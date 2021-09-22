Алтайские коммунисты поборются с единороссами за кресло председателя АКЗС

Фракция КПРФ в новом созыве АКЗС намерена претендовать на кресло его председателя, сообщила персек крайкома партии Мария Прусакова в беседе с ИА "Банкфакс".

По её словам, на это есть две причины. Первая – алтайские коммунисты категорически против переизбрания на эту должность Александра Романенко, который, по их мнению, за прошедший созыв дискредитировал себя, поддержав пенсионную реформу и другие "антинародные" законы. Второй причиной Прусакова назвала то, что на выборах в АКЗС фракция КПРФ, по сути дела, опередила "Единую Россию", но добиться окончательного успеха ей помешали "Коммунисты России", которые оттянули у КПРФ, по разным оценкам, от 7 до 10% голосов. И если бы не это, то у КПРФ сейчас было бы не 24 мандата, а "намного больше", но многие избиратели по ошибке проголосовали не за ту партию, утверждает Прусакова.

Кого именно КПРФ планирует выдвинуть на пост председателя АКЗС, пока неизвестно. Отмечается, что 22 сентября в крайкоме фракции пройдёт собрание, где, как предполагается, и будут обсуждать вопрос выдвижения кандидатов.