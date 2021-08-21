Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Горном Алтае. Как сообщает региональный оперштаб, в июле умерла 69-летняя жительница Кош-Агачского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

За весь период в регионе зарегистрировано 336 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 291 – от COVID-19, 45 – по иным причинам.

Также в Республике Алтай выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 20 387.

За сутки выздоровели 45 пациентов. По данным на 21 августа, за весь период в регионе вылечились 18 885 человек.