Шойгу назвал места для постройки новых городов в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу назвал участки в Сибири, на которых можно построить новые города. Среди них – пространство между Братском и Красноярском, районы Канска и Лесосибирска.

Напомним, что в начале августа Шойгу выступил с предложением построить от трёх до пяти "научно-промышленных центров" с населением от 300 тысяч до миллиона человек. При этом глава Минобороны отметил, что речь идёт не о строительстве городов, а о создании именно "научно-промышленных и экономических центров".

Как отметил Шойгу на запрос РБК, два центра он предлагает создать между Братском и Красноярском – промышленный центр "Медь и электротехника" и кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия "Алюминиевая долина".

Ещё один – в Южной Сибири. Там расположится центр с масштабной и высокодоходной добычей с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска предполагается центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска – кластер "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.

При этом Шойгу отметил, что это лишь "верхушка айсберга", и бояться создания новых центров не стоит.