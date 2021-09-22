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Перевозчики Барнаула просят поднять тариф на проезд в городском транспорте

, ИА "Амител"
В мэрии рассказали, что предложение будут рассматривать
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаульские перевозчики вновь обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Они отмечают, что повысить тарифы необходимо в связи с инфляцией, ростом цен на топливо, смазочные материалы, техобслуживание и ремонт. Также поводом для этого стало увеличение МРОТ и тарифов на коммунальные услуги.

В администрации города amic.ru подтвердили, что получили обращение перевозчиков и пояснили, что проведут экспертизу предоставленных предприятиями данных.

"В соответствии с порядком рассмотрения и с учётом высокой социальной значимости данного вопроса городским комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности будет проведена экспертиза предоставленных в документах данных, которая включает анализ пассажиропотока, оценку затрат транспортных предприятий города и разработку оптимальной линейки тарифных планов", – сообщили в администрации.

После экспертизы вопрос о пересмотре стоимости проезда обсудят на заседании Координационного совета по ценообразованию, добавили в мэрии.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте Барнаула не менялись с января 2019 года. Тогда в автобусах и электротранспорте билеты подорожали до 23 рублей, а в маршрутках – до 25 рублей. При этом для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешёвым: 21 рубль за поездку.

Отметим, что в июне 2021 года перевозчики уже обращались в администрацию с просьбой повысить цены на проезд до 27-30 рублей, однако вскоре отказались от этой идеи. Своё решение они пояснили опасением потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.09.2021 10:13
- гость -

Мне вот интересно: почему во Владивостоке бензин стоит 48,25 рублей, у нас 43,35, а проезд в транспорте стоит одинаково. Может наши перевозчики зажрались и потеряли совесть?

22.09.2021 10:15
- гость -


22.09.2021 10:13
- гость -

автобусы не ездят на 92м бензине

22.09.2021 10:17
- гость -

Сходили на голосовальню, получайте

22.09.2021 10:27
Виктор

В Новосибе проезд в метро стоит 26 рублей. В метро!

22.09.2021 10:31
горожанка

Выборы прошли, цены лезут в гору.
Отопление повысилось, цены в магазинах растут, проезд повысится, даже картоха на базаре заоблачные 29 рублей/кг. уже стоит...

22.09.2021 10:32
гость

Повысите проезд на 15% - тогда обяжите работодателей повысить з/п на 15%, а как иначе???

22.09.2021 10:33
Filin

Очередная песня на паперти про несчастную жизнь перевозчиков

22.09.2021 10:34
- гость -

22.09.2021 10:15 - гость -
автобусы не ездят на 92м бензине
Не придирайтесь, навряд ли большая разница в коэффициенте.

22.09.2021 10:34
- гость -

в октябре повысят

22.09.2021 10:43
- гость -

Рынок 1

22.09.2021 10:47
Лукашенко

В Бишкеке солярка и бенз дешевле чем у нас. Автобусы и микроавтобусы новые мерседесы.
Стоимость проезда (1 сом примерно равен одному рублю) :

- в троллейбусе 8-00 сомов;

- в автобусе 8-00 сомов;

- в маршрутном такси с 6.00 ч. до 21.00 ч. 10-00 сомов;

- в маршрутном такси с 21.00 ч. до 24.00 ч. 12-00 сомов.

В этом году водители хотели бастовать из-за низкой стоимости и было вроде решение поднять на проезд в муниципальном общественном транспорте — до 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков — 15 сомов

22.09.2021 10:48
Гость

А перед выборами что не повысили проезд

22.09.2021 10:49
- гость -

Если не верите что в бишкеке ездят мерсы - наберите в поисковике "Микроавтобусы в Бишкеке".

22.09.2021 10:55
- гость -

То есть стоимость солярки дороже ну или также примерно - стоимость дизельного топлива на АЗС Бишкека - 51,9 сома.

22.09.2021 10:59
- гость -

Кто бы сомневался!
Инфляция и печатание ничем не обсепеченных рублей на фоне убытков нашего "голубого достояния" в астрономические полтора триллиона рублей.
И то ли ещё будет.

22.09.2021 11:01
- гость -

Обычные хотелки перевозчиков.
Кто-либо помнит времена, когда они не хотели бы поднять цены на свои услуги? Они так всегда себя ведут.

22.09.2021 11:09
- гость -

В крае должна работать программа поддержки.
На металл,древесину подняли цену-получают огромную прибыль.
А те же перевозчики,аграрии? Как людям выживать?

22.09.2021 11:11
И Р_odnoklassniki

Больная тема. Еще бы автопарк обновляли. Транспорт дряхлеет. Трамваи списанные в подарок прислали. И не откажешься, дареному коню в зубы не смотрят. Главное, плату за проезд поднять. Вот решение всех проблем)

22.09.2021 11:14
- гость -

У перевозчиков совести нет, а водятлы это отдельное сборище хамов.

22.09.2021 11:16
- гость -

Такие низкие зарплаты в крае! Тут весь подход к ценообразованию надо пересматривать!
На мёд ,молоко, мясо,сельхозпродукцию вообще смешные цены!
Наша семья мед продавала 10 лет назад по такой же цене.Многие пасечники продали "бизнес". Оптовики скупают всё за бесценок.

22.09.2021 11:19
- гость -

Были бы адекватные зарплаты, такая новость воспринималась бы спокойно. А если человек получает 20 тысяч и пять из них вынужден тратить на дорогу,то...

22.09.2021 11:20
- гость -

Видимо у перевозчиков есть кому лобировать интересы во власти, говоря проще кому то из властей принадлежит этот бизнес

22.09.2021 11:23
- гость -

Счётная палата перечислила самые затратные разделы в казне России в 2021 году. На содержание чиновников и депутатов уходит больше денег, чем на здравоохранение и силовиков.(с)

22.09.2021 11:25
Виктор

И Р_odnoklassniki

Да можно было их и не брать. Тем более, что в будущем возможен аргумент "Так вы же уже недавно получали трамваи, зачем вам ещё новые?"

22.09.2021 11:30
Команданте

Камрады, перевозчики тупо нас обманывают, при поддержке лоббистов во власти города. Только введение обязательного безналичного расчета выведет лжецов на чистую воду!
Озвучу новость от апреля 2020 г.

После перехода на безнал прибыльность перевозчиков бьет рекорды во Владивостоке, несмотря на коронавирус.
К январю 2020 года владивостокцы оплатили более 1,7 млн поездок по безналу. Все эти деньги прошли «в белую» через банк, так что скрывать доходы от автобусных перевозок стало сложнее.
Большая часть перевозчиков вдруг продемонстрировала резкий рост прибыли, хотя заявляли раньше об убыточности.
Пальму первенства следует присудить ООО «Компания «Самокат», у которой прибыль за один финансовый год выросла на 8791%.
Привожу таблицу, чтобы не быть голословным:
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a06/2109/83/2531f8d4401b.jpg[/img][/url]

22.09.2021 11:33
- гость -

Чем выше стоимость проезда, тем меньше будет пассажиропоток. Высокая стоимость проезда дает толчок к приобретению личных автомобилей! К примеру, зачем мне стоять на остановке, потом толкаться в салоне автобуса и платить еще большие деньги за проезд? Да, автомобиль в обслуживании стоит дороже месячного проезда. Но пока его нет (автомобиля) и стоимость проезда устраивает - все нормально. Как только видишь, что ценник за проезд поднимают неимоверно, а качество услуг остается на уровне "ниже плинтуса", понимаешь, что лучше платить больше но для себя, своего удобства!

22.09.2021 11:34
- гость -

Я думаю наш мэр в очередной раз пойдет им на встречу. Не бросать же бедолаг, и так еле тащат свое существование.

22.09.2021 11:39
- гость -

А в баран -ауле перевозчики не перешли даже на билетики.
черная касса до сих пор, наличку тупо скрывают.

22.09.2021 11:39
И Р_odnoklassniki

Виктор
Согласна))

22.09.2021 11:42
- гость -

а почему в Барнауле провалили переход на оплату за проезд в комерческом транспорте безналом????
а чтобы скрыть реальные доходы.

22.09.2021 11:42
- гость -

22.09.2021 11:43
- гость -

22.09.2021 11:47
- гость -

С таким же успехом можно написать,сельхозпроизводители просят поднять цену на их продукцию.

22.09.2021 11:49
гость

Если будет 60 рублей в день проезд на работу, а по бензину примерно 80 рублей, то лучше ехать на авто. А если еще с женой, то в полтора раза дешевле. А если меньше 5-и остановок, то полезно прогуляться бесплатно. Рынок должен быть, при условии что есть конкуренция и нет монополии

22.09.2021 11:53
гость

Еще стоматологи просят поднять цену на свои услуги

22.09.2021 11:53
гость

в стране идут большие перемены-ждём сообщений: 1991 год больше не дадут повторить- я так думаю,а народу,сходившему на выборы, можно только посочувствовать: вас опять обманули! и...благодарят за доверие---фальсификата было много== юристы скажут ещё последнее слово.
слава Богу!

22.09.2021 11:54
- гость -

Алтайский край оказался на последнем месте в СФО по уровню средней зарплаты

Меньше всего среди регионов СФО зарабатывают жители Алтайского края. Средняя зарплата в январе – июне 2021 г. здесь составила 31,3 тыс. руб.

До работы две пересадки. Это что получается?

22.09.2021 11:55
гость

Провизоры просят поднять цену на лекарства

22.09.2021 11:58
- гость -

Сделали бы уже давно по полтиннику проезд, и рассчитываться удобно и повышать пару лет не надо.

22.09.2021 12:04
Гостья

Нужно чтобы оплата за проезд шла в чистую..А не так,как сейчас.Тогда можно будет и поговорить об убыточности этого бизнеса.Цены поднимают периодически,обещая и новый парк и удобства..На деле только повышение проезда.Все остальное как 90е годы..

22.09.2021 12:06
Лесопатологи бьют в набат

Карта "Тройка", приди в Барнаул!

22.09.2021 12:06
- гость -

Производители мяса и мясной продукции,думаю,были бы не против,если бы подняли цену на их продукцию)))

22.09.2021 12:33
Роман

С чего поднимать то, вообщето понижать надо, зарплаты то не растут!!!!

22.09.2021 12:37
Виталий

то что наши зпл не растут а аппетиты транспортников наоборот растут, это никого не волнует, особенно администрацию...

22.09.2021 13:07
Гость

И как-то странно-лояльно ИФНС относится к пассажироперевозчикам с безбилетным провозом? Или у них особая система налогообложения?

22.09.2021 13:16
Лесопатологи бьют в набат

22.09.2021 13:07
Гость

Да по идее в прозрачности оплаты и сами перевозчики должны быть заинтересованы. А вдруг у кого-то в коллектив затесался нечистый на руку водитель или кондуктор, который монеты за каждые две поездки кладёт в кассу, а вот за третью — себе в карман?

22.09.2021 13:20
- гость -

ОТ - сфера, цены на котор регулируются государством.
Так почему перевозчики не публикуют свою бухгалтерскую отчётность?
И без разницы, какая у них там форма собственности.
Или публикуют?

22.09.2021 13:24
гость

А еще после ВЫБОРОВ (как ни странно) аналитики прогнозируют рост цен на макароны в два раза!!!

22.09.2021 13:36
гость

С какой стати частники требуют поднять цены на муниципальный транспорт!???Ну хотят частники разрешите им без всяких согласований. На муниципальный транспорт оставить прежние цены. Сами же перевозчики и не станут в таком случае поднимать цены, так как понимают, что пассажиры уедут на том что дешевле. Горадминистрация, регулируйте цены рыночными методами у вас для этого все есть.

22.09.2021 13:37
Кетцалькоатль

Мне вот интересно, а люди пишущие про обеление и безнал понимают, что это ещё спровоцирует увеличение стоимости? Они же не из своего кармана будут платить требы государства и банков. Ну вот металлисты и дровосеки обелились, дровосеки даже все через лес.егаис работают, что стало вам легче? ) топливный рынок - в белую и через биржу. А государству невыгодно сейчас наводить шорох на этом рынке и гасить перевозчиков, потому что они то загасятся в два щелчка, а вот кто тогда придет на их место и по каким ценам (в белую, ага), в общем головняков много будет, тема ведь социально острая, а если государство будет делать своими силами, то вместо перенаправления гнева на злобных перевозчиков придется работать с возражениями самому.

22.09.2021 13:44
- гость -

22.09.2021 13:24
гость

Макарошки стоят всегда одинаково не ври

22.09.2021 13:44
- гость -

Пшеницу всю продают. Цена взлетела до небес. Просят вообще отменить пошлину за вывоз твердых сортов. Все вывозят! А макарошки будем кушать из хлебопекарной. Если она останется еще.. Цена на все растет, макарошки тоже не на коленке делаются.

22.09.2021 13:55
Урбаниздко

С какой стати частники требуют поднять цены на муниципальный транспорт!???Ну хотят частники разрешите им без всяких согласований. На муниципальный транспорт оставить прежние цены. Сами же перевозчики и не станут в таком случае поднимать цены, так как понимают, что пассажиры уедут на том что дешевле. Горадминистрация, регулируйте цены рыночными методами у вас для этого все есть.





нет у нас муниципального транспорта кроме горэлектротранса

22.09.2021 14:01
Гость

22.09.2021 13:37
Кетцалькоатль
Да,да! Так не выгодны пассажироперевозки,что претенденты рвут друг друга на части. И в судах,и на улице. И тендеры потихоньку среди приближённых проводят.
А вы объявите по честному-может и из других регионов перевозчик придёт.
Не быть этому,потому-как исп. директором ассоциации является Долженко,что ранее работал в гор. комитете по транспорту. И кто там дальше за ним стоит-только мысли...

22.09.2021 14:06
Лесопатологи бьют в набат

22.09.2021 13:55
Урбаниздко

Помню, когда в Барнауле исчезали муниципальные автобусные маршруты, говорилось "Ну это требование времени". При этом ГУП Мосгортранс или МКП ПАТП-4 существуют и сегодня

22.09.2021 14:11
- гость -

22.09.2021 13:44
- гость -
22.09.2021 13:24
гость

Макарошки стоят всегда одинаково не ври


А как же новость, что цены на макарошки вырастут?

22.09.2021 14:32
- гость -

22.09.2021 13:37
Кетцалькоатль
Осетра надо урезать хозяевам маршрутов. Глядишь, и цену поднимать не придется, и в белую работать получится.

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