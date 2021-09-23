S7 запустит собственный лоукостер Citrus

Авиакомпания S7 запустит собственный лоукостер под брендом Citrus. Как сообщает "Интерфакс", перевозчик сконцентрируется на прямых межрегиональных направлениях в средней полосе России, в обход Москвы.

Старт полётов запланирован на июль 2022 года. В самой компании название расшифровывают как Cities of Russia, подчёркивая главную цель лоукостера – "соединять российские города".

Полёты будут осуществляться на Airbus A320neo. Авиакомпания уже заключила соглашение на поставку четырёх лайнеров. По прогнозам, в 2024 году их число увеличится до 20. Базироваться они будут в аэропортах Новосибирска, Воронежа, Челябинска и Тюмени.

Пассажиропоток нового перевозчика в первый год работы ожидается на уровне около 1 млн человек, а с 2024 года – 6-7 млн пассажиров.