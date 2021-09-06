Шойгу назвал места для постройки новых городов в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу назвал участки в Сибири, на которых можно построить новые города. Среди них – пространство между Братском и Красноярском, районы Канска и Лесосибирска.
Напомним, что в начале августа Шойгу выступил с предложением построить от трёх до пяти "научно-промышленных центров" с населением от 300 тысяч до миллиона человек. При этом глава Минобороны отметил, что речь идёт не о строительстве городов, а о создании именно "научно-промышленных и экономических центров".
Как отметил Шойгу на запрос РБК, два центра он предлагает создать между Братском и Красноярском – промышленный центр "Медь и электротехника" и кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия "Алюминиевая долина".
Ещё один – в Южной Сибири. Там расположится центр с масштабной и высокодоходной добычей с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска предполагается центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска – кластер "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.
При этом Шойгу отметил, что это лишь "верхушка айсберга", и бояться создания новых центров не стоит.
Комментарии
Лучше бы развивать уже существующие
МЧСовец вдарился в строительную сферу? Каждая кухарка хочет править страной?
Так уже собираются принять срок эксплуатации многоэтажек в 100 лет. Через 100 лет выселение без права предоставления взамен. Люди новая нефть!!!
Сколько можно обсуждать эту глупость?
Сколько городов стоит заброшенных? Имели узкую специализацию, производили продукцию. Стала ненужна и народ разбежался, т к даже на хлебушек не заработаешь. А Шойгу построит новые с научным уклоном. На них денег надо со сколькими нулями? Не только на постройку, но и на жизнь. А отдача когда ? точно при его жизни этот момент не наступит.
идейных первыми туда переселить на пожизненное с семьями и детьми
Дайте рабочие места с достойной зарплатой и города сами расти начнут
Маниловщина 99го левела
китайцы рвутся в Сибирь
Он уже отслужил?
Про китайца Кужугетовича после выборов или забудут или строительство пустых городов будет ещё одним крупным распилом денег налогоплательщиков кремлёвской бандой как крымский мост и т.п. .
6.09.2021 11:28
Homo
завидуйте молча
6.09.2021 09:57
- гость -
Так он по образованию строитель, с прораба начинал карьеру
Ну бред чистой воды.
стареет Кожугетович...
Это наверно будут строить для Афганских духов, которых скопом завезли в Алтайский края, спасибо Томенко за такую щедрость.
Вы правы! Прочитал его биографию. Ну что можно сказать... опять за старое взялся...
задолбал зам хенералисссимуса уже в экономику попёр ,поди и логарифмы как два пальца об .... асфальт ,мудриллло востанови все электро и радиотехнические заводы России !(если конечно им тузам это надо!) и будет и тебе и народу счастье и ..работа !
6.09.2021 11:55
Илья
которых скопом завезли в Алтайский края
Кого завезли? Что мелешь?
Люди а чЁ хлавноукамандующим срочную не обязательно служить ,важно кому надо под..махнуть и вовремя!
он видать такие же курсы золотых звёздт прошёл как и хеннеральша от разговоров Волк.!
Ну все... скоро на написание мемуаров переключится...
а какой индеец живоПИСЕЦ -это воооще тоска!
Как сказал министр обороны О.И.Бендер: И скоро столица нашей родины переселится в Нью-Васюки!
А интересно на каких предприятиях жители этих городов будут зарабатывать себе на жизнь?