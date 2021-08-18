Поступить ещё можно. АГАУ проводит дополнительный набор на бюджетные места

С 18 августа по 10 сентября 2021 года Алтайский государственный аграрный университет проводит дополнительный приём на бюджетные места. Кроме того, для всех иногородних студентов предоставляются места в общежитиях. Набор ведётся по следующим направлениям очной формы обучения:

Агрономический факультет

– направление "Агрономия" (профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений);

– направление "Агрохимия и агропочвоведение" (профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв);

– направление "Садоводство" (профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство);

– направление "Лесное дело" (профиль: Лесоведение, лесоводство и лесная пирология).

Биолого-технологический факультет

– направление "Технология производства и переработки с/х продукции";

– направление "Зоотехния" (профили: Технология производства молока и мяса; Кинология, Технология производства продуктов пчеловодства, Разведение, генетика и селекция животных).

Факультет ветеринарной медицины

– специальность "Ветеринария";

– направление "Ветеринарно-санитарная экспертиза" .

Факультет природообустройства

– направление "Природообустройство и водопользование" (профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов);

– направление "Гидромелиорация" (профиль: Строительство гидромелиоративных систем).