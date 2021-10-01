Школы и больницы в Барнауле подготовили к массовому отключению воды

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл оперативное совещание по вопросу массового отключения воды в Барнауле. Власти сформировали рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов на время проведения работ.

К медицинским учреждениям на время проведения работ будет организован подвоз технической и питьевой воды.

"Мы рекомендовали провести эти работы именно в выходной день, так как нет плановых операций. На особом контроле – учреждения, где оказывается экстренная медицинская помощь и стационары с круглосуточным пребыванием людей, где требуется бесперебойное обеспечение питьевой и технической водой. В поликлиниках в этот день также оказывается только неотложная помощь", – отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго рассказал о предстоящих работах.

"Мы ведем планомерные работы по замене запорной арматуры. Их необходимо провести на этих двух основных магистралях, что позволит нам в будущем в случае необходимости оперативно проводить отключения, соответственно сокращать сроки работы на сетях. Будут работать 3 бригады в 12 камерах, будет производиться демонтаж и монтаж запорной арматуры. Будет обеспечен подвоз питьевой и технической воды по медицинским учреждениям", — рассказал Андрей Полюго.

Замглавы администрации города по социальной политике Александр Артёмов отметил, что отключение не повлияет на работу школ и детских садов. В учреждениях заблаговременно заготовят воду для приготовления пищи.

Также работу не остановят объекты теплоснабжения, социальной защиты и вузы, сообщает пресс-служба мэрии.

Жильцов домов, попадающих в зону отключения, призывают заранее заготовить необходимый запас воды.

Подачу ресурса прекратят с 08:00 3 октября до 08:00 4 октября. Всю необходимую информацию горожане смогут получить на сайте "Росводоканал Барнаул" и по телефону 500-101.

Напомним, что из-за ремонта коммуникаций около половины домов города временно окажутся без воды. Её подача будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального), пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина), пер. Революционный, ул. Песчаная (от пер. Сейфуллинского до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодёжная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).