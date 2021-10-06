Подозреваемую в хищении 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали

Правоохранители задержали подозреваемую в хищении 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МВД.

По предварительным данным, сейчас вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения допрашивают по делу о крупном хищении бюджетных средств.

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

Женщина не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск.