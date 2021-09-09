В "Росводоканал Барнаул" рассказали об удобных способах оплаты коммунальных услуг

"Росводоканал Барнаул" напоминает о том, что коммунальные услуги необходимо оплачивать ежемесячно до 10 числа. Для оплаты компания предлагает множество удобных способов как в очном режиме, так и онлайн.

"Один из самых популярных способов оплаты коммунальных услуг – система "Город". Также можно воспользоваться "Сбербанком-онлайн" (раздел "Оплата ЖКХ"), выбрать разовую оплату или автоплатёж. Многие наши абоненты уже знакомы с мобильным сервисом водоканала – приложением "РВК.Услуги". Оно позволяет не только платить за воду, но и подавать заявки на поверку счётчиков, вывоз стоков и другие услуги", – рассказала коммерческий директор барнаульского водоканала Татьяна Колганова.

Оплатить квитанцию можно и в очном формате – в любом банке или в отделении "Почты России", а также во фронт-офисе водоканала, хотя компания перешла на приём клиентов по предварительной записи.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией водоканал призывает абонентов воздержаться от посещения офисов и сделать выбор в пользу онлайн-сервисов.