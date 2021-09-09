Из-за празднования Дня города в Барнауле перекроют две улицы

11 сентября в Барнауле на время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, на двух улицах будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 8 до 15 часов перекроют участок проспекта Социалистического в границах улиц Пушкина и Ползунова, на котором будет работать праздничная выставочная площадка для барнаульцев и гостей города.
Также перекрытие транспорта потребуется на улице Георгия Исакова между чётной и нечётной сторонами улицы Островского (площадь Мира), где организуют праздничную площадку Ленинского района. Здесь проехать нельзя будет с 15 до 19 часов.
Схему изменения движения автобусов можно посмотреть на сайте мэрии.
Комментарии
Хотя выставку можно было бы провести и на барнаульском Арбате, где ничего перекрывать не надо
Талибан проведёт праздничную официальную церемонию вступления в должность нового правительства Афганистана 11 сентября.
Животным дорогу перекрывают? или наоборот выгуливают?
9.09.2021 13:53
Виктор
Нельзя. Потому что этот "Арбат" сам по себе дрянной. Совершенно не продуман. Зачем, кому, для чего. Там нечего делать более чем 10 минут. В перечисленных местах хотя бы деревья есть.
Схемы движения общественного транспорта изменятся
Напишите, как 55 и 109 эту песню объезжать будут. По Гоголя?
9.09.2021 14:00
- гость -
Талибан проведёт праздничную официальную церемонию вступления в должность нового правительства Афганистана 11 сентября.
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ну зачем же так жестоко сыпать соль под хвост аборигеше )))
Для кого праздник, а дети учатся. Пусть с детства привыкают, что они рабы?