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Новости

Проплаченный Старцевым. Жена погибшего в драке на Старом базаре обвинила эксперта во лжи

, ИА "Амител"
По словам Светланы Рохловой, мужчина не мог быть пьян последние 10 часов перед гибелью, поскольку был за рулём
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Супруга погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова, Светлана, прокомментировала слова красноярского судмедэксперта Сергея Парилова, который заявил, что мужчина погиб не от удара Михаила Старцева, а от травмы, которая была им получена за 10-12 часов до смерти. Она решила опровергнуть, что последние 10 часов мужчина был пьян, и в своём Instagram опубликовала видеозаписи, на которых Рохлов едет за рулём автомобиля и ходит по улице.

"Значит, Паша был выпивший, пьяный был последние 10 часов. Окей, наверное, пьяный за руль сел! Бесстыжий эксперт, бесстыжие защитники, ну про Старцева и так всё понятно", – написала она.

На одной видеозаписи видно, что Рохлов едет за рулём автомобиля, на другой же – что ровно идёт по улице.

"А вот пьяный Паша идёт, бедный, падает, шатается, со слов эксперта "именитого", на секунду, проплаченного Старцевым", – написала жена погибшего.

Кроме того, она опубликовала фото Рохлова во время похорон и заявила, что "гематома там была размером с голову". На её удаление указывают шрамы за ухом.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".

Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны. Сейчас Старцеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

1 сентября на суде доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. В заключении барнаульских коллег судмедэксперт обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.

Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2021 12:21
гость

почему в заголовке Базар с большой буквы???

2.09.2021 12:28
- гость -

2.09.2021 12:21
гость
почему в заголовке Базар с большой буквы???

ЕГЭ

2.09.2021 12:47
- гость -

А экспертиза что показала? Был алкоголь в крови или нет?

2.09.2021 12:59
Гость

"Нужного" эксперта смогли найти только в Красноярске? Если он опирался на заключение барнаульских экспертов,то почему они не вынесли такой же вердикт? Или вынесли,но мы об этом не знаем?

2.09.2021 13:10
Андрей

«Вдова» сама лишенка водит прав за пьянку, ездить бухой за рулем - норма ...

2.09.2021 13:15
- гость -

Очередной пьяный мальчик! Выносите новость на федеральный уровень.

2.09.2021 13:15
2 2.09.2021 12:59 Гость

Возможно для бОльшей объективности. Научные звания эксперта не дают основания усомниться в объективности. Как правило повторные экспертизы по гражданским и уголовным делам назначаются за пределами Алтайского края, как раз с целью снизить возможность "попасть" на заинтересованного эксперта. Это касается не только судмедэкспертизы но и других технических и.т.д. Если суд посчитает доводы приглашенного эксперта относительно достоверности заключения обоснованными, то назначат повторную.

2.09.2021 13:18
- гость -

Шрам на голове - скорее всего последствие вскрытия черепной коробки в ходе судебно-медицинского исследования.

2.09.2021 13:22
- гость -

Мы не видели заключения экспертизы по Рохлову. Но, по словам эксперта Парилова, там черным по белому написано "кровоизлияние в ткань головного мозга, вследствие нетравматического разрыва патологически измененных сосудов головного мозга". А что написано пером, то не вырубишь и топором. Дальше уже суду решать, виновен ли боксер, или нет.

2.09.2021 13:38
- гость -

Затейница драки, из-за которой и погиб ее супруг, теперь ищет козла отпущения.
На полиграф ее.

2.09.2021 13:48
- гость -

Проплаченные защитники Старцева в комменты подтянулись. Лучше б вы на рожон не лезли, а то вскроется про вашего героя много интересного

2.09.2021 13:54
котовод

сходили бы в нормальный ресторан в нормальное вечернее время, а не ночью на базар, и один бы был жив, второй не в сизо.
ходят по всяким помойкам а потом проблемы

2.09.2021 14:02
Гость

2.09.2021 13:54
котовод
Так второй вроде не в сизо?

2.09.2021 14:42
гiсть

если он был за рулем все время, как он в ресторане оказался?

2.09.2021 15:32
- гость -

Погибший был богатым и агрессивным, поэтому мог ездить бухим на БМВ, типа откупится, если что. В драку он также полез заступаться за дебошира, который достал всех в этом кафе потому, что рыбак рыбака видит издалека, агрессивный заступился за другого агрессивного, братья по крови типа. Его жена под стать ему, как боевой слон ринулась в драку, так как они на джипе приехали пьяные в дешёвое кафе и считали себя там самыми крутыми, тем более, что сдружились с главным дебоширом в кафе, который до всех докапывался, которого все боялись, а сестра Рохловой с ним танцевала.
Но тут появляется другая компания, которая этих крутых не испугалась, и завязалась драка. Затем драка утихла, но жена Рохлова решила ее продолжить, получила по башке от другой бабы, Рохлов за жену ударил эту бабу, от чего она упала на асфальт и проскакала на жопе по асфальту некоторое расстояние. Старцев автоматически на рефлексе тут же ударил Рохлова в ответ. Рохлов упал, ударился головой об асфальт и умер. Несчастный случай чистой воды. Обоюдная драка, в которой одному не повезло. Я не знаком ни стой, ни с другой стороной, выводы сделал на основе видео драки и опубликованных фактов.
По видеофотоматериалам мне неприятен Старцев и жена Рохлова. По поступкам неприятна одна Рохлова. Погибший внешне вызывает симпатию, хотя Малахов в своей передаче, организованной женой Рохловой, раскопал, что погибший был драчун.
Я ни на чьей стороне, но давайте объективно смотреть на ситуацию.

2.09.2021 15:37
- гость -

2.09.2021 13:48
- гость -
Проплаченные защитники Старцева в комменты подтянулись. Лучше б вы на рожон не лезли, а то вскроется про вашего героя много интересного

Где забрать деньги от Старцева за комент?
Почему не возбуждено уголовное дело за то, что Рохлова, пьяная за рулем, пыталась давить своим автомобилем участников драки?

2.09.2021 15:59
- гость -

2.09.2021 15:37
- гость -

А, кстати, как там ихний автомобиль оказался, если они пили. Или Рохлов не пил? Или кто был за рулем?

2.09.2021 16:28
- гость -

нет слова "ихний", жертва ЕГЭ

2.09.2021 16:37
- гость -

нет слова "ихний", жертва ЕГЭ------------------Зато есть евонный.

2.09.2021 16:40
- гость -

Зато есть евонный.

Садись 2!!!
евоЙный

2.09.2021 17:52
- гость -

Про Ворогушину уже ни слова? Этой затейнице не достанется пряника?

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