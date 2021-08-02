На Алтае полиция разыскивает 40-летнего мужчину, подозреваемого в похищении ребёнка

Фото: "Инцидент Барнаул"

40-летнего жителя Алтайского края разыскивает полиция по подозрению в похищении ребёнка. Как пишет "Инцидент Барнаул", этот мужчина может быть причастен к исчезновению 12-летней жительницы Бийского района.

"Под подозрение в совершении тяжкого преступления (похищение несовершеннолетнего) разыскивается Лавкин Олег Викторович 10.06.1981 г.р.", – говорится ориентировке.

На вид ему 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Одет в зелёный камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой. При себе имеется рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки. По данным полиции, передвигается лесами от села Малоенисейское Бийского района, возможно, в сторону Республики Алтай. Может выходить в населённые пункты.

Информацию о подозреваемом просят сообщить в отдел полиции по Бийскому району по телефонам +7 (903) 912-78-60, +7 (923) 648 50-12, 8 (3854) 39-40-10 либо 02.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась.

В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей на берегу реки Бии.

Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись.