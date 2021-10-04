Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий во всех регионах России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова назвала ситуацию с COIVD-19 "крайне напряжённой". По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости за неделю составил 14%.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае снова начала расти с середины сентября. Об этом во время пресс-конференции 4 октября рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По её словам, ещё в начале сентября ежедневное количество выявленных случаев в регионе начало снижаться. Теперь же оно вновь увеличивается: за последнюю неделю темп прироста заболеваемости составил 5,3%.