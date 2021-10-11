Не платили восемь месяцев. 18 работников алтайского предприятия добились выплаты зарплаты

Бийское предприятие "Компания ДС" выплатило работникам долг по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Уточняется, что задолженность образовалась перед 18 сотрудниками. Суммарно они не получили более 1,6 млн за период с ноября 2020-го по июль 2021 года.

В результате в адрес руководителя компании вынесли представление с требованием выплатить долг. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы".

"В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объёме", – отметили в ведомстве.

Ранее бийский бизнесмен дал взятку чиновнику из Министерства здравоохранения Республики Алтай и получил пять лет условно.