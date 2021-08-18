Поступить ещё можно. АГАУ проводит дополнительный набор на бюджетные места

С 18 августа по 10 сентября 2021 года Алтайский государственный аграрный университет проводит дополнительный приём на бюджетные места. Кроме того, для всех иногородних студентов предоставляются места в общежитиях. Набор ведётся по следующим направлениям очной формы обучения:
Агрономический факультет
– направление "Агрономия" (профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений);
– направление "Агрохимия и агропочвоведение" (профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв);
– направление "Садоводство" (профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство);
– направление "Лесное дело" (профиль: Лесоведение, лесоводство и лесная пирология).
Биолого-технологический факультет
– направление "Технология производства и переработки с/х продукции";
– направление "Зоотехния" (профили: Технология производства молока и мяса; Кинология, Технология производства продуктов пчеловодства, Разведение, генетика и селекция животных).
Факультет ветеринарной медицины
– специальность "Ветеринария";
– направление "Ветеринарно-санитарная экспертиза" .
Факультет природообустройства
– направление "Природообустройство и водопользование" (профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов);
– направление "Гидромелиорация" (профиль: Строительство гидромелиоративных систем).
Подробную информацию можно получить в приемной комиссии Алтайского ГАУ по телефонам: (3852) 62-83-52, 62-66-60, e-mail: primcom@asau.ru, сайт http://e.asau.ru.
Комментарии
Неужели недобор?