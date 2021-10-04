Алтайский край получит 97 млн рублей на закупку лекарств против COVID-19

Более 97 млн рублей выделят Алтайскому краю на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий размер трансферта регионам России составит 5,15 млрд рублей. Наибольшую поддержку получит Московская область (более 300 млн рублей), а также Свердловская область (264 млн рублей) и Красноярский край (151 млн рублей).

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий во всех регионах России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По словам главы ведомства, ситуация с COVID-19 стала "крайне напряжённой".