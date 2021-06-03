Ещё на восьми маршрутах Барнаула повысят плату за проезд

В Барнауле ещё на восьми городских маршрутах перевозчики намерены поднять плату за проезд, сообщили amic.ru в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Напомним, что с 7 июня на маршрутах № 18, 27, 58 и 144 проезд увеличится на три рубля и составит 28 рублей. Теперь же, как ожидается, с 8 июня проезд в маршрутных такси № 120 и 121 также составит 28 рублей. С 9 июня до 30 рублей подорожает билет на маршруте № 73, с 12 июня – до 26 рублей на маршруте № 29, с 15 июня – до 26 рублей на маршрутах № 6, 41 и 78, а с 21-го числа тариф на проезд в маршрутке № 50 также вырастет до 26 рублей.

"По словам перевозчиков, повышение тарифов обосновано значительными капиталоёмкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, проводимыми перевозчиками", – объяснили в комитете.

Там отметили, что в 2019-2021 годах в Барнауле обновили более 150 единиц подвижного состава – новый транспорт закупили на 11 маршрутах, восемь из которых обновили автопарк полностью. Общий объём инвестиций за два года составил более 300 млн рублей.

На остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом стоимость проезда не изменилась и составляет 25 рублей. Власти напомнили, что из 82 муниципальных маршрутов города 22 производят пассажироперевозки по нерегулируемым тарифам.