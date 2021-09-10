Кандидата в Госдуму от КПРФ Марию Прусакову задержали в Алтайском крае

Кандидата в депутаты Государственной думы от Алтайского края, руководителя местного отделения КПРФ задержали во время встречи с избирателями. Об этом сообщает крайком регионального отделения в своём Telegram-канале.
UPD. В разговоре с корреспондентом amic.ru Прусакова подтвердила факт задержания. Как она пояснила, по словам правоохранителей, коммунистка нарушает указ губернатора Алтайского края о противоковидных мерах, когда проводит встречи с избирателями. Из-за действующих ограничений кандидат в депутаты не может проводить встречу более чем с одним избирателем за раз.
Сейчас Прусакова находится дома, её отпустили из отделения полиции по Индустриальному району.
Напомним, что в 2016 году Мария Прусакова была избрана первым секретарём краевого комитета КПРФ. Долгое время коммунистка была главой фракции в АКЗС, а на выборах в 2021 году баллотируется в Госдуму по Рубцовскому округу Алтайского края.
Комментарии
да пусть уже озвучат 146% поддержки ЕР - ничего страшного
За что?
Выкашиваются все вменяемые кандидаты, не поддерживающие вечное правление ВВП.
Это же кто то отслеживает...Когда надо!
Это им не поможет,19 го все за КПРФ!!!
Да уж.. а по факту, скорее всего, ее конкуренты застучали. Органы тупо не могли не отреагировать.
Едим Россию как всегда, опять отличились. Боятся они КПРФ, ЛДПР и Справедливую Россию. Сядут местные элиты после этих выборов! России внутренние враги не нужны!