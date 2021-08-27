Куратор СФО Виктория Абрамченко обозначила ключевые цели на посту

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко назвала четыре ключевые цели в рамках кураторства. Это рост выпуска товаров, доходов населения, инвестиций и численности занятых.

"Особое внимание в рамках кураторства буду уделять следующим ключевым целям социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации, рост доходов населения, рост объема инвестиций в основной капитал, рост численности занятых", – сказала Абрамченко на первом совещании с сибирскими регионами по социально-экономическому развитию.

Также чиновница поручила регионам до 1 октября представить до пяти самых острых вопросов, которые тормозят развитие территории – с обоснованием и предложениями по их решению, пишет ТАСС.

Ранее Виктория Абрамченко высказалась в поддержку инициативы министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве трёх-пяти крупных городов в Сибири.