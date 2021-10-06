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Проезд в общественном транспорте подорожает в Барнауле. Когда и на сколько?

, ИА "Амител"
Для некоторых барнаульцев поездка в трамвае или автобусе станет дороже на 5 рублей
Трамвай / Екатерина Смолихина / amic.ru

Трамвай / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Когда подорожает проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, сколько мы будем платить и зачем всё это нужно – читайте в материале amic.ru.

1
Всё-таки цены на проезд поднимут? И на сколько?
Скорее всего, поднимут. Координационный совет по ценообразованию утвердил повышение цен на проезд в общественном транспорте Барнаула. (Речь идёт о перевозчиках, работающих по регулируемому тарифу: ООО "Евробус плюс" и МУП "Горэлектротранс",  прим. ред.) Теперь оно должно быть утверждено постановлением администрации города. И только после этого станет точно известно, когда и на сколько всё-таки подорожают билетики в автобусах и троллейбусах. Пока же мы можем говорить только о ценах, которые одобрил Координационный совет.

А согласно его решению, проезд в Барнауле станет дороже на 3-5 рублей в зависимости от тарифа, говорится в сообщении на сайте администрации города. Изменится стоимость проездных для школьников, студентов и пенсионеров.
2
И сколько будет стоить проезд, если платить наличными?

Это самый дорогой вариант. При оплате наличными или бесконтактной банковской картой одна поездка в автобусе, трамвае и троллейбусе вам обойдётся в 28 рублей (сейчас – 23 рубля). Подорожание проезда для вас  составит пять рублей. Мы представили, сколько в этом случае за проезд в месяц будет отдавать семья из четырёх человек и ужаснулись: 28 (проезд) x 22 (рабочие дни) x 4 (члены семьи) x 2 (число поездок в день) = 4928 рублей. И это при условии, что каждому члену семьи в день предстоит не больше двух поездок на общественном транспорте.  

3
Я пользуюсь транспортной картой. Сколько буду платить за проезд?

Поздравляем! Если вы из тех счастливых барнаульцев, которые оплачивают проезд картой, то для вас поездка в общественном транспорте обойдётся гораздо дешевле. Точная стоимость будет зависеть от тарифа, которым вы пользуетесь: от 23 до 24 рублей.

"В городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному билету стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля", – сообщила заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.

По её мнению, такой дифференцированный подход простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа и тем самым "обеспечит прозрачность финансовых потоков" в общественном транспорте.

Напомним, сейчас за одну поездку при оплате транспортной картой взимается 21 рубль – как в автобусе, так и электротранспорте.

4
А для пенсионеров и льготников проезд тоже подорожает? На сколько?

В мэрии отмечают, что все льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам сохранятся. Но цены на них тоже поднимутся. Если администрация города утвердит принятое Координационным советом решение, то цены на проездные для льготников будут следующими:

Для пенсионеров в границах города проезд составит 12 рублей (карта обойдётся в 550 рублей), в пригородной зоне – 15 рублей (безлимитная карта будет стоить 850 рублей).
Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 рублей (безлимитная карта – 400 рублей, сейчас – 300 рублей). Для иных учащихся – 11 рублей (безлимитная карта – 550 рублей, сейчас – 450 рублей). 
Для студентов – 13 рублей (безлимитная карта – 650 рублей, сейчас – 550 рублей).

5
Зачем повышают цены на проезд и почему сразу так много?
Перевозчики напоминают, что в последний раз цены на проезд в общественном транспорте Барнаула поднимали в январе 2019 года. Тогда билеты в наших автобусах и электротранспорте стали стоить по 23 рубля, а в маршрутках мы за проезд начали отдавать по 25 рублей.
 

Перевозчики говорят, что за прошедшие годы инфляция резко скакнула вверх, выросли цены на топливо и смазочные материалы, техобслуживание и коммунальные услуги. А водители и кондукторы ждут повышения заработной платы, иначе работать на транспорте будет некому.

С 2019 года перевозчики неоднократно обращались в мэрию с просьбой пересмотреть тарифы. Только за последние полтора года было три таких попытки. Интересно, что в сентябре 2020 года в администрации города уже согласились с необходимостью увеличить стоимость проезда в транспорте до 26 рублей, но потом передумали. Обращались перевозчики с этой просьбой и в апреле 2021 года, но в июне сами решили отложить вопрос до осени, отговорившись "резким оттоком пассажиропотока в летнее время и риском потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые маршруты".

В администрации города отмечают, что в этот раз пассажироперевозчики предлагали повысить стоимость проезда в транспорте до 37 рублей – именно в этом случае, по их словам, они смогли бы решить накопившиеся проблемы в отрасли. Ирина Кожевникова уверила, что одобренные Координационным советом тарифы в среднем остаются "ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа".

6
Когда начнут действовать новые тарифы? 
А мы не знаем. Как мы уже говорили, прежде чем в городе введут новые тарифы, должно быть подготовлено соответствующее постановление администрации Барнаула. И только при публикации постановления укажут и точные цены на проезд в транспорте и дату, с которой они начнут действовать. Сколько времени займёт работа с бумагами – сказать никто не может. Но мы точно знаем, что до 1 ноября в Барнауле тарифы не изменятся. Это следует из сообщения мэрии: "С учётом необходимых нормативных сроков новые тарифы могут вступить в силу не ранее 1 ноября текущего года".
7
А если я успею активировать карту до повышения тарифов, она перестанет действовать?
Нет, в администрации уже объявили, что пользователи, которые активируют карту до повышения тарифа, будут ездить по ранее установленной стоимости до окончания её срока.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.10.2021 07:42
- гость -

И что ужасного в пяти тысячах на проезд на 4 человека? Редакция свое мнение суёт куда-то куда не надо.

6.10.2021 07:43
- гость -

"простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа", ну да уже простимулировал! Многие соседи стали совместно ездить на машинах. У меня тоже каждое утро полный салон. Соседям удобнее скинуться мне на бензин и ехать в комфорте. Так что могут повышать и дальше!

6.10.2021 07:46
- гость -

И что ужасного в пяти тысячах на проезд на 4 человека?

Если для вас 5000 рублей не деньги, то вы на машине передвигаетесь.

6.10.2021 07:50
- гость -

При чем тут деньги или не деньги, ездить месяц за тыщу двести даже на велике не получится наверно.

6.10.2021 07:52
- гость -

А для ветеранов труда проездной не подорожает? Нам же целых 25 руб. добавили.

6.10.2021 07:53
- гость -

Ситуация в целом такая. Вопросы надо задавать тем, кто её довёл до такого и продолжает доводить. Загоняя работающих граждан в нищету.

6.10.2021 07:53
Filin

А есть ли анализ со стороны администрации финансовых дел перевозчиков? Может администрация ответит, почему в маршрутках до сих пор не применяются валидаторы? Именно из-за введения валидаторов цены подняли в прошлый раз. Таки зарплата работников составляет ничтожную часть расходов, зачем нам постоянно тычут в нос этой ересью?

6.10.2021 08:02
Митенька ржевский

Странно, почему это наличные или банковская карта обходятся дороже? Как транспортники это будут объяснять прокуратуре и антимонопольщикам?

6.10.2021 08:18
- гость -

6.10.2021 08:02
Ни как не будут.
Ни кто не будет задавать вопросов.
Выборы прошли, пожинаем

6.10.2021 08:24
Афиноген

Вот я и говорю-бездонную бочку добром никогда не наполнишь.Сколько не повышай тарифы ,налоги,цены им всегда будет мало .Такое свойство нынешнего режима.И это при фантастическом потоке средств,ресурсов ,богатств из страны.Лучше бы проанализировали финансовую деятельность организаций с привлечением следственных органов.

6.10.2021 08:28
- гость -

Ну проезд уже поднимали если помните, правда после гундежа народных масс. Предприниматели консалидировано приняли решение снизить цены. Администрация еще особо подчеркнула, что они ни на когт не давили и выборы не причем.
И вот меньше месяца после выборов и все согласны с тем, что необходимо поднимать тарифы.
Это конечно просто совпадение.
Ведь основным приоритетам для Единой России , является забота о благосостоянии граждан

6.10.2021 08:32
- гость -

Как раз 25 рублей которые добавили ветеранам труда.
Хатит чтоб уехать в одну сторону, видимо желательно на кладбище или в лесополосу

6.10.2021 08:36
- гость -

Не беда. Привыкли.

6.10.2021 08:38
- гость -

Для некоторых барнаульцев поездка в трамвае или автобусе станет дороже на 5 рублей

вот эта я понимаю социальное государство - сразу цену проезда в общественном транспорте повысить на 21,7%...

6.10.2021 08:50
- гость -

В прошлый раз поднимали, на 25%.
Нужно было обновить парк и т.д.
Но что-то пошло не так, нужно поднять ещё. Чтобы в автобусах хотябы мыть начали.
При этом инфляция а прошлый раз была ещё ниже 6%

6.10.2021 08:55
Зануда

наведите чистоту в автобусах-сесть иногда боишься-свинюшек возили, что ли? пылюка и грязь трехлетняя

6.10.2021 09:04
- гость -

6.10.2021 08:55
Зануда
Нет в транспорте грязи!
Он несколько раз в день обрабатывается обеззараживающими составами, для борьбы с короновирусом.
Вы что новости не смотрите по ТВ?
А то что людьми воспринимается как паутина под седеньями, часть конструкционных особенностей.

6.10.2021 09:10
- гость -

Ясно, значит с понедельника перехожу на удаленку, пусть сами за такие деньги катаются.

6.10.2021 09:10
- гость -

Почему повышают на так много?Потому что долго не повышали.Если бы раньше повысили,то сегодня было бы не так много.И не задавайте дурацких вопросов.

6.10.2021 09:12
Лесопатологи бьют в набат

Надеюсь, карта "Тройка" придёт в Барнаул не только на уровне разговоров

6.10.2021 09:13
гость

Координационным советом тарифы в среднем остаются "ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа".

Инфляция 2019 - 3%; 2020 - 4,9%; 2021 (прогноз) - 5,72% = 13,62%. Повысили на 21,7%. У них какая то другая инфляция, отличная от Росстата? Тогда почему все социальные выплаты не повышают на ИХ уровень инфляции?

6.10.2021 09:13
- гость -

Когда повысят?А вот с первого и повысят,нечего волыну тянуть.

6.10.2021 09:16
- гость -

Пора три нолика опять срезать. Хотелось бы напомнить что у нас еще копейки ходят. Что можно купить на рубль? А есть копейки)

6.10.2021 09:18
- гость -

Зарплату с 2013 года поднимают первый раз на 4%, а тариф на транспорт вырос в 2 раза. Это как?

6.10.2021 09:23
- гость -

Перевозчики говорят, что за прошедшие годы инфляция резко скакнула вверх
__
А президент нам говорил обратное - инфляция была минимальной. Буквально 2,5-3%

6.10.2021 09:29
- гость -


6.10.2021 09:13
гость
Координационным советом тарифы в среднем остаются "ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа".

Инфляция 2019 - 3%; 2020 - 4,9%; 2021 (прогноз) - 5,72% = 13,62%. Повысили на 21,7%. У них какая то другая инфляция, отличная от Росстата? Тогда почему все социальные выплаты не повышают на ИХ уровень инфляции?

О, как Вы правы. У меня этот же вопрос.

6.10.2021 09:57
- гость -

Для Митрофана
Тариф при расчёте транспортной картой дешевле, чем иными способами только по одной причине - стимулировать народ рассчитываться именно безналом, чтобы уходить от расчета наличными, как способ выявить реальные доходы транспортников, вывести их в белую легальную зону.
плюс это сокращает издержки перевозчиков на инкассацию наличных, плюс в потенциале делает ненужной профессию кондуктора - валидатора на входе достаточно.

6.10.2021 10:00
- гость -

6.10.2021 09:29
- гость -
В 19 при инфляции в 3%.
Проезд подняли на 25%.
Мы тоже роптали первую неделю, а потом привыкли.
Сейчас то что изменилось?
Крепчаем дальше

6.10.2021 10:04
- гость -

Как сообщает пресс-служба администрации, перевозчики предложили повысить стоимость билетов до 37 рублей, но в итоге стороны сошлись на 28 рублях. Предполагается, что новый прайс начнет действовать с 1 ноября.

проезд в Барнауле должен стоить 37 рублей, что предполагает рост более чем на 60 % от текущих расценок. Со слов руководителя «Горэлектротранса» Николая Петряшина, такой вариант позволил бы удержать его предприятие на плаву и решить кадровый вопрос. Гендиректор «Евробуса» Роман Арапов добавил, что проблемы с нехваткой сотрудников наблюдаются и в частных компаниях.


6.10.2021 10:21
- гость -

А кто то, хоть раз считал, сколько выручки за день они сдают, особенно в маршрутках, где билеты никто не отрывает. Вот сейчас сразу скажут, чего ты чужие деньги считаешь, свои считай. Все правильно, когда весь транспорт под подставными лицами от администрации, чего бы для себя любимого и не полоббировать.

6.10.2021 10:25
гость

проблемы с нехваткой сотрудников наблюдаются и в частных компаниях

Может надо гасторбайторов привлекать, как в Англии, они дешевле обходятся

6.10.2021 10:50
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 10:21
- гость -

Хотя кажется, что это должно быть невыгодно в первую очередь самим перевозчикам — ведь в отсутствие электронной фиксации недобросовестный водитель может начать левачить, складывая деньги за некоторые поездки просто себе в карман...

6.10.2021 10:58
- гость -

"такой вариант позволил бы удержать его предприятие на плаву и решить кадровый вопрос"... наивный руководитель... Чем выше стоимость проезда, тем ниже пассажиропоток! У людей то зарплаты не растут! Еще больше людей пересядут на личные авто. Те, кто до работы ездил три - четыре остановки будут ходить пешком. Кто то будет с соседом на машине доезжать (скидываясь на бензин).
Надо не стоимость повышать, а провести оптимизацию перевозок, на рекламе можно зарабатывать, много что можно придумать. Общественный транспорт не должен отпугивать пассажиров, а наоборот - должен быть удобным и выгодным для людей.
К примеру, утром везу жену на работу, потом сам еду и машина стоит до вечера. Вечером по обратному маршруту. Все почему? Да потому, что с такими ценами на проезд мне лучше немного переплачивать но ездить на своем авто. Стоил бы проезд рублей 15, да зачем мне автомобиль... Проще на автобусе ездить!

6.10.2021 11:00
гiсть

простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа
---
определенно, цена повышается не из-за высоких расходов перевозчиков, а из-за лобби, которое хочет через себя прогонять все деньги

6.10.2021 11:02
- гость -


6.10.2021 10:50
Лесопатологи бьют в набат
Многим перевозчикам пофиг сколько имеет водитель.
Он получает с водителя определенную сумму, а остальное все водитель кладет себе в карман. Вроде бы все хорошо, но... бензин и расходники на газельку оплачивает водитель... Может сейчас, что-нибудь и поменялось, но в начале 2000 так и было.

6.10.2021 11:02
гiсть

Надо не стоимость повышать, а провести оптимизацию перевозок, на рекламе можно зарабатывать, много что можно придумать
---
за свои деньги еще слушать навязчивую аудиорекламу, от которой никуда не денешься

6.10.2021 11:17
- гость -

07:43====Так цивилизованной Германии делают.

6.10.2021 11:38
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 07:43
- гость -

Но невозможно же каждый день синхронно в чьей-то машине ездить! Потому что сегодня на полчаса раньше кому-то надо, завтра на полчаса позже. А послезавтра вообще не надо или надо, но в другую сторону

6.10.2021 11:52
- гость -

Хотя кажется, что это должно быть невыгодно в первую очередь самим перевозчикам — ведь в отсутствие электронной фиксации недобросовестный водитель может начать левачить, складывая деньги за некоторые поездки просто себе в карман...

как я погляжу ты не в теме
поясняю
водила заносит хозяину маршрута план
все что осталось на бензин и на карман
и никаких налогов
вот такая она бухгалтерия на маршрутках...

6.10.2021 12:10
Урбаниздко

6.10.2021 11:02
- гость -


угу, и поэтому водилы после 19.00 сваливют с маршрута. попробуй уехать вечером

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