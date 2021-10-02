Воду отключат в Барнауле с 3 по 4 октября

Подача водоснабжения будет ограничена почти у половины барнаульских домов в связи с проведением ремонтных работ с 08:00 3 октября до 08:00 4 октября. За это время специалисты водоканала заменят задвижки в районе пересечения Павловского тракта и ул. Новороссийской.

Первоначально эти работы планировали выполнить с 1 по 2 октября, однако вскоре график скорректировали, чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник, которые в воскресенье не работают.

Накануне власти города сформировали рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов на время проведения работ. Так, к медучреждениям организуют подвоз технической и питьевой воды, в школах и детсадах её также заготовят заблаговременно.

При этом жильцов домов, попадающих в зону отключения, призвали позаботиться о себе заранее. Напомним, что без ресурса в это время останутся потребители, проживающие в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального), пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина), пер. Революционный, ул. Песчаная (от пер. Сейфуллинского до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодёжная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Как отметили в Telegram-канале СГК, отопление в домах в этот период прекращаться не будет.