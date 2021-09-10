Кандидата в Госдуму от КПРФ Марию Прусакову задержали в Алтайском крае

Кандидата в депутаты Государственной думы от Алтайского края, руководителя местного отделения КПРФ задержали во время встречи с избирателями. Об этом сообщает крайком регионального отделения в своём Telegram-канале.

UPD. В разговоре с корреспондентом amic.ru Прусакова подтвердила факт задержания. Как она пояснила, по словам правоохранителей, коммунистка нарушает указ губернатора Алтайского края о противоковидных мерах, когда проводит встречи с избирателями. Из-за действующих ограничений кандидат в депутаты не может проводить встречу более чем с одним избирателем за раз.

Сейчас Прусакова находится дома, её отпустили из отделения полиции по Индустриальному району.

Напомним, что в 2016 году Мария Прусакова была избрана первым секретарём краевого комитета КПРФ. Долгое время коммунистка была главой фракции в АКЗС, а на выборах в 2021 году баллотируется в Госдуму по Рубцовскому округу Алтайского края.