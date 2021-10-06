Проезд в общественном транспорте подорожает в Барнауле. Когда и на сколько?

Я пользуюсь транспортной картой. Сколько буду платить за проезд?

Поздравляем! Если вы из тех счастливых барнаульцев, которые оплачивают проезд картой, то для вас поездка в общественном транспорте обойдётся гораздо дешевле. Точная стоимость будет зависеть от тарифа, которым вы пользуетесь: от 23 до 24 рублей.

"В городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному билету стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля", – сообщила заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.

По её мнению, такой дифференцированный подход простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа и тем самым "обеспечит прозрачность финансовых потоков" в общественном транспорте.

Напомним, сейчас за одну поездку при оплате транспортной картой взимается 21 рубль – как в автобусе, так и электротранспорте.