Кто в Алтайском крае может получить компенсацию до 100 тыс. рублей за подключение к газу?

В Алтайском крае появились новые категории жителей, которые имеют право на единовременную материальную помощь за подключение к природному газу, сообщили в Министерстве соцзащиты Алтайского края.

Право на компенсацию имеют ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, расходы на подключение компенсируют малоимущим гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также тем, кому присвоен статус "дети войны".

Собственники домов, подключившие газ после 20 апреля 2021 года, могут получить компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей. Находящиеся в трудной жизненной ситуации, "дети войны", малоимущие семьи и одиноко проживающие, а также подключившие газ до 20 апреля могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей.