Полиция Барнаула проверяет информацию о мужчине, который зазывает детей к себе домой

В родительских чатах Барнаула появились сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова пристаёт к детям и зазывает из домой. Одно из таких сообщений есть в распоряжении редакции amic.ru.
"Уважаемые родители! Хотела бы вас предупредить, особенно тех, у кого дети ходят сами домой. Мой сын сегодня пошёл домой пешком. В районе дома по ул. Малахова, 111, к нему стал приставать незнакомый мужчина. Как он говорит, уже старый. Сперва предложил проводить его до квартиры. Сын отказался. Тогда он стал звать к себе. Под предлогом показать что-то интересное", – написала горожанка.
Женщина отметила, что мужчина ходил с чёрно-белой собакой.
В правоохранительных органах журналистам amic.ru сообщили, что информация о подозрительном незнакомце поступила в полицию. В данный момент проводится проверка.
Напомним, ранее в соцсетях появлялась информация о мужчине, который знакомится с детьми в районе ТЦ "Огни". Он подходил возле церкви на Антона Петрова к детям, общался и дал им мелочь. Один из очевидцев проследил за мужчиной и узнал, чем он занимается с детьми.
Комментарии
"Чикатило в Барнауле"?
(с) Дубовая роща 6/17ХО
Почему Сын сразу же после этого не набрал 112, чтобы Уже Старого можно было задержать, пока он где-то поблизости?
учитывая описание собаки, не найти его невозможно
Ту 15:40
Митя Насосов, ранее вроде более вменяемый был. Жизнь так покалечила?
6.10.2021 15:46
Лесопатологи бьют в набат
витек, ты реально такой тугой? Ты почему всегда вопросы такие примитивные задаёшь?
лесопатолог - убери свой ник, хоть х -толог. Последнее предупреждение
6.10.2021 15:40
Митенька ржевский
В Барнауле Чикатило