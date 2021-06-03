Ещё на восьми маршрутах Барнаула повысят плату за проезд

В Барнауле ещё на восьми городских маршрутах перевозчики намерены поднять плату за проезд, сообщили amic.ru в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Напомним, что с 7 июня на маршрутах № 18, 27, 58 и 144 проезд увеличится на три рубля и составит 28 рублей. Теперь же, как ожидается, с 8 июня проезд в маршрутных такси № 120 и 121 также составит 28 рублей. С 9 июня до 30 рублей подорожает билет на маршруте № 73, с 12 июня – до 26 рублей на маршруте № 29, с 15 июня – до 26 рублей на маршрутах № 6, 41 и 78, а с 21-го числа тариф на проезд в маршрутке № 50 также вырастет до 26 рублей.
"По словам перевозчиков, повышение тарифов обосновано значительными капиталоёмкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, проводимыми перевозчиками", – объяснили в комитете.
Там отметили, что в 2019-2021 годах в Барнауле обновили более 150 единиц подвижного состава – новый транспорт закупили на 11 маршрутах, восемь из которых обновили автопарк полностью. Общий объём инвестиций за два года составил более 300 млн рублей.
На остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом стоимость проезда не изменилась и составляет 25 рублей. Власти напомнили, что из 82 муниципальных маршрутов города 22 производят пассажироперевозки по нерегулируемым тарифам.
Комментарии
Да все увеличат. Что лукавить.
люблю жадных
Наверное снова закупят газели, которые сделали специально для детей. Ну или вьетнамцев.
Будем ездить на других.
Сейчас пассажиропоток переориентируется на тех, кто не повышает.
3.06.2021 13:55
- гость -
Да и так ссут-на рублик всего поднимают на отдельных маршрутах.
А как собянинские трамваи приедут-вообще всех перевезут за 23 рубля.
Так как 73 людей возит ,так за его ожидание еще доплачивать перевозчик должен.
Я вот в упор что то не вижу новых автобусов, а вот автохлам постоянно попадается, особенно большие автобусы коптят что сзади ехать невозможно просто дымовая завеса.
60 маршрут это издевательство над людьми в час пик. Больших автобусов на маршруте не стало. Сегодня ожидала маршрутку более 15 минут(за это время пришло 3 автобуса 120 маршрута), на 4 остановке от начала маршрута, эта "мыльница" была переполнена, пассажиры стояли друг на дружке. Мамы с детьми на коленки детей не садят(большинство), чады едут на сиденье самостоятельно. В большом автобусе это без проблем, в газели-(мыльнице) проблема. Водитель нервный все время орал, что бы входили быстро и проходили дальше в салон. А проходить было некуда. За этот кошмар, до которого никому нет дела, еще и плату повысят. Сказала водителю, за такую перевозку пассажирам надо доплачивать, к удивлению он промолчал.
Ехать за 30 рублей и во время движения видеть через дыры асфальт это супер, ладно бы действительно транспорт был комфортен и удобен, аот например 6 маршрутка салон ужасный, там сидя невозможно ехать, а стоя вообще не говорю, держаться не за что, мотает, виляет
Мамы с детьми на коленки детей не садят(большинство), чады едут на сиденье самостоятельно
Мне вот это тоже всегда интересно. Часто пользуюсь авт.55, детей рассадят и пофиг, что остальные в проходах давятся. Раньше кондуктора посмелее были, регулировали это быдло южнопоселковое.
может хоть мыть салоны начнут иногда
Если повышаете, то хотя бы для школьников сделайте льготный проезд!!! Ведь у нас в городе достаточно территорий, где можно уехать только в маршрутке, а льготы только на трамвай и троллейбус. А дети ездят и в школу, и на различные кружки (это сейчас лето, но осень то не за горами)
Это вы ещё в электричках не ездите. Вот где кошмар. Дети, которые бесплатно лежат на 3х сиденьях. Бабки - садоводки телегами всё забъют и вёдрами и коробками(прямо на сиденья ставят) и попробуй скажи, такого мату огребешь!!! Контролёры тоже молчат. Сказать нельзя - сражу жаловаться будут, якобы, на грубость. Сами же вообще охомели.
50 и 58 маршрут стали ездить реже, утром в маршрутку набиваются люди так, что не вдохнуть, ни выдохнуть. Если пассажироперевозчики делают акцент на "емкие капиталовложения" по замене автопарка, пусть тогда человеческие автобусы пускают на маршрут, а не эти недоразумения, где двум селёдкам не разойтись. Хитрожопость зашкаливает, а власти этому только потворствуют....