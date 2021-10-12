Часть "собянинских" трамваев, которые приехали в Барнаул, отправят в Бийск

Оставшиеся собянинские трамваи будут доставлены в Алтайский край до конца октября. Затем часть из них направят в Бийск, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк на официальном сайте Алтайского края.

Никитюк рассказал, что сначала трамваи передадут на баланс администрации краевой столицы. Когда их оформят в краевую собственность, то распределят между Барнаулом и Бийском. Дальнейшая транспортировка в Бийск будет осуществлена за счёт бюджета самого города.

28 сентября в Барнаул прибыли два московских трамвая Tatra T3SU. В конце 2020 года мэр столицы Сергей Собянин подарил их Алтайскому краю по просьбе губернатора Виктора Томенко. Первоначально их должны были привезти в регион в мае 2021-го, но подрядчик не смог выполнить свои обязательства.