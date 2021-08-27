Куратор СФО Виктория Абрамченко поддержала идею о строительстве новых городов в Сибири

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко высказалась в поддержку инициативы строительства трёх-пяти крупных городов в Сибири. Напомним, что Сергей Шойгу предложил построить здесь крупные промышленные центры.

"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учётом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров – промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов", – цитируют Абрамченко Telegram-каналы.

Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.