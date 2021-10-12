Путин поручил разработать меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции

Президент России Владимир Путин поручил в течение месяца разработать меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, глава государства предложил с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что проблемы в экономике РФ ещё остаются, а инфляция в этом году превысит прогнозный уровень.

"Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", – заявил Путин.

Напомним, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. Об этом ранее журналистам сообщил глава министерства Максим Решетников.