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Ещё на восьми маршрутах Барнаула повысят плату за проезд

, ИА "Амител"
Тарифы увеличатся уже в июне
Фото: uralauto-ufa.ru

Фото: uralauto-ufa.ru

В Барнауле ещё на восьми городских маршрутах перевозчики намерены поднять плату за проезд, сообщили amic.ru в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Напомним, что с 7 июня на маршрутах № 18, 27, 58 и 144 проезд увеличится на три рубля и составит 28 рублей. Теперь же, как ожидается, с 8 июня проезд в маршрутных такси № 120 и 121 также составит 28 рублей. С 9 июня до 30 рублей подорожает билет на маршруте № 73, с 12 июня – до 26 рублей на маршруте № 29, с 15 июня – до 26 рублей на маршрутах № 6, 41 и 78, а с 21-го числа тариф на проезд в маршрутке № 50 также вырастет до 26 рублей.

"По словам перевозчиков, повышение тарифов обосновано значительными капиталоёмкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, проводимыми перевозчиками", – объяснили в комитете.

Там отметили, что в 2019-2021 годах в Барнауле обновили более 150 единиц подвижного состава – новый транспорт закупили на 11 маршрутах, восемь из которых обновили автопарк полностью. Общий объём инвестиций за два года составил более 300 млн рублей.

На остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом стоимость проезда не изменилась и составляет 25 рублей. Власти напомнили, что из 82 муниципальных маршрутов города 22 производят пассажироперевозки по нерегулируемым тарифам.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.06.2021 13:35
- гость -

Да все увеличат. Что лукавить.

3.06.2021 13:45
- гость -

люблю жадных

3.06.2021 13:51
- гость -

Наверное снова закупят газели, которые сделали специально для детей. Ну или вьетнамцев.

3.06.2021 13:54
- гость -

Будем ездить на других.

3.06.2021 13:55
- гость -

Сейчас пассажиропоток переориентируется на тех, кто не повышает.

3.06.2021 14:05
Гость

3.06.2021 13:55
- гость -
Да и так ссут-на рублик всего поднимают на отдельных маршрутах.
А как собянинские трамваи приедут-вообще всех перевезут за 23 рубля.

3.06.2021 14:29
- гость -

Так как 73 людей возит ,так за его ожидание еще доплачивать перевозчик должен.

3.06.2021 14:32
- гость -

Я вот в упор что то не вижу новых автобусов, а вот автохлам постоянно попадается, особенно большие автобусы коптят что сзади ехать невозможно просто дымовая завеса.

3.06.2021 14:48
гостья

60 маршрут это издевательство над людьми в час пик. Больших автобусов на маршруте не стало. Сегодня ожидала маршрутку более 15 минут(за это время пришло 3 автобуса 120 маршрута), на 4 остановке от начала маршрута, эта "мыльница" была переполнена, пассажиры стояли друг на дружке. Мамы с детьми на коленки детей не садят(большинство), чады едут на сиденье самостоятельно. В большом автобусе это без проблем, в газели-(мыльнице) проблема. Водитель нервный все время орал, что бы входили быстро и проходили дальше в салон. А проходить было некуда. За этот кошмар, до которого никому нет дела, еще и плату повысят. Сказала водителю, за такую перевозку пассажирам надо доплачивать, к удивлению он промолчал.

3.06.2021 14:52
Гость

Ехать за 30 рублей и во время движения видеть через дыры асфальт это супер, ладно бы действительно транспорт был комфортен и удобен, аот например 6 маршрутка салон ужасный, там сидя невозможно ехать, а стоя вообще не говорю, держаться не за что, мотает, виляет

3.06.2021 14:53
- гость -

Мамы с детьми на коленки детей не садят(большинство), чады едут на сиденье самостоятельно

Мне вот это тоже всегда интересно. Часто пользуюсь авт.55, детей рассадят и пофиг, что остальные в проходах давятся. Раньше кондуктора посмелее были, регулировали это быдло южнопоселковое.

3.06.2021 14:56
гость

может хоть мыть салоны начнут иногда

3.06.2021 14:57
гость

Если повышаете, то хотя бы для школьников сделайте льготный проезд!!! Ведь у нас в городе достаточно территорий, где можно уехать только в маршрутке, а льготы только на трамвай и троллейбус. А дети ездят и в школу, и на различные кружки (это сейчас лето, но осень то не за горами)

3.06.2021 15:01
Гость

Это вы ещё в электричках не ездите. Вот где кошмар. Дети, которые бесплатно лежат на 3х сиденьях. Бабки - садоводки телегами всё забъют и вёдрами и коробками(прямо на сиденья ставят) и попробуй скажи, такого мату огребешь!!! Контролёры тоже молчат. Сказать нельзя - сражу жаловаться будут, якобы, на грубость. Сами же вообще охомели.

3.06.2021 15:01
- гость -

50 и 58 маршрут стали ездить реже, утром в маршрутку набиваются люди так, что не вдохнуть, ни выдохнуть. Если пассажироперевозчики делают акцент на "емкие капиталовложения" по замене автопарка, пусть тогда человеческие автобусы пускают на маршрут, а не эти недоразумения, где двум селёдкам не разойтись. Хитрожопость зашкаливает, а власти этому только потворствуют....

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