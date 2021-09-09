Из-за празднования Дня города в Барнауле перекроют две улицы

11 сентября в Барнауле на время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, на двух улицах будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 8 до 15 часов перекроют участок проспекта Социалистического в границах улиц Пушкина и Ползунова, на котором будет работать праздничная выставочная площадка для барнаульцев и гостей города.

Также перекрытие транспорта потребуется на улице Георгия Исакова между чётной и нечётной сторонами улицы Островского (площадь Мира), где организуют праздничную площадку Ленинского района. Здесь проехать нельзя будет с 15 до 19 часов.

Схему изменения движения автобусов можно посмотреть на сайте мэрии.