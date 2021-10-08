8 октября суд Центрального района Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. Заседание оказалось скоротечным и заняло не более пяти минут. При этом судья Наталья Никитина хоть и допустила СМИ на процесс, но приняла решение запретить вести фото- и видеосъёмку. Это было сделано по просьбе Дементьева и его адвоката Олега Казакова. Причём запрет распространяется и на все последующие заседания, уточнила судья.

В течение нескольких минут Наталья Никитина уточнила у прокурора и адвоката порядок предоставления доказательств в ходе процесса. Гособвинитель вначале предложил исследовать письменные доказательства, затем перейти к допросу свидетелей и обвиняемого. Защита не стала возражать против такой последовательности. Между тем прокурор на сегодняшнем заседании оказался не готов начать представлять доказательства, поэтому суд был отложен на две недели.

Напомним, в конце мая 2021 года глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион. 11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки. Предположительно, речь идёт о фирме из Новоалтайска "Бриз-Запад".

Вскоре бывший чиновник признал свою вину, после чего его отправили под домашний арест. Последний раз суд продлевал эту меру 29 сентября. Дементьева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье – 15 лет лишения свободы.

Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест экс-министра. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой и отрасль демонстрировала хорошие результаты.

Судья Наталья Никитина известна тем, что рассматривала другое громкое дело бывшего краевого чиновника – экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. Он в итоге получил три года колонии общего режима, а также штраф в размере 4 млн рублей. Из колонии Белобородов вышел досрочно – в сентябре 2020 года.