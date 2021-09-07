Предпринимателя из Томска обвинили в крупной взятке алтайскому ветврачу

Следователи предъявили обвинение бизнесмену из Томска, который дал взятку алтайскому ветврачу. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, 45-летний предприниматель закупал на территории Алтайского края мясо и шкуры крупного рогатого скота. Однако для беспрепятственного оформления документов на продукцию мужчина решил действовать незаконным способом.

"Он обратился к ветеринарному врачу КГБУ "Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Табунскому району" с просьбой за денежное вознаграждение оформлять фиктивные ветеринарные сопроводительные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района", – говорится в сообщении.

За период с 2015 по 2020 год бизнесмен передал ветврачу взятку на сумму более 525 тысяч рублей. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.