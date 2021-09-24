ВТБ снизил ставки по программам льготной ипотеки

Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой снизилась до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке – до 4,7%. Такие условия действуют в ВТБ с 24 сентября для заёмщиков, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

Так, базовая ставка по ипотеке с господдержкой в ВТБ составляет 6,35%. Скидка 0,3 процентного пункта доступна заёмщикам, оформляющим кредит через личный кабинет на сайте банка или в других дистанционных сервисах. Также можно дополнительно уменьшить ставку ещё на 0,3 п.п., используя цифровые услуги в ходе сделки – например, сервис безопасных расчётов и электронной регистрации.

Аналогичная система действует и для семейной ипотеки. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%. Максимальная сумма кредита по программе – 12 миллионов рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 миллионов – в остальных регионах.

Кроме того, в рамках программы "Дальневосточная ипотека" для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка – всего 0,1% на весь срок кредита. Заёмщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребёнком до 18 лет.

"Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах", – комментирует вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

По прогнозам эксперта, ключевым драйвером роста рынка среди госпрограмм сейчас будет семейная ипотека, спрос на которую среди клиентов ВТБ уже удвоился. Во многом это будет способствовать поддержке ипотечного рынка до конца года и впервые в истории может достичь пяти триллионов рублей по объёму выдач.