Полиция Барнаула проверяет информацию о мужчине, который зазывает детей к себе домой

В родительских чатах Барнаула появились сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова пристаёт к детям и зазывает из домой. Одно из таких сообщений есть в распоряжении редакции amic.ru.

"Уважаемые родители! Хотела бы вас предупредить, особенно тех, у кого дети ходят сами домой. Мой сын сегодня пошёл домой пешком. В районе дома по ул. Малахова, 111, к нему стал приставать незнакомый мужчина. Как он говорит, уже старый. Сперва предложил проводить его до квартиры. Сын отказался. Тогда он стал звать к себе. Под предлогом показать что-то интересное", – написала горожанка.

Женщина отметила, что мужчина ходил с чёрно-белой собакой.

В правоохранительных органах журналистам amic.ru сообщили, что информация о подозрительном незнакомце поступила в полицию. В данный момент проводится проверка.

Напомним, ранее в соцсетях появлялась информация о мужчине, который знакомится с детьми в районе ТЦ "Огни". Он подходил возле церкви на Антона Петрова к детям, общался и дал им мелочь. Один из очевидцев проследил за мужчиной и узнал, чем он занимается с детьми.