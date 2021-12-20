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Новости

"Коммуналка" в Алтайском крае в 2022 году вырастет больше чем на 6%

, ИА "Амител"
Барнаульцев ожидает самое большое увеличение платы за услуги ЖКХ
Фото: justboilers.com

Фото: justboilers.com

Тарифы на услуги ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2022 года вырастут в большинстве муниципалитетов на 6,2%. Указ на прошлой неделе подписал губернатор Виктор Томенко. При этом в отдельных городах коммуналка с лета подорожает ещё сильнее.

Минимальный рост тарифов с июля будущего года ожидает рубцовчан – на 5%, больше всего услуги ЖКХ подорожают в Бийске – в среднем на 6,5% и Барнауле – на 6,7%. Причём в краевом центре сильнее всего может вырасти плата за вывоз мусора – примерно на 20%, однако пока итоговую величину управление по тарифам не называет.

В начале ноября сообщалось о том, что совокупная плата за услуги ЖКХ у жителей края увеличится не более чем на 3,8%. Это следовало из распоряжения правительства РФ.

Напомним, в первом полугодии 2022 года плату за ЖКХ индексировать не будут. Все тарифы останутся на том же уровне, что и во второй половине 2021 года.

Что касается соседних сибирских регионов, то в Республике Алтай предельный индекс на 2022 год оказался ниже, чем в Алтайском крае. Там плата будет повышаться не более чем на 3,4%. В Новосибирской области чек может вырасти максимум на 5,2%, как и в Томской. В Кемеровской области – на 4,5 %, в Омской – на 5,3%, Красноярском крае, Тыве и Хакасии – на 4%. В Иркутской области плата не поднимется выше чем на 3,7%.

В октябре 2021 года замначальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Евгений Шестаков в ходе интернет-форума отмечал, что для муниципалитетов, не входящих в ценовые зоны теплоснабжения, в 2022 году не планируют устанавливать предельные индексы изменения размера платы за "коммуналку".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

20.12.2021 11:35
- гость -

Клятые хохлы и пендосы, уже и до АК добрались!!!

20.12.2021 11:37
- гость -

Потом удивляться будут, что население не платит за коммуналку, а молодежь бежит из края уже толпами. Вы бы такими темпами зарплаты повышали и пенсии - народу, а не себе, любимым.

20.12.2021 11:40
Горожанин

Эта пирамида скоро рухнет.

20.12.2021 11:43
- гость -

ну ура

20.12.2021 11:51
- гость -

Ну если всего на 6,7 это не страшно, в магазин заходишь и видишь на сколько подорожали продукты, вот это страшно.

20.12.2021 11:54
- гость -

11:35
Ты думаешь ты смешно пошутил? Нет, ты всем только показал свой интеллект с отрицательным значением.

20.12.2021 12:01
- гость -

Лучше б не на 6% а сразу на 60%

20.12.2021 12:14
- гость -

Ну хоть в каком-то списке будем на первом месте?

20.12.2021 12:29
- гость -

Терпим дальше.

20.12.2021 12:30
- гость -

А будет, как в арифметике столбиком: шесть пишем, девять в уме.

20.12.2021 12:31
- гость -

А как красиво нам Путин рассказывает про борьбу с бедностью.

20.12.2021 12:33
- гость -

20.12.2021 12:31
- гость -

А вы ещё не поняли, что в точности до наоборот происходит? Лучше бы он вообще молчал.

20.12.2021 12:40
- гость -

про борьбу с бедностью.

все правильно
поднять цены на все - бедные вымрут
профит в стране нет бедных

20.12.2021 12:45
- гость -

12:40
Есть более изящное решение: ввести налог на бедность)
Бедным быть станет невыгодно, и все станут богатыми)

В условиях всеобщей мировой лихорадки по инфляции, ожидать удешевления стоимости товаров или услуг в России - неразумно.
Борьба с бедностью во всех странах происходит не через снижение тарифов, а через адресную поддержку низкодоходных групп населения - возможно льготы на ЖКХ, или талоны на продукты по социальным, а не рыночным ценам.

20.12.2021 12:52
гость

Клятые хохлы и пендосы санкциями процентов на 30 экономику подорвали. Еще процентов на 50 пандемия

20.12.2021 12:59
- гость -

Что ж это за страна, которой хохлы экономику порушить могут

20.12.2021 13:07
- гость -

20.12.2021 11:51
- гость -
Ну если всего на 6,7 это не страшно, в магазин заходишь и видишь на сколько подорожали продукты, вот это страшно.

а ты 6.7 по каждому пункту посчитай, а за мусор 20%, проезд 20%
получишь в общей сложности не менее 25% за платежку.

20.12.2021 13:09
- гость -

20.12.2021 12:59
- гость -
Что ж это за страна, которой хохлы экономику порушить могут

хохлы ничего не могут, могут пока еще их патроны к кторым они как клопы присосались

20.12.2021 13:25
- гость -

Спасибо, Спасибо, Виктор Петрович, вот это подарок к Новому году!

20.12.2021 13:44
- гость -

"Указ на прошлой неделе подписал губернатор Виктор Томенко" - и почему я после этого должен доверять губернатору , да и кто повыше него, тоже????
У нас в стране есть самые важные ресурсы, а ресурсы-это жизнь! А нам голову морочат с этой инфляцией, рыночной экономикой!
До коли будем это терпеть??? Народ как зомбированный, ничего не замечает!

20.12.2021 14:03
- гость -

Вы посмотрите у Хохлов какое повышерие-не вышепчешь.

20.12.2021 14:03
Житель Барнаула

Большинство жителей края в отличие от нескольких комментаторов согласны с повышением так как это необходимо для бюджета и соответственно повышения уровня жизни!

20.12.2021 14:07
- гость -

1344. Нет у нас ресурсов. Все в руках зарубежных партнёров.

20.12.2021 14:12
- гость -

20.12.2021 14:03
Житель Барнаула

Вы под чем-то?
Или просто стёб?

20.12.2021 14:14
- гость -

Пенсии ведь поднимут на 7 процентов.
Нужно что эти деньги вернулись.

20.12.2021 14:17
гостья

20.12.2021 14:12
- гость - да по любому одно из двух. вменяемый человек такое не напишет.

20.12.2021 14:28
гость

роттенбергам бы помочь

20.12.2021 14:36
- гость -

20.12.2021 14:03
Житель Барнаула

Каким образом это связано с повышением уровня жизни?
Или вы про каких-то конкретных людей?
Не могу понять

20.12.2021 14:42
гость

Что ж это за страна, которой хохлы экономику порушить могут

И США и европейские страны, хохлы и им гадость сделали. Хохлы своим госпереворотом им в копеечку влетели и продолжают влетать. Они их еще к Третьей мировой приведут. Хохлы это пуп земли, и мировая экономика и вообще вся судьба мира сейчас от хохлов зависит

20.12.2021 14:47
- гость -

Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет.
Поэтому цены будут повышаться безосновательно.

20.12.2021 15:56
- гость -

20.12.2021 14:47
- гость -
Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет.
Поэтому цены будут повышаться безосновательно.

20.12.2021 16:32
- гость -

А можно вообще не писать ничего из страшилок хотя бы до НГ..
а то нам уже в этом году уже много всего интересного преподнесли
например снижение цен на масло с 70 до 120 рублей....

20.12.2021 17:10
- гость -

С тех пор как брякнули на амике про криптоферму на ТЭЦ3 , не могу нормально относиться к повышению коммуналки. Криптоферма не должна входить в мой чек.

20.12.2021 17:34
гость

У всех Сибирских регионов адекватная цыфра повышения на % ,а Алтай что не входит ? Или зарплата у нас ну прям самая высокая в Сибири?
Ничего не понимаю , % этот что-ли со снегопадом привалило.

21.12.2021 01:46
гостья

В самом бедном регионе самый высокий рост коммуналки. Вроде бы в октябре с.г. уже дорожали мусор и отопление и не на копейку. Все мало, что ли?

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