"Мужское государство" признали экстремистской организацией

Организацию "Мужское государство" признали экстремистской и запретили на территории РФ, сообщает "Коммерсант".

Решение вынес нижегородский областной суд. В октябре этого потребовала региональная прокуратура.

В зале суда гособвинение доказывало, что "Мужское государство" занимается травлей женщин и представителей других национальностей. Адвокат сообщества Дзамболат Габараев, в свою очередь, назвал приговор незаконным и сообщил, что будет его оспаривать. По его словам, организацию нельзя назвать экстремистской, так как от действий его сторонников якобы никто не пострадал.

Напомним, в конце сентября от действий последователей "Мужского государства" пострадала барнаульская сеть "Тандыр № 1", которая опубликовала у себя в соцсетях рекламу с темнокожим. Основатель движения Владислав Поздняков потребовал извинений от ресторана перед русской нацией и призвал подписчиков делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды.

Вскоре в "Тандыре" выполнили требование Позднякова. В беседе с amic.ru директор сети Мартин Оруджян тогда объяснил, что до последнего не хотел "идти на поводу у непонятных людей", но был вынужден извиниться, чтобы спасти от убытков своих партнёров.

Летом 2021 года Поздняков также организовал травлю крупных федеральных сетей доставки "Ёбидоёби" и "Тануки". Он точно так же (как и от "Тандыра") потребовал от компаний удалить все посты с фотографиями темнокожих и извинений.