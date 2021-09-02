Проплаченный Старцевым. Жена погибшего в драке на Старом базаре обвинила эксперта во лжи

Супруга погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова, Светлана, прокомментировала слова красноярского судмедэксперта Сергея Парилова, который заявил, что мужчина погиб не от удара Михаила Старцева, а от травмы, которая была им получена за 10-12 часов до смерти. Она решила опровергнуть, что последние 10 часов мужчина был пьян, и в своём Instagram опубликовала видеозаписи, на которых Рохлов едет за рулём автомобиля и ходит по улице.

"Значит, Паша был выпивший, пьяный был последние 10 часов. Окей, наверное, пьяный за руль сел! Бесстыжий эксперт, бесстыжие защитники, ну про Старцева и так всё понятно", – написала она.

На одной видеозаписи видно, что Рохлов едет за рулём автомобиля, на другой же – что ровно идёт по улице.

"А вот пьяный Паша идёт, бедный, падает, шатается, со слов эксперта "именитого", на секунду, проплаченного Старцевым", – написала жена погибшего.

Кроме того, она опубликовала фото Рохлова во время похорон и заявила, что "гематома там была размером с голову". На её удаление указывают шрамы за ухом.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".

Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны. Сейчас Старцеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

1 сентября на суде доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. В заключении барнаульских коллег судмедэксперт обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.

Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке.