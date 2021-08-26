Денисовы пещеры и горнолыжный спорт. 50 млрд готовы вложить инвесторы в туркластер Алтая

Самые популярные туристические направления Алтайского края планируют объединить в туркластер "Предгорье Алтая". В него войдут Белокуриха, "Бирюзовая Катунь", озеро Ая, игорная зона и Денисова пещера. Инвесторы уже готовы вложить в развитие кластера более 50 миллиардов рублей. Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых представил проект главе Ростуризма Зарине Догузовой, которая приехала с рабочим визитом в Белокуриху 20 августа. Рассказываем, какую поддержку может оказать государство Алтайском краю в туристической сфере, почему на территории Аи и Денисовой пещеры трудно развивать бизнес и как власти планируют решать проблему транспортного сообщения между Алтайским краем и Республикой Алтай на востребованных туристических маршрутах.

"Туристы едут на Алтай"

Туризм – одна из якорных отраслей экономики Алтайского края, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на рабочей встрече с владельцами турбизнеса и инвесторами региона. Поэтому, по её словам, развитие этой сферы крайне важно, тем более природа региона очень привлекательна для туристов.

"Туристы едут на Алтай – и в это слово они включают и край, и республику, им не важны границы. Я сама долго мечтала побывать на Алтае – у вас потрясающе красивые виды и очень большой потенциал для развития туризма", – отметила Догузова.

Наибольшей популярностью у гостей региона пользуются Белокуриха и левобережье Катуни ("Бирюзовая Катунь", озеро Ая, игорная зона). Там ежегодно отдыхают от 250 до 400 тысяч туристов. Перспективным для дальнейшего развития является направление Денисовой пещеры в Солонешенском районе.

Все эти зоны в крае планируют объединить в единый кластер "Предгорье Алтая". Главным образом, с помощью строительства автомобильных дорог, которые будут идти от Белокурихи до озера Ая, и от Белокурихи – до Денисовой пещеры и далее в Республику Алтай. Важное условие для реализации проектов – заинтересованность частных инвесторов в совокупности с поддержкой федеральной и региональной власти, отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Основные планы по развитию туркластера: улучшение транспортного сообщения между всеми туристическими зонами региона, создание условий для инвесторов и увеличение числа инвест-площадок с интересными предложениями, строительство отелей премиального класса и современных санаторно-курортных комплексов, повышение уровня сервиса и увеличение количества квалифицированного персонала", – перечислил первоочередные задачи Дешевых.

По его словам, в ближайшие пять-семь лет планируется привлечь в туркластер региона около 50 миллиардов рублей от частных инвесторов.

"В нас никто не верил, а теперь инвесторы идут сами"

Генеральный директор АО "Белокуриха" Константин Ежов вспоминает времена, когда в развитие зоны "Белокуриха Горная" никто не верил и не хотел вкладывать деньги в реализацию проектов. Теперь же туристическая зона отмечает десятилетие, и на сегодняшний день, по словам Ежова, инвесторы сами предлагают свою поддержку.

"Самое главное достижение за десять лет работы – это создание Белокурихи-2. Мы шли к этому очень долго и путь был тернистым. Мало кто в этот проект верил, а сейчас к нам идут серьёзные инвесторы и мы очень активно развиваемся. Они заинтересовались проектом, когда построили первую дорогу и провели газ, воду и электричество. Всё это стало возможным при поддержке федерального и регионального бюджетов", – говорит Ежов.

Сейчас в "Белокурихе Горной" продолжаются строительные работы, разрабатываются новые туристические маршруты. Упор – на спортивное и горнолыжное направления. Инвесторы уже вложились в покупку подъёмников на гору Глухариную. Кроме того, в этом году при поддержке Ростуризма и правительства Алтайского края завершится строительство автомобильной дороги на гору Мишину.

"На сегодняшний день мы ещё нуждаемся в федеральной поддержке для строительства внутренних коммуникаций в кластере. А также хотели бы получить льготное кредитование, чтобы инвесторы охотнее вкладывались в нас", – добавил Ежов.

Общий объём инвестиций в Белокуриху-2 составляет примерно 10 миллиардов рублей. Эту сумму планируют реализовать до 2028 года, а закончить возведение кластера – к 2035 году. Деньги потратят на строительство отелей, санаториев, рекреационной и спортивной зон, а также на благоустройство территории.

К самому популярному курорту Алтайского края "подтягивают" и другие туристические зоны. Так, инвесторы готовы выделить средства на расширение зоны отдыха парк-отеля "Ая", строительство зоны семейного отдыха в игорном комплексе "Сибирская монета", а также на возведение нового горнолыжного курорта на территории "Бирюзовой Катуни". Там планируется сделать 12 спусков разной высоты и сложности.

Главное препятствие – особо охраняемые зоны

Основной проблемой на пути к развитию туркластера региона владельцы турбизнеса считают то, что некоторые популярные зоны носят статус особо охраняемой территории. Это мешает облагораживать участки и адаптировать земли для безопасного пребывания туристов, отмечает директор парк-отеля "Ая" Евгений Вдовин.

"Мы не совсем согласны с тем, что Ая должна оставаться в статусе особо охраняемой территории. Это очень популярное место у туристов, только в нашем парке ежегодно отдыхает более 300 тысяч человек. А неосвоенных земель там ещё очень много. Развивать эти территории очень проблематично из-за их статуса. Мы бы хотели попросить упростить процедуры перевода земельных участков под развитие туризма", – сказал Вдовин.

Подобная ситуация с землями и у Денисовой пещеры. "У Денисовой пещеры, как и у лесного фонда вокруг них, – особый статус, который накладывает ряд ограничений по организации развития туризма на этой территории. Тем не менее мы профинансировали проект палеопарка и пешеходных троп, на которых будет размещено 18 исторических арт-объектов", – говорит Олег Акимов, заместитель директора АО "Белокуриха".

Экотропы будут проходить вдоль Денисовой пещеры и подниматься в горы, где туристам откроется панорамный вид на реку Ануй. По пути гостям региона встретятся фигуры денисовца, животных, стенды с познавательной информацией. Будет реконструировано жилище древнего человека, размещён музейный павильон и организована рекреационная зона.

"Пока мы находимся на этапе согласования и утверждения проекта. На днях состоится заседание попечительского совета по размещению палеопарка. Если всё пройдёт успешно, в ближайшее время мы выставим проект на общественное обозрение", – добавил Акимов.

"Без федеральной и краевой поддержки ничего не выйдет"

Владельцы турбизнеса поблагодарили главу Ростуризма Зарину Догузову за создание программы туристического кешбэка, который помог отрасли встать на ноги после пандемии. Теперь предприниматели рассчитывают на поддержку по программе нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Догузова отметила, что у Алтайского края есть все шансы на сотрудничество в рамках нацпроекта.

"По программе Ростуризма здесь уже построена инженерно-транспортная инфраструктура и строятся ещё автомобильные дороги, туркластер уже обеспечен на сумму более 800 миллионов на их строительство. Эти дороги дали возможность рассматривать территорию как перспективную для дальнейшего развития туристической инфраструктуры, санаториев. Активно формируется пул инвесторов, однако без совместной федеральной и региональной поддержки реализовать все проекты невозможно", – согласилась глава Ростуризма.

По её словам, власти готовы поддерживать алтайский туризм в рамках национального проекта. Бизнесу будет предоставлена возможность получить льготные дешёвые кредиты на строительство гостиниц, отелей, санаториев.

"Мы готовы поддержать инвесторов льготными кредитами, чтобы сократить сроки окупаемости новых объектов и ускорить строительство туристической инфраструктуры в регионе. Также за счёт нацпроекта можно будет обустроить курортную среду, территории вокруг гостиниц, чтобы туристы здесь комфортно себя чувствовали. Мы также поможем обустроить туристические маршруты и тропы", – сказала Зарина Догузова.

При этом она подчеркнула, что краю необходимо повышать качество сервиса, главным образом – за счёт создания конкуренции. Если в туркластере появятся трёх-, четырёх-, пятизвёздочные отели, то цены урегулируются естественным образом и отдых станет доступным для людей с любым уровнем достатка.

"Пятёрки" нужны, но я не считаю, что они необходимы больше, чем "трёшки" и "четвёрки". Иногда в "трёшке" так отдохнешь, что лучше всех "пятёрок". Мне бы очень хотелось, чтобы у нас в стране активно развивались отели трёх и четырёх звезд очень высокого качества, сейчас их практически нет и это очень перспективная сфера развития", – добавила Догузова.

Она посоветовала алтайским бизнесменам обращаться к профессиональным архитекторам для разработки проектов. "Важно не просто построить что-то, важно сделать это уместно и гармонично относительно всего комплекса и природной среды", – подчеркнула чиновница.

Во всех туристических зонах должен быть организован качественный отдых и хороший сервис, начиная с туалетов и заканчивая инфраструктурой отельных комплексов, резюмировала глава Ростуризма.

Напомним, весной 2021 года президент России Владимир Путин поручил включить горнолыжный туристический кластер "Предгорье Алтая" в Алтайском крае в национальный проект по туризму. В кластер "Предгорье Алтая" входят инвестиционная площадка "Белокуриха Горная", часть территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов края, объединённых в одноименный природный парк. Часть кластера предназначена под застройку объектами туристского назначения.