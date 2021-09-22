Перевозчики Барнаула просят поднять тариф на проезд в городском транспорте

Барнаульские перевозчики вновь обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Они отмечают, что повысить тарифы необходимо в связи с инфляцией, ростом цен на топливо, смазочные материалы, техобслуживание и ремонт. Также поводом для этого стало увеличение МРОТ и тарифов на коммунальные услуги.
В администрации города amic.ru подтвердили, что получили обращение перевозчиков и пояснили, что проведут экспертизу предоставленных предприятиями данных.
"В соответствии с порядком рассмотрения и с учётом высокой социальной значимости данного вопроса городским комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности будет проведена экспертиза предоставленных в документах данных, которая включает анализ пассажиропотока, оценку затрат транспортных предприятий города и разработку оптимальной линейки тарифных планов", – сообщили в администрации.
После экспертизы вопрос о пересмотре стоимости проезда обсудят на заседании Координационного совета по ценообразованию, добавили в мэрии.
Напомним, цены на проезд в общественном транспорте Барнаула не менялись с января 2019 года. Тогда в автобусах и электротранспорте билеты подорожали до 23 рублей, а в маршрутках – до 25 рублей. При этом для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешёвым: 21 рубль за поездку.
Отметим, что в июне 2021 года перевозчики уже обращались в администрацию с просьбой повысить цены на проезд до 27-30 рублей, однако вскоре отказались от этой идеи. Своё решение они пояснили опасением потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.
Комментарии
Мне вот интересно: почему во Владивостоке бензин стоит 48,25 рублей, у нас 43,35, а проезд в транспорте стоит одинаково. Может наши перевозчики зажрались и потеряли совесть?
22.09.2021 10:13
- гость -
автобусы не ездят на 92м бензине
Сходили на голосовальню, получайте
В Новосибе проезд в метро стоит 26 рублей. В метро!
Выборы прошли, цены лезут в гору.
Отопление повысилось, цены в магазинах растут, проезд повысится, даже картоха на базаре заоблачные 29 рублей/кг. уже стоит...
Повысите проезд на 15% - тогда обяжите работодателей повысить з/п на 15%, а как иначе???
Очередная песня на паперти про несчастную жизнь перевозчиков
22.09.2021 10:15 - гость -
автобусы не ездят на 92м бензине
Не придирайтесь, навряд ли большая разница в коэффициенте.
в октябре повысят
Рынок 1
В Бишкеке солярка и бенз дешевле чем у нас. Автобусы и микроавтобусы новые мерседесы.
Стоимость проезда (1 сом примерно равен одному рублю) :
- в троллейбусе 8-00 сомов;
- в автобусе 8-00 сомов;
- в маршрутном такси с 6.00 ч. до 21.00 ч. 10-00 сомов;
- в маршрутном такси с 21.00 ч. до 24.00 ч. 12-00 сомов.
В этом году водители хотели бастовать из-за низкой стоимости и было вроде решение поднять на проезд в муниципальном общественном транспорте — до 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков — 15 сомов
А перед выборами что не повысили проезд
Если не верите что в бишкеке ездят мерсы - наберите в поисковике "Микроавтобусы в Бишкеке".
То есть стоимость солярки дороже ну или также примерно - стоимость дизельного топлива на АЗС Бишкека - 51,9 сома.
Кто бы сомневался!
Инфляция и печатание ничем не обсепеченных рублей на фоне убытков нашего "голубого достояния" в астрономические полтора триллиона рублей.
И то ли ещё будет.
Обычные хотелки перевозчиков.
Кто-либо помнит времена, когда они не хотели бы поднять цены на свои услуги? Они так всегда себя ведут.
В крае должна работать программа поддержки.
На металл,древесину подняли цену-получают огромную прибыль.
А те же перевозчики,аграрии? Как людям выживать?
Больная тема. Еще бы автопарк обновляли. Транспорт дряхлеет. Трамваи списанные в подарок прислали. И не откажешься, дареному коню в зубы не смотрят. Главное, плату за проезд поднять. Вот решение всех проблем)
У перевозчиков совести нет, а водятлы это отдельное сборище хамов.
Такие низкие зарплаты в крае! Тут весь подход к ценообразованию надо пересматривать!
На мёд ,молоко, мясо,сельхозпродукцию вообще смешные цены!
Наша семья мед продавала 10 лет назад по такой же цене.Многие пасечники продали "бизнес". Оптовики скупают всё за бесценок.
Были бы адекватные зарплаты, такая новость воспринималась бы спокойно. А если человек получает 20 тысяч и пять из них вынужден тратить на дорогу,то...
Видимо у перевозчиков есть кому лобировать интересы во власти, говоря проще кому то из властей принадлежит этот бизнес
Счётная палата перечислила самые затратные разделы в казне России в 2021 году. На содержание чиновников и депутатов уходит больше денег, чем на здравоохранение и силовиков.(с)
И Р_odnoklassniki
Да можно было их и не брать. Тем более, что в будущем возможен аргумент "Так вы же уже недавно получали трамваи, зачем вам ещё новые?"
Камрады, перевозчики тупо нас обманывают, при поддержке лоббистов во власти города. Только введение обязательного безналичного расчета выведет лжецов на чистую воду!
Озвучу новость от апреля 2020 г.
После перехода на безнал прибыльность перевозчиков бьет рекорды во Владивостоке, несмотря на коронавирус.
К январю 2020 года владивостокцы оплатили более 1,7 млн поездок по безналу. Все эти деньги прошли «в белую» через банк, так что скрывать доходы от автобусных перевозок стало сложнее.
Большая часть перевозчиков вдруг продемонстрировала резкий рост прибыли, хотя заявляли раньше об убыточности.
Пальму первенства следует присудить ООО «Компания «Самокат», у которой прибыль за один финансовый год выросла на 8791%.
Привожу таблицу, чтобы не быть голословным:
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a06/2109/83/2531f8d4401b.jpg[/img][/url]
Чем выше стоимость проезда, тем меньше будет пассажиропоток. Высокая стоимость проезда дает толчок к приобретению личных автомобилей! К примеру, зачем мне стоять на остановке, потом толкаться в салоне автобуса и платить еще большие деньги за проезд? Да, автомобиль в обслуживании стоит дороже месячного проезда. Но пока его нет (автомобиля) и стоимость проезда устраивает - все нормально. Как только видишь, что ценник за проезд поднимают неимоверно, а качество услуг остается на уровне "ниже плинтуса", понимаешь, что лучше платить больше но для себя, своего удобства!
Я думаю наш мэр в очередной раз пойдет им на встречу. Не бросать же бедолаг, и так еле тащат свое существование.
А в баран -ауле перевозчики не перешли даже на билетики.
черная касса до сих пор, наличку тупо скрывают.
Виктор
Согласна))
а почему в Барнауле провалили переход на оплату за проезд в комерческом транспорте безналом????
а чтобы скрыть реальные доходы.
С таким же успехом можно написать,сельхозпроизводители просят поднять цену на их продукцию.
Если будет 60 рублей в день проезд на работу, а по бензину примерно 80 рублей, то лучше ехать на авто. А если еще с женой, то в полтора раза дешевле. А если меньше 5-и остановок, то полезно прогуляться бесплатно. Рынок должен быть, при условии что есть конкуренция и нет монополии
Еще стоматологи просят поднять цену на свои услуги
в стране идут большие перемены-ждём сообщений: 1991 год больше не дадут повторить- я так думаю,а народу,сходившему на выборы, можно только посочувствовать: вас опять обманули! и...благодарят за доверие---фальсификата было много== юристы скажут ещё последнее слово.
слава Богу!
Алтайский край оказался на последнем месте в СФО по уровню средней зарплаты
Меньше всего среди регионов СФО зарабатывают жители Алтайского края. Средняя зарплата в январе – июне 2021 г. здесь составила 31,3 тыс. руб.
До работы две пересадки. Это что получается?
Провизоры просят поднять цену на лекарства
Сделали бы уже давно по полтиннику проезд, и рассчитываться удобно и повышать пару лет не надо.
Нужно чтобы оплата за проезд шла в чистую..А не так,как сейчас.Тогда можно будет и поговорить об убыточности этого бизнеса.Цены поднимают периодически,обещая и новый парк и удобства..На деле только повышение проезда.Все остальное как 90е годы..
Карта "Тройка", приди в Барнаул!
Производители мяса и мясной продукции,думаю,были бы не против,если бы подняли цену на их продукцию)))
С чего поднимать то, вообщето понижать надо, зарплаты то не растут!!!!
то что наши зпл не растут а аппетиты транспортников наоборот растут, это никого не волнует, особенно администрацию...
И как-то странно-лояльно ИФНС относится к пассажироперевозчикам с безбилетным провозом? Или у них особая система налогообложения?
22.09.2021 13:07
Гость
Да по идее в прозрачности оплаты и сами перевозчики должны быть заинтересованы. А вдруг у кого-то в коллектив затесался нечистый на руку водитель или кондуктор, который монеты за каждые две поездки кладёт в кассу, а вот за третью — себе в карман?
ОТ - сфера, цены на котор регулируются государством.
Так почему перевозчики не публикуют свою бухгалтерскую отчётность?
И без разницы, какая у них там форма собственности.
Или публикуют?
А еще после ВЫБОРОВ (как ни странно) аналитики прогнозируют рост цен на макароны в два раза!!!
С какой стати частники требуют поднять цены на муниципальный транспорт!???Ну хотят частники разрешите им без всяких согласований. На муниципальный транспорт оставить прежние цены. Сами же перевозчики и не станут в таком случае поднимать цены, так как понимают, что пассажиры уедут на том что дешевле. Горадминистрация, регулируйте цены рыночными методами у вас для этого все есть.
Мне вот интересно, а люди пишущие про обеление и безнал понимают, что это ещё спровоцирует увеличение стоимости? Они же не из своего кармана будут платить требы государства и банков. Ну вот металлисты и дровосеки обелились, дровосеки даже все через лес.егаис работают, что стало вам легче? ) топливный рынок - в белую и через биржу. А государству невыгодно сейчас наводить шорох на этом рынке и гасить перевозчиков, потому что они то загасятся в два щелчка, а вот кто тогда придет на их место и по каким ценам (в белую, ага), в общем головняков много будет, тема ведь социально острая, а если государство будет делать своими силами, то вместо перенаправления гнева на злобных перевозчиков придется работать с возражениями самому.
22.09.2021 13:24
гость
Макарошки стоят всегда одинаково не ври
Пшеницу всю продают. Цена взлетела до небес. Просят вообще отменить пошлину за вывоз твердых сортов. Все вывозят! А макарошки будем кушать из хлебопекарной. Если она останется еще.. Цена на все растет, макарошки тоже не на коленке делаются.
С какой стати частники требуют поднять цены на муниципальный транспорт!???Ну хотят частники разрешите им без всяких согласований. На муниципальный транспорт оставить прежние цены. Сами же перевозчики и не станут в таком случае поднимать цены, так как понимают, что пассажиры уедут на том что дешевле. Горадминистрация, регулируйте цены рыночными методами у вас для этого все есть.
нет у нас муниципального транспорта кроме горэлектротранса
22.09.2021 13:37
Кетцалькоатль
Да,да! Так не выгодны пассажироперевозки,что претенденты рвут друг друга на части. И в судах,и на улице. И тендеры потихоньку среди приближённых проводят.
А вы объявите по честному-может и из других регионов перевозчик придёт.
Не быть этому,потому-как исп. директором ассоциации является Долженко,что ранее работал в гор. комитете по транспорту. И кто там дальше за ним стоит-только мысли...
22.09.2021 13:55
Урбаниздко
Помню, когда в Барнауле исчезали муниципальные автобусные маршруты, говорилось "Ну это требование времени". При этом ГУП Мосгортранс или МКП ПАТП-4 существуют и сегодня
22.09.2021 13:44
- гость -
22.09.2021 13:24
гость
Макарошки стоят всегда одинаково не ври
А как же новость, что цены на макарошки вырастут?
22.09.2021 13:37
Кетцалькоатль
Осетра надо урезать хозяевам маршрутов. Глядишь, и цену поднимать не придется, и в белую работать получится.