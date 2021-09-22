Перевозчики Барнаула просят поднять тариф на проезд в городском транспорте

Барнаульские перевозчики вновь обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Они отмечают, что повысить тарифы необходимо в связи с инфляцией, ростом цен на топливо, смазочные материалы, техобслуживание и ремонт. Также поводом для этого стало увеличение МРОТ и тарифов на коммунальные услуги.

В администрации города amic.ru подтвердили, что получили обращение перевозчиков и пояснили, что проведут экспертизу предоставленных предприятиями данных.

"В соответствии с порядком рассмотрения и с учётом высокой социальной значимости данного вопроса городским комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности будет проведена экспертиза предоставленных в документах данных, которая включает анализ пассажиропотока, оценку затрат транспортных предприятий города и разработку оптимальной линейки тарифных планов", – сообщили в администрации.

После экспертизы вопрос о пересмотре стоимости проезда обсудят на заседании Координационного совета по ценообразованию, добавили в мэрии.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте Барнаула не менялись с января 2019 года. Тогда в автобусах и электротранспорте билеты подорожали до 23 рублей, а в маршрутках – до 25 рублей. При этом для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешёвым: 21 рубль за поездку.

Отметим, что в июне 2021 года перевозчики уже обращались в администрацию с просьбой повысить цены на проезд до 27-30 рублей, однако вскоре отказались от этой идеи. Своё решение они пояснили опасением потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.