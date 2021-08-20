Почти четыре миллиона рублей выделили на ремонт школьного спортзала в Алейске

В школе № 2 Алейска проводят капитальный ремонт спортивного зала. На эти цели направили почти четыре миллиона рублей из краевого и местного бюджетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты отремонтировали систему отопления, стены и межблочные швы в плитах перекрытия потолка, а также выполнили внутреннюю отделку спортивного зала. Сейчас деревянный пол меняют на современное спортивное напольное покрытие "Мастерпол".

По словам директора школы Оксаны Горбуновой, это образовательное учреждение вошло в число социально значимых объектов в крае в 2021 году.

Отмечается, что в этом году в регионе отремонтируют 88 школ.