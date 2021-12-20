В Алтайском крае не хватает сотрудников почтовых отделений

В Алтайском крае не хватает более 600 сотрудников почты. Как сообщают "Вести Алтай", на работу в организацию готовы принять 140 человек с инвалидностью.

Предположительно, уходить с работы сотрудников вынуждают тяжёлые условия труда: помимо работы с корреспонденцией и разноса почты, им приходится выполнять план по продаже сопутствующей продукции.

К примеру, почтовое отделение в посёлке Линевском два месяца работало с перебоями – там не было даже начальника. В другом селе, Сычёвка, схожая проблема – там должно быть четыре почтальона, но сейчас якобы только один, и тот на больничном.

В краевом управлении федеральной почтовой службы подтвердили, что у каждого отделения действительно есть план продаж, однако его устанавливают индивидуально.

"Размер премиальной части зависит от того, насколько эффективно работает сам сотрудник, и выполнило ли его отделение план по финансовым показателям. За последние два года в Алтайском крае спрос на доставку товаров почтальонами увеличился на 73%. Самый популярный товар, который жители края заказывают у почтальонов, – консервы, сладости и крупы", – заявила главный специалист по корпоративным коммуникациям Дарья Ильчакова.

При этом соискателям управление по краю обещает гибкий график, ежегодный отпуск, возможность обучения и повышения квалификации в корпоративном университете.