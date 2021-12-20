В Алтайском крае не хватает сотрудников почтовых отделений

В Алтайском крае не хватает более 600 сотрудников почты. Как сообщают "Вести Алтай", на работу в организацию готовы принять 140 человек с инвалидностью.
Предположительно, уходить с работы сотрудников вынуждают тяжёлые условия труда: помимо работы с корреспонденцией и разноса почты, им приходится выполнять план по продаже сопутствующей продукции.
К примеру, почтовое отделение в посёлке Линевском два месяца работало с перебоями – там не было даже начальника. В другом селе, Сычёвка, схожая проблема – там должно быть четыре почтальона, но сейчас якобы только один, и тот на больничном.
В краевом управлении федеральной почтовой службы подтвердили, что у каждого отделения действительно есть план продаж, однако его устанавливают индивидуально.
"Размер премиальной части зависит от того, насколько эффективно работает сам сотрудник, и выполнило ли его отделение план по финансовым показателям. За последние два года в Алтайском крае спрос на доставку товаров почтальонами увеличился на 73%. Самый популярный товар, который жители края заказывают у почтальонов, – консервы, сладости и крупы", – заявила главный специалист по корпоративным коммуникациям Дарья Ильчакова.
При этом соискателям управление по краю обещает гибкий график, ежегодный отпуск, возможность обучения и повышения квалификации в корпоративном университете.
Комментарии
Вангую: нищенское довольствие тут ни причем!
20.12.2021 08:30
1
т.е. в хорошем коллективе можно работать "за идею"?
Не несите чушь!
8:48 Если не понял , то не груби. Не "за идею", а заразится боятся. Поэтому и с кондукторами проблемы-разбежались.
Удивительно, что там вообще кто-то работает...
У бестолково руководящих всегда проблема с работягами.
Ну конечно лучше дома сидеть не работать
Явно штат руководителей заполнен на 100%. Как и у коммунальных служб. А работать некому.
А платить не прожиточный минимум не пробовали?
вакансия от 20 тр. означает на руки в лучшем случае 16
Конечно лучше дома сидеть чем иметь гемор за копейку.
20.12.2021 09:19
Гость
За то что там платят-"ДА!!!!"
Лучше дома сидеть чем работать за еду , обувь целее будет
Контора в которой начальство хапает премии миллионами при убыточном результате, а работяг сокращают до такого состояния что почтой пользоваться невозможно , обречена.
Зачем это делают??? Чтобы хапнуть в часные руки, доказать что государственное убыточно, а вот "эффективные" частники сразу все исправят .
Обратите внимание на 65-е отделение связи! Подписку не разносят, посылки не принимают. Совсем сотрудников не ценят.
20.12.2021 09:19
Гость
Ну, так идите, поработайте!
За зарплату в три копейки поразносите пенсию старикам по нечищеным в сёлах дорогам, выполните план по продаже никому не нужных продуктов, которые нормальные люди покупают в магазине, а не на почте, ну, и ещё вагон и маленькая тележка обязанностей , плюс материальная ответственность.
Welcome!
Да закройте вы эту лавочку. Отдайте людям которые умеют. Вайлдберис или озону итд. И все наладится. Нет никакого желания ходить на эту почту. Причем этим все и закончится, но зачем тянуть.
Почта России вроде как государственная, а на деле чуть ли частная лавочка. В 2014 году например, глава Почты России получил 96 млн. премии. Вот, когда руководителям Почты России всех уровней подрежут зарплату, а рядовым сотрудникам за счет высвобожденных средств повысят хотя бы тысяч до 30, то тогда проблема с кадрами будет решена.
С 8 до 18 ? да за 150$?
да конечно пойду!
Почтовое отделение 65, которое на Энтузиастов, уже почти полгода работает только на выдачу корреспонденции. На входе висит объявление, что посылки не отправляют. Звоню на горячую линию Почты России, говорят, что обязаны принимать посылки на почте. Писала жалобы на сайте УФПС, прислали стандартную отписку, через Госуслуги жалобы пересылают опять в УФПС. В почтовом отделении ничего не меняется в лучшую сторону, только еще хуже. Работает почти всегда один оператор и очередь человек 30 стоит.
20.12.2021 09:24
- гость -
Заказывала вышивальные ништяки на НГ. Почта России - 340 рублей доставка. СДЭК - 340 рублей доставка. Догадайтесь с одного раза, что я выбрала? Частники уже давным-давно быстрее, лучше и надежнее той Почты. Кстати, даже Сберлогистикой и то проще пользоваться, чем Почтой России.
В августе заказал на алиэкспрессе 7 мелких посылок с инструментами и расходными материалами, редкой канцелярией (которая у нас есть но в 10 раз дороже).
Пришло 4 пакета, а три потерялись в Почте России.
Я даже спор открывать боюсь, т.к. могут заблокировать всю учетную запись как мошенника из-за большого количества неполученного.
Как Почта Росси работает так и бесплатно не надо, очередь постоянно, режим работы как хочу так и пришла, разговаривают через губу, то курят на улице стоят, ну раз зарплата небольшая тогда тоже не стоит устраиваться тогда
20.12.2021 09:22
- гость -
20.12.2021 09:23
- гость -
Выросло поколение "достойных большего" полных нулей, считающих ниже собственного достоинства "сбивать обувь" за маленькую зарплату, но очень достойно сидящих на шее у родителей до 40 лет. А что у вас есть за душой, в голове и руках, чтобы вам много платили, кроме собствеенного Я?
Периодически захожу в два отделения почты на Ленинском - ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь покупал из непрофильного ассортимента. Зачем оно на почтах вообще? Чтобы откаты от поставщиков получать, а потом благополучно списывать просрочку? Наверняка расходы на администрирование этой лабуды превышают доходы от продаж.
А между тем, тарифы регулярно повышают.
В деревнях вообще полный капец ,зарплата мизер,условия жуть ,а обегать нужно несколько близлежащих сел ,да по бездорожью и кто там будет трудится .
за МРОТ пускай администрация президента работает
Какой-то "идеолух" считает, что за копейки сбивать обувь это самое оно то. Даже в простом бытовом смысле убыточно, новые башмаки купить будет не на что. А по прошествии времени из этой крошечной "зарплаты" возникнет точно такая же пенсия. Достойная того, чтобы медленно умирать. Я три месяца отработал, но денег в кармане почувствовал. Зачем оно мне такое, когда труд не ценится абсолютно?
20.12.2021 10:00
- гость -
Почесали свое ЧСВ? Вы сами-то будете за МРОТ работать? Не штаны просиживать и не приходить на час-два, а именно работать - много и тяжело? И не для того, чтобы заработать, скажем, плюсом к пенсии, а в качестве основного места работы.
реформа почты требуется
благо сейчас появились платные ТК
но всеже большая доля остается на ПР
тот же алиэкспресс умирает на глазах после обращения в ПР
благо озон и подобные сделали свою выдачу)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости/Прайм. Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявил, что на законных основаниях получил премию за 2014 год в размере 95,4 миллиона рублей.
20.12.2021 09:32
гость
знакомое отделение)
09:22
Там постоянно вакансии в краевом управлении, просто посмотрите на ХэдХантере.
09:23
Работа почтальоном является неквалифицированной, то есть не требующей ни специального образования, ни специальных навыков или умений. Каких денег эта работа стоит по вашему?
09:24
Я вам предлагаю вспомнить почту 10-летней давности, тогда вообще днище было, сейчас все же получше стало. Хотя, по прежнему курьерские службы и транспортные компании более удобны для клиентов. Хотя и подороже.
10:01
Им поставлен план по доходам от непрофильных товаров. Это давно повелось. Эффективность этой деятельности под вопросом. Но откатов там нет, товар берётся на консигнацию, а не приобретается у поставщиков. За исключением, естественно, всей сувенирки с лого Почты.
10:45
В итоге Страшнов эти деньги вернул. Вы сказали «А» - говорите и «Б».
24.12.2021 11:00
Не бойтесь, открывайте. У нас такое пару раз было, всегда деньги возвращали. Один раз деньги вернули, а потом пришла посылка. Мы хотели её оплатить, но они отказались.
Работа почтальоном является неквалифицированной, то есть не требующей ни специального образования, ни специальных навыков или умений. Каких денег эта работа стоит по вашему?
Да расстреливать их да и все. Зачем им без образования и навыков жить то?
За зарплату в три копейки поразносите пенсию старикам по нечищеным в сёлах дорогам,
Деньги - на карточку!
20.12.2021 11:13
- гость -
Не бойтесь, открывайте. У нас такое пару раз было, всегда деньги возвращали.
У знакомого, который заказывал на пару сотен тысяч в год, разом потерялось несколько посылок.
Он открыл споры. Его учетку заблокировали. Видимо, решили, что он мошенничает, получает посылки, но запрашивает деньги обратно.
Так что если открыть спор по 1-2 посылкам, это номально, но если много - часто блокируют. И не дают заводить новую с этим же адресом и телефоном.
20.12.2021 11:11
- гость -
Им поставлен план по доходам от непрофильных товаров
Зачем? Ладно, если бы по основному профилю все работало как часы. А так... электронная очередь вечно не работвет, иногда не работает все сразу - "программу обновляют", в залах и так тесно, а тут еще эти стенды со шмурдяком всяким, сроки доставки регулярно нарушаются, посылки воруют, операторов некомпект и т.д. и т.п.
На почте всегда были маленькие зарплаты, как правило там высшего образования ни у кого нет, а то и вообще никакого кроме среднего, поэтому кому нужны деньги, учитесь получайте образование другого уровня и работайте в других сферах, где платят деньги, сейчас зарплата и с двумя высшими образованиями людей никого не устраивает, и что теперь? Работы всем побросать, знаю многих лишь бы не работать, да на бирже труда деньги получать и копаться то работа не та то ещё что
сейчас все же получше стало.
Да, появилась оплата по безналу.
20.12.2021 11:14
- гость -
Видимо, такую, чтобы люди шли туда работать. А не как сейчас. Правда, у нас и квалифицированным кадрам что-то не разбежались платить сильно выше МРОТ, но вы, видимо, и тут придумаете, почему.
20.12.2021 11:38
Гость Работы всем побросать
Нет, найти такую, где либо занятость меньше, либо деньги больше.
Сорри, это гостю от 11:11)))
Сейчас много работы где бы всем платили как хотеться? Нет конечно, и тремя высшими работают на небольшой зарплате, такова жизнь
11:53
А я ничего придумывать и не собираюсь. При прочих равных человек с образованием всегда будет зарабатывать больше, чем человек без образования.
Человек рабочей профессии, но имеющий специальные знания, такие как токарь, сварщик - тоже включаются в имеющих образование. Почтальоном же может быть любой Форест Гамп, умеющий передвигаться в пространстве.
20.12.2021 09:54
- гость -
Выбирайте способ доставки с трекингом. Он немного дороже, но зато видно, где потерялось, и продавец имеет возможность возместить потери с почты. Соответственно, и вам вернет.
К слову, за 100+ моих посылок с али, на почте ни разу не терялось, однажды только почтальон положила мелкий пакет в ящик, и кто-то из соседей спер.
20.12.2021 12:14
- гость -
Спасибо, КЭП))) В ваших рассуждениях выпал один важный момент - если человеку на работе платят так, что прожить на эти деньги нельзя, даже если ты один как перст и у тебя есть свой угол - то увы, желающих на такую работу найдется немного. Неважно, квалифицированная она или нет. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем как с врачами и учителями, так и с почтальонами.
20.12.2021 12:09
Гость
Так, может, надо уже менять что-то в этом королевстве?
Почему руководитель не частного предприятия, которое работает откровенно плохо, получает миллионные премии? Почему наши "эффективные" собственники предпочтают не тратиться на модернизацию ИХ предприятий, а набивают только собственные карманы? Кто был на наших заводах знает, что там повсюду полно оборудования 30-40 , да и 50летней давности, какая производительность труда и какое отношение рабочих там будет?
Почта России однозначно работает лучше всяких так называемых негосударственных, которые используют для того, чтобы мошенничать. Была такая контора на Малахова. Якобы с курьерской доставкой. На самом деле оставляли квитанцию в почтовом ящике, даже не доходили до квартиры, хотя всегда был кто-то дома. После звонка услышан категорический ответ, приезжайте сами за письмом, мы не будем приносить. Потом в суд предоставили бумажку, что доставляли аж 3 раза! Правда, это им не помогло. Извещение было признано не доставленным.
Например, Почта России доставляет судебные письма вполне исправно.
Почта должна заниматься своим делом, доставлять различные виды корреспонденции, посылки. Последних проходит через почту огромное количество, особенно из интернет-магазинов. Таким образом, работники отделения заняты "под завязку".
Зачем им вменяют в обязанность продажу продуктов и прочего подобного, совершенно непонятно. Тем более, что цены выше, чем в сетевых магазинах. Ну, может в сельской местности ещё востребованы какие-то товары, да и то сомневаюсь.
Почта России доставляет судебные письма вполне исправно.
бггг. извещение в почтовый ящик бросили и умылись
20.12.2021 13:45
- гость -
Почта России доставляет судебные письма вполне исправно.
Расскажите это в 49 отделении. Там не только судебные письма не доходят, там посылки возвращаются к отправителю с пометкой "адресат выбыл"))
Почта работает лучше коммерческих? Ну ну. Как то раз воспользовалась по пересылке посылки, больше туда никогда не зайду, теперь только коммерческие, цена доставки такая же как на почте, все четко, быстро, режим рпботы удобный, даже сравнивать не хочу
20.12.2021 12:14
- гость -
Есть рабочие места, которые важны для социума, но не требуют больших уственных усилий. Зато временные и физические затраты работников существенны. Не думаю, что труд почтовых служащих легкий. Оплата должна быто достойной.
20.12.2021 13:53
- гость -
Вы достанете извещение и пойдете получать рядом с домом в любое удобное время. Не надо ехать на другой конец города и тратить время и деньги.
Самое главное срок доставки извещения. Он на Почте России вполне соблюдается.
Бытует мнение, что почтальоном сможет работать любой. Увы! Мне одна знакомая из почтальонов как-то рассказывала, что хотела уйти в отпуск, но не было никого на замену. 6 (шесть) человек пытались, но не смогли, и только на седьмой раз ей повезло. Желающих поплавать в сегодняшнем снегу много? И это не 15-30 минут, а часа 2-3, не меньше. Завтра с непривычки ноги сгибаться не будут.
Труд у почтальона может и низкоквалифицированный, но требования... Должность напрямую связана с деньгами, а суммы не маленькие, считать умеют далеко не все. Если у человека проблемы со счетом - замучается недостачи выплачивать. Товара много, лежит годами, просрочку, некондицию и пересорт выкупает сам начальник почтового отделения при каждой
ревизии. Отношение "сверху" отвратительное, только требования, помощи никакой. А в каких помещениях приходится работать людям, это вообще ужасно. Ремонт не дождетесь, только за свой счет. Реализацию требуют, а товар даже выложить некуда. Задача одна - выжать денег по максимуму, а затраты при этом - по минимуму. Хотя отрасль вполне себе перспективная, но с такими целями ничего толкового не выйдет.
Руководству плевать, они запускают дроны и выходят на ipo.
Консервы, сладости, и крупы..
На почте..
НА ПОЧТЕ, ВАШУ МАТЬ!!!!
А письма, газеты и телеграммы где теперь??
В обувном??
Совсем все эти "эффективные совы" с дуба рухнули.
планы работы для сотрудников завышены и нереальны...и бежит народ ....