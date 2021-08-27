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Новости

Куратор СФО Виктория Абрамченко обозначила ключевые цели на посту

, ИА "Амител"
Чиновница поручила регионам до 1 октября представить до пяти самых острых вопросов, которые тормозят развитие территории
Вице-премьер Виктория Абрамченко / Фото: instagram.com/abramchenko

Вице-премьер Виктория Абрамченко / Фото: instagram.com/abramchenko

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко назвала четыре ключевые цели в рамках кураторства. Это рост выпуска товаров, доходов населения, инвестиций и численности занятых.

"Особое внимание в рамках кураторства буду уделять следующим ключевым целям социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации, рост доходов населения, рост объема инвестиций в основной капитал, рост численности занятых", – сказала Абрамченко на первом совещании с сибирскими регионами по социально-экономическому развитию.

Также чиновница поручила регионам до 1 октября представить до пяти самых острых вопросов, которые тормозят развитие территории – с обоснованием и предложениями по их решению, пишет ТАСС.

Ранее Виктория Абрамченко высказалась в поддержку инициативы министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве трёх-пяти крупных городов в Сибири. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.08.2021 01:24
- гость -

Развитие края тормозит капитализм. Проставьте прививку от него.

28.08.2021 07:06
гость

Еще одну лечить нужно

28.08.2021 07:51
Пионер

И? чего делать-то будет? Очередное ниочем.

28.08.2021 07:58
- гость -

Развитие территории тормозят чиновники, а развитие страны - едросы во главе с путиным!

28.08.2021 08:11
Гость

Нужен еще один мост через жд пути в Барнауле!

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