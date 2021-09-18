СМИ: новым полпредом президента в СФО может стать Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в скором времени может стать вице-премьером и полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

Как сообщает Telegram-канал "Проспект Мира" со ссылкой на источник в аппарате полпреда СФО, чиновник также возглавит наблюдательный совет госкорпорации по развитию Сибири. На создание структуры планируют выделить 90 млрд рублей.

Кресло министра обороны в таком случае может занять начальник Генштаба Валерий Герасимов, отмечает собеседник издания.

По его данным, кадровые изменения произойдут после выборов в Госдуму.

Напомним, предыдущим полпредом СФО был Сергей Меняйло. Он занимал этот пост с 2016 по 2021 год, после чего стал врио главы Северной Осетии.

В начале августа Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трёх до пяти крупных городов с населением до миллиона человек, а также призвал перенести в этот регион столицу страны. В сентябре главы Минобороны назвал места для постройки городов.