Проезд в общественном транспорте подорожает в Барнауле. Когда и на сколько?

В Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Когда подорожает проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, сколько мы будем платить и зачем всё это нужно – читайте в материале amic.ru.
А согласно его решению, проезд в Барнауле станет дороже на 3-5 рублей в зависимости от тарифа, говорится в сообщении на сайте администрации города. Изменится стоимость проездных для школьников, студентов и пенсионеров.
Это самый дорогой вариант. При оплате наличными или бесконтактной банковской картой одна поездка в автобусе, трамвае и троллейбусе вам обойдётся в 28 рублей (сейчас – 23 рубля). Подорожание проезда для вас составит пять рублей. Мы представили, сколько в этом случае за проезд в месяц будет отдавать семья из четырёх человек и ужаснулись: 28 (проезд) x 22 (рабочие дни) x 4 (члены семьи) x 2 (число поездок в день) = 4928 рублей. И это при условии, что каждому члену семьи в день предстоит не больше двух поездок на общественном транспорте.
Поздравляем! Если вы из тех счастливых барнаульцев, которые оплачивают проезд картой, то для вас поездка в общественном транспорте обойдётся гораздо дешевле. Точная стоимость будет зависеть от тарифа, которым вы пользуетесь: от 23 до 24 рублей.
"В городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному билету стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля", – сообщила заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.
По её мнению, такой дифференцированный подход простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа и тем самым "обеспечит прозрачность финансовых потоков" в общественном транспорте.
Напомним, сейчас за одну поездку при оплате транспортной картой взимается 21 рубль – как в автобусе, так и электротранспорте.
В мэрии отмечают, что все льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам сохранятся. Но цены на них тоже поднимутся. Если администрация города утвердит принятое Координационным советом решение, то цены на проездные для льготников будут следующими:
Для пенсионеров в границах города проезд составит 12 рублей (карта обойдётся в 550 рублей), в пригородной зоне – 15 рублей (безлимитная карта будет стоить 850 рублей).
Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 рублей (безлимитная карта – 400 рублей, сейчас – 300 рублей). Для иных учащихся – 11 рублей (безлимитная карта – 550 рублей, сейчас – 450 рублей).
Для студентов – 13 рублей (безлимитная карта – 650 рублей, сейчас – 550 рублей).
Перевозчики говорят, что за прошедшие годы инфляция резко скакнула вверх, выросли цены на топливо и смазочные материалы, техобслуживание и коммунальные услуги. А водители и кондукторы ждут повышения заработной платы, иначе работать на транспорте будет некому.
С 2019 года перевозчики неоднократно обращались в мэрию с просьбой пересмотреть тарифы. Только за последние полтора года было три таких попытки. Интересно, что в сентябре 2020 года в администрации города уже согласились с необходимостью увеличить стоимость проезда в транспорте до 26 рублей, но потом передумали. Обращались перевозчики с этой просьбой и в апреле 2021 года, но в июне сами решили отложить вопрос до осени, отговорившись "резким оттоком пассажиропотока в летнее время и риском потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые маршруты".
В администрации города отмечают, что в этот раз пассажироперевозчики предлагали повысить стоимость проезда в транспорте до 37 рублей – именно в этом случае, по их словам, они смогли бы решить накопившиеся проблемы в отрасли. Ирина Кожевникова уверила, что одобренные Координационным советом тарифы в среднем остаются "ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа".
Комментарии
И что ужасного в пяти тысячах на проезд на 4 человека? Редакция свое мнение суёт куда-то куда не надо.
"простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа", ну да уже простимулировал! Многие соседи стали совместно ездить на машинах. У меня тоже каждое утро полный салон. Соседям удобнее скинуться мне на бензин и ехать в комфорте. Так что могут повышать и дальше!
И что ужасного в пяти тысячах на проезд на 4 человека?
Если для вас 5000 рублей не деньги, то вы на машине передвигаетесь.
При чем тут деньги или не деньги, ездить месяц за тыщу двести даже на велике не получится наверно.
А для ветеранов труда проездной не подорожает? Нам же целых 25 руб. добавили.
Ситуация в целом такая. Вопросы надо задавать тем, кто её довёл до такого и продолжает доводить. Загоняя работающих граждан в нищету.
А есть ли анализ со стороны администрации финансовых дел перевозчиков? Может администрация ответит, почему в маршрутках до сих пор не применяются валидаторы? Именно из-за введения валидаторов цены подняли в прошлый раз. Таки зарплата работников составляет ничтожную часть расходов, зачем нам постоянно тычут в нос этой ересью?
Странно, почему это наличные или банковская карта обходятся дороже? Как транспортники это будут объяснять прокуратуре и антимонопольщикам?
6.10.2021 08:02
Ни как не будут.
Ни кто не будет задавать вопросов.
Выборы прошли, пожинаем
Вот я и говорю-бездонную бочку добром никогда не наполнишь.Сколько не повышай тарифы ,налоги,цены им всегда будет мало .Такое свойство нынешнего режима.И это при фантастическом потоке средств,ресурсов ,богатств из страны.Лучше бы проанализировали финансовую деятельность организаций с привлечением следственных органов.
Ну проезд уже поднимали если помните, правда после гундежа народных масс. Предприниматели консалидировано приняли решение снизить цены. Администрация еще особо подчеркнула, что они ни на когт не давили и выборы не причем.
И вот меньше месяца после выборов и все согласны с тем, что необходимо поднимать тарифы.
Это конечно просто совпадение.
Ведь основным приоритетам для Единой России , является забота о благосостоянии граждан
Как раз 25 рублей которые добавили ветеранам труда.
Хатит чтоб уехать в одну сторону, видимо желательно на кладбище или в лесополосу
Не беда. Привыкли.
Для некоторых барнаульцев поездка в трамвае или автобусе станет дороже на 5 рублей
вот эта я понимаю социальное государство - сразу цену проезда в общественном транспорте повысить на 21,7%...
В прошлый раз поднимали, на 25%.
Нужно было обновить парк и т.д.
Но что-то пошло не так, нужно поднять ещё. Чтобы в автобусах хотябы мыть начали.
При этом инфляция а прошлый раз была ещё ниже 6%
наведите чистоту в автобусах-сесть иногда боишься-свинюшек возили, что ли? пылюка и грязь трехлетняя
6.10.2021 08:55
Зануда
Нет в транспорте грязи!
Он несколько раз в день обрабатывается обеззараживающими составами, для борьбы с короновирусом.
Вы что новости не смотрите по ТВ?
А то что людьми воспринимается как паутина под седеньями, часть конструкционных особенностей.
Ясно, значит с понедельника перехожу на удаленку, пусть сами за такие деньги катаются.
Почему повышают на так много?Потому что долго не повышали.Если бы раньше повысили,то сегодня было бы не так много.И не задавайте дурацких вопросов.
Надеюсь, карта "Тройка" придёт в Барнаул не только на уровне разговоров
Координационным советом тарифы в среднем остаются "ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа".
Инфляция 2019 - 3%; 2020 - 4,9%; 2021 (прогноз) - 5,72% = 13,62%. Повысили на 21,7%. У них какая то другая инфляция, отличная от Росстата? Тогда почему все социальные выплаты не повышают на ИХ уровень инфляции?
Когда повысят?А вот с первого и повысят,нечего волыну тянуть.
Пора три нолика опять срезать. Хотелось бы напомнить что у нас еще копейки ходят. Что можно купить на рубль? А есть копейки)
Зарплату с 2013 года поднимают первый раз на 4%, а тариф на транспорт вырос в 2 раза. Это как?
Перевозчики говорят, что за прошедшие годы инфляция резко скакнула вверх
__
А президент нам говорил обратное - инфляция была минимальной. Буквально 2,5-3%
6.10.2021 09:13
гость
Координационным советом тарифы в среднем остаются "ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа".
Инфляция 2019 - 3%; 2020 - 4,9%; 2021 (прогноз) - 5,72% = 13,62%. Повысили на 21,7%. У них какая то другая инфляция, отличная от Росстата? Тогда почему все социальные выплаты не повышают на ИХ уровень инфляции?
О, как Вы правы. У меня этот же вопрос.
Для Митрофана
Тариф при расчёте транспортной картой дешевле, чем иными способами только по одной причине - стимулировать народ рассчитываться именно безналом, чтобы уходить от расчета наличными, как способ выявить реальные доходы транспортников, вывести их в белую легальную зону.
плюс это сокращает издержки перевозчиков на инкассацию наличных, плюс в потенциале делает ненужной профессию кондуктора - валидатора на входе достаточно.
6.10.2021 09:29
- гость -
В 19 при инфляции в 3%.
Проезд подняли на 25%.
Мы тоже роптали первую неделю, а потом привыкли.
Сейчас то что изменилось?
Крепчаем дальше
Как сообщает пресс-служба администрации, перевозчики предложили повысить стоимость билетов до 37 рублей, но в итоге стороны сошлись на 28 рублях. Предполагается, что новый прайс начнет действовать с 1 ноября.
проезд в Барнауле должен стоить 37 рублей, что предполагает рост более чем на 60 % от текущих расценок. Со слов руководителя «Горэлектротранса» Николая Петряшина, такой вариант позволил бы удержать его предприятие на плаву и решить кадровый вопрос. Гендиректор «Евробуса» Роман Арапов добавил, что проблемы с нехваткой сотрудников наблюдаются и в частных компаниях.
А кто то, хоть раз считал, сколько выручки за день они сдают, особенно в маршрутках, где билеты никто не отрывает. Вот сейчас сразу скажут, чего ты чужие деньги считаешь, свои считай. Все правильно, когда весь транспорт под подставными лицами от администрации, чего бы для себя любимого и не полоббировать.
проблемы с нехваткой сотрудников наблюдаются и в частных компаниях
Может надо гасторбайторов привлекать, как в Англии, они дешевле обходятся
6.10.2021 10:21
- гость -
Хотя кажется, что это должно быть невыгодно в первую очередь самим перевозчикам — ведь в отсутствие электронной фиксации недобросовестный водитель может начать левачить, складывая деньги за некоторые поездки просто себе в карман...
"такой вариант позволил бы удержать его предприятие на плаву и решить кадровый вопрос"... наивный руководитель... Чем выше стоимость проезда, тем ниже пассажиропоток! У людей то зарплаты не растут! Еще больше людей пересядут на личные авто. Те, кто до работы ездил три - четыре остановки будут ходить пешком. Кто то будет с соседом на машине доезжать (скидываясь на бензин).
Надо не стоимость повышать, а провести оптимизацию перевозок, на рекламе можно зарабатывать, много что можно придумать. Общественный транспорт не должен отпугивать пассажиров, а наоборот - должен быть удобным и выгодным для людей.
К примеру, утром везу жену на работу, потом сам еду и машина стоит до вечера. Вечером по обратному маршруту. Все почему? Да потому, что с такими ценами на проезд мне лучше немного переплачивать но ездить на своем авто. Стоил бы проезд рублей 15, да зачем мне автомобиль... Проще на автобусе ездить!
простимулирует жителей города перейти на электронные средства платежа
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определенно, цена повышается не из-за высоких расходов перевозчиков, а из-за лобби, которое хочет через себя прогонять все деньги
6.10.2021 10:50
Лесопатологи бьют в набат
Многим перевозчикам пофиг сколько имеет водитель.
Он получает с водителя определенную сумму, а остальное все водитель кладет себе в карман. Вроде бы все хорошо, но... бензин и расходники на газельку оплачивает водитель... Может сейчас, что-нибудь и поменялось, но в начале 2000 так и было.
Надо не стоимость повышать, а провести оптимизацию перевозок, на рекламе можно зарабатывать, много что можно придумать
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за свои деньги еще слушать навязчивую аудиорекламу, от которой никуда не денешься
07:43====Так цивилизованной Германии делают.
6.10.2021 07:43
- гость -
Но невозможно же каждый день синхронно в чьей-то машине ездить! Потому что сегодня на полчаса раньше кому-то надо, завтра на полчаса позже. А послезавтра вообще не надо или надо, но в другую сторону
Хотя кажется, что это должно быть невыгодно в первую очередь самим перевозчикам — ведь в отсутствие электронной фиксации недобросовестный водитель может начать левачить, складывая деньги за некоторые поездки просто себе в карман...
как я погляжу ты не в теме
поясняю
водила заносит хозяину маршрута план
все что осталось на бензин и на карман
и никаких налогов
вот такая она бухгалтерия на маршрутках...
6.10.2021 11:02
- гость -
угу, и поэтому водилы после 19.00 сваливют с маршрута. попробуй уехать вечером