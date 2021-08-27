Куратор СФО Виктория Абрамченко поддержала идею о строительстве новых городов в Сибири

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко высказалась в поддержку инициативы строительства трёх-пяти крупных городов в Сибири. Напомним, что Сергей Шойгу предложил построить здесь крупные промышленные центры.
"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учётом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров – промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов", – цитируют Абрамченко Telegram-каналы.
Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.
Комментарии
Вы старые города обеспечьте . а потом уж новые сройте . Чё нищету то плодить !!!
А для кого города строить собрались???
смертность зашкаливает, рожают крайне мало.
треть населения пенсионеры, им скоро на покой, а вот заместить их Абрамченко кем собралась? инопланетянами?
или это так траляля
Один дурак ляпнул не подумав, а другие поддержали. В Магадане стройте себе города, уважаемые власть имущие, и переезжайте туда.
Куратор))) Лопату в руки и пусть идет строить, интересно этот "куратор" в Сибири был вообще хоть раз
Перед выборами можно и предложить и поговорить ,язык без костей ,очередное бла ,бла .А что мешало строить и развивать Сибирь ,вы хотя бы обеспечьте газификацию поселений и городов ,тут что не люди живут ,сколько лет из недр качаем нефть ,газ ,а люди сегодня дрова не могут купить ,маразм крепчает .
из существующих супер-пупер городов стараются сбечь в Европу... а вновь построенные будут заселять высококвалифицировпнными кадрами из Средней Азии?
Перед выборами правильный трёп, потом забудем. А так бы было неплохо. Пётр 1 тоже на пустом месте Питер в болоте слепил. У нас на одну проблему меньше. Болота нет. После моста и олимпиады нужно что то грандиозное ещё.
СССР каждый год увеличивался по населению на 3 миллиона. Поэтому было поднятие целины, чтобы накормить народ, строились новые города и поселки, их было кем наполнить. Сейчас каждый год население России уменьшается и кто там будет жить? Переселят некоторые существующие города в эти новые?
А можно создать воздушные города, как в комиксах. Или подземные. Когда ты власть, любой бред нести можно и тебе за это ничего не будет. Песков и Путин не дадут соврать
Да можно просто желчь изливать в комментах, так , пионэр?
Да можно просто желчь изливать в комментах, так , пионэр?
Ты уже подрядился на стройку, бобик?