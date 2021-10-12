Часть "собянинских" трамваев, которые приехали в Барнаул, отправят в Бийск

Оставшиеся собянинские трамваи будут доставлены в Алтайский край до конца октября. Затем часть из них направят в Бийск, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк на официальном сайте Алтайского края.
Никитюк рассказал, что сначала трамваи передадут на баланс администрации краевой столицы. Когда их оформят в краевую собственность, то распределят между Барнаулом и Бийском. Дальнейшая транспортировка в Бийск будет осуществлена за счёт бюджета самого города.
28 сентября в Барнаул прибыли два московских трамвая Tatra T3SU. В конце 2020 года мэр столицы Сергей Собянин подарил их Алтайскому краю по просьбе губернатора Виктора Томенко. Первоначально их должны были привезти в регион в мае 2021-го, но подрядчик не смог выполнить свои обязательства.
Комментарии
идиотизм. в бийске вся ремонтная база заточена под КТМы. зачем им пара-тройка татр?
может обратно аленеводу
Их на свалку надо отправить.
17:47
- гость -
Потому, что у нас в руководителях воры и дураки.
По логике Бийску нужно отдать старые, а эти оставить себе.
"... сначала трамваи передадут на баланс администрации краевой столицы. Когда их оформят в краевую собственность... "
Может я чего то не понял?)) Так, на чей баланс то в итоге?) На краевой или городской всё таки? 😁
на металл сдать старьё это, и людям на зарплаты раздать
А разве Бийск не отказался от своей доли? или в Барнауле избыток трамваев?
На металлолом их. Кому нужно это ржавое железо.
Перевозка этого металлолома стоит, наверное, дороже новых трамваев.
12.10.2021 17:47
- гость -
Совершенно верно.Но видимо в краевом министерстве транспорта не в курсе.
12.10.2021 17:52
- гость -
Их на свалку надо отправить.
А вы в курсе,что собянинские трамваи новее барнаульских?
12.10.2021 17:47
- гость -
В Бийске уже давно эксплуатируются Татры
А транспортировка до Барнаула- для Бийска в подарок? Почему?
В Бийске уже давно эксплуатируются Татры
серьезно? а откуда натащили? Барнаул не делился, край не привозил...