Подозреваемую в хищении 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали

Правоохранители задержали подозреваемую в хищении 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МВД.
По предварительным данным, сейчас вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения допрашивают по делу о крупном хищении бюджетных средств.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".
Женщина не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск.
Комментарии
недолго музыка играла
То проститутки, то воровки. Богат "талантами" край.
Где скрывалась?
Ну лет 5 условно -это конечно неприятно. Но и катастрофы особой нет, дома, квартиры , счёта.
Не плохая подушка безопасности
Замминистра просвещения подозревают в мошенничестве. Рыбу подозревают в том, что в воду мочится. Мышь - создание еще более гадкое - подозреваю, что в кладовках нашу пшенку жрет и там же гадит. Надеюсь следствие развеет подозрения.
Васильева 2.0.... Опять пшиком все закончится, к гадалке не ходи.
свободу узнице режима!
она с кровавой хэбней боролась
Ну все, новый член партии "Единая Россия" появился! Кто-нибудь тоже мандатом с ней поделится!
Замминистра просвещения подозревают в мошенничестве. Рыбу подозревают в том, что в воду мочится. Мышь - создание еще более гадкое - подозреваю, что в кладовках нашу пшенку жрет и там же гадит. Надеюсь следствие развеет подозрения.
Васильева 2.0.... Опять пшиком все закончится, к гадалке не ходи.
ну ты сравнил!Васильева чья сестра?чьей жены! сам знаешь..
э эта с низкой соц-й ответственностью, всего то с Локтя,
Так она еще и мужу рога накрутила, если скрывалась со знакомым с Украины.
И вообще, надо ей накрутить на госизмену и работу на инразведку.
То проститутки, то воровки. Богат "талантами" край
еще маразматиками -аборигенами богат край!
15:49 АБОРИГЕН "То проститутки, то воровки. Богат "талантами" край."
Ну и Вы не отстаете от таких же, здесь на амике всегда себя во всей неприглядности показываете.
Ах, ну да, надо же при ссылки на Вас писать, что сообщение в кавычках, которое тут мною приведено, было создано АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур. Так, на всякий случай..
Так вроде сма пришла?!
страна дураков противно даже
Аборигейка, учти, что Ракову нельзя называть воровкой без имеющегося и вступившего в законную силу решения суда (называть же вором Навального не только можно, но и нужно, более того, он рецидивист). А сплетни про Бутину, очевидно, ты со слов вора Навального повторяешь?
Так сообщаю тебе - это состав статьи УК РФ. Подумай, прежде чем пасть свою поганую открывать.
Антиповы из "Изумрудной страны" в 2010-2012 годах набрали кредитов на 19 млрд. рублей теми деньгами.
Чем закончилось?
Живут в коттедже на берегу Черного моря с прислугой.
Наказание отсрочили до 14-летия срочно рожденных детей (которыми занимается тоже прислуга).
Наказали так наказали!
Зато знакомому знакомых, который привез на перепродажу из Казахстана пищевой мак (зернышки, которыми посыпают булочки), выносят запредельный срок.
Погуглите "Роковые семена. Алтайским продавцам пищевого мака грозит до 20 лет колонии".
6.10.2021 16:42
выборочное правосудие
Антиповы из "Изумрудной страны" в 2010-2012 годах набрали кредитов на 19 млрд. рублей теми деньгами.
Какими еще теми деньгами? В 2010-2012 годы уже были эти деньги.
Разберутся. Каждый ответит.
6.10.2021 16:42
выборочное правосудие
вы как с луны упали, везде где капитализм так, богатый отвечает условно с малым штрафом, бедняк за булочку сидит. И веками ничего не меняется.
Побрезговала пластическую операцию сделать,красивая.Теперь изволь перед российским законом ответ держать.
Не-е-т,брат:у кого деньги, тот и сильнее...
Жаль ее... Кто-то подставил ее. Оказалась пешкой в чьей-то игре...
"Одноименному фонду, который Марина Ракова возглавляла в 2016-2018 годах, а потом курировала, за время ее работы в министерстве просвещения было выделено субсидий на сумму 2,837 миллиарда рублей (по другим источникам - 3,2 миллиарда).
Этому достижению не могли не порадоваться соратники из того же фонда Максим Инкин и Евгений Зак, вместе с Раковой перешедшие в Сбер и принятые в его цифровой "Сберкласс" на ключевые должности. Теперь они вместе с Раковой фигуранты одного уголовного дела.
Обвинение, которое следователи МВД уже предъявили, касаются пока лишь двух госконтрактов Фонда новых форм развития образования за 2019 год. Первый - на услуги по "организационно-методическому сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей". Согласитесь, трудно придумать что-то более витиеватое, а главное - не поддающееся проверке.
Второй - из такого же ряда: услуги "на разработку и апробацию модели создания и функционирования профессиональных сообществ педагогических работников по нацпроекту "Образование". Подрядчик, который вызвался исполнить оба контракта за 150 млн рублей, - частный вуз "Шанинка".
И это лишь десятая часть от услуг и работ, которые за один только 2019 год заказал на бюджетные деньги фонд с Мариной Раковой во главе. А всего, по данным госзакупок, почти на 1,5 млрд рублей. В 2019-м была заказана и упомянутая нами (теперь цитируем дословно) "разработка автоматизированной информационной системы "Маркетплейс образовательного контента и услуг" - за 193 млн рублей. Но, как выясняется теперь, создание и развитие "маркетплейса", а также некоторых других проектов "Российской электронной школы" признано... нецелесообразным.
А широко разрекламированный сайт "Маркетплейс", куда предполагалось сделать вход через Единый портал госуслуг, так и не заработал."
Российская газета.