девочки на Алтае следил за ней около месяца

40-летний житель Бийского района, обвиняемый в похищении 12-летней школьницы, наблюдал за ней около месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"По данным следствия, в одном из сёл Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период", – говорится в сообщении.

Днём 31 июля мужчина столкнул несовершеннолетнюю с велосипеда, когда та ехала по просёлочной дороге. Затем связал ей руки и ноги, надел на неё мешок, погрузил в прицеп и увёз к себе домой, где бросил в подвал.

Сейчас мужчина находится в бегах, его объявили в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение в похищении школьницы. Также решается вопрос о заочном заключении обвиняемого под стражу.

В ведомстве добавили, что 12-летней пострадавшей оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась. 1 августа поисковики обнаружили велосипед и вещи пропавшей на берегу реки Бии, а уже утром 2 августа стало известно, что школьницу нашли живой.

По данным Telegram-канала "112", в ночь на 2 августа мужчина якобы сам отпустил девочку, испугавшись резонанса, и сбежал в лес. Как рассказали соседи, у него есть психические отклонения.

В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого, а в Следственном комитете региона заявили о возбуждении уголовного дела.