Помочь здесь и сейчас. Фонд "Облака" открыл филиалы в сёлах и отдалённых районах Алтая

Благотворительный фонд "Облака" в 2021 году расширил свою зону работы. Так, в девяти населённых пунктах Алтайского края и Республики Алтай появились постоянные филиалы с кураторами. Там уже оказывают бесплатные социальные услуги и гуманитарную помощь многодетным и малоимущим семьям.

Расширение стало возможным благодаря собственному социальному проекту "Сердце Алтая", который в феврале 2021 года получил финансирование от Фонда президентских грантов. Основная цель проекта – поддержка семей в трудный жизненный период. За полгода работы в рамках проекта уже более четырёх тысяч семей получили консультации волонтёров и реальную помощь в виде продуктов и вещей первой необходимости.

"Даже если разовая поддержка не решает проблему бедности, она всё равно помогает человеку "здесь и сейчас", облегчает его психологическое состояние. Именно поэтому фонд "Облака" продолжает адресно помогать сотням семей ежемесячно, выдавая продукты, одежду и обувь", – рассказали представители фонда.

Решение открыть стационарные филиалы фонда в сёлах и отдалённых районах края было не случайным. Ведь, как правило, именно там, вдали от городских возможностей, процветает безработица, алкоголизм и безграмотность. Задача фонда – помочь жителям справиться с последствиями этих проблем и найти выход.

Бесплатная качественная адресная помощь в фонде "Облака" гарантирована при наличии одного из документов:

справка о статусе малоимущей семьи;

справка о статусе многодетной семьи;

справка о статусе матери/отца-одиночки;

справка/удостоверение об инвалидности родителя или ребёнка;

ходатайство в свободной форме о бесплатной выдаче вещей семье от школы, детского сада, социальной защиты.

Но даже если у семьи нет ни одного из этих документов, просьба о помощи всё равно будет принята и рассмотрена специалистами фонда.

Добавим, что проект "Сердце Алтая" стартовал в 2016 году, когда волонтёры движения "Облака" впервые посетили отдалённые районы Республики Алтай с гуманитарной и консультационной помощью. Тогда проект получил широкий отклик, и в последующие годы было организовано ещё четыре поездки. Малообеспеченные и многодетные семьи получили мощную поддержку, и команда фонда приняла решение создать стационарные пункты в крупных районах Алтайского края и Республики Алтай.

Прочитать о программах фонда и узнать, как принять в них участие, можно на сайте фонда, а также во "ВКонтакте" и в Instagram.

Если вы оказались в трудной ситуации и вам нужна помощь, обращайтесь в фонд "Облака" по телефону 8 (3852) 590-180 или +7 960 963-19-15 и расскажите о своей проблеме специалисту. Вы также можете лично посетить филиал фонда по одному из указанных адресов:



с. Староалейское, ул. Кирова, 50, куратор: Татьяна Викторовна.

Тел: 8-913-237-17-81

с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9, кабинет № 18, куратор: Борис Николаевич.

Тел: 8-923-715-21-48

с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 1 Мая, 15, куратор: Евгения Александровна.

Тел: 8-960-937-18-41.

р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 76, куратор: Галина Фёдоровна.

Тел: 8-983-555-26-14.

г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 7, куратор: Наталья Владимировна.

Тел: 8-929-394-46-33, 8-929-346-51-77.

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14/1, 2 этаж (на базе благотворительного магазина Charity Market).

Тел: 8-962-803-56-96.

г. Бийск, ул. Героя Советского Союза Васильева, 46/1, цокольный этаж (на базе благотворительного магазина Charity Market).

Тел: 8-963-500-13-00.

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 9а, 2 этаж (на базе благотворительного магазина Charity Market).

Тел:8-960-956-55-01.

с. Новороманово, ул. Взлётная, 60, куратор: Светлана Валерьевна.

Тел: 8-983-100-41-62.Проект "Сердце Алтая" реализован с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.