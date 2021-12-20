Тарифы на услуги ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2022 года вырастут в большинстве муниципалитетов на 6,2%. Указ на прошлой неделе подписал губернатор Виктор Томенко. При этом в отдельных городах коммуналка с лета подорожает ещё сильнее.
Минимальный рост тарифов с июля будущего года ожидает рубцовчан – на 5%, больше всего услуги ЖКХ подорожают в Бийске – в среднем на 6,5% и Барнауле – на 6,7%. Причём в краевом центре сильнее всего может вырасти плата за вывоз мусора – примерно на 20%, однако пока итоговую величину управление по тарифам не называет.
В начале ноября сообщалось о том, что совокупная плата за услуги ЖКХ у жителей края увеличится не более чем на 3,8%. Это следовало из распоряжения правительства РФ.
Напомним, в первом полугодии 2022 года плату за ЖКХ индексировать не будут. Все тарифы останутся на том же уровне, что и во второй половине 2021 года.
Что касается соседних сибирских регионов, то в Республике Алтай предельный индекс на 2022 год оказался ниже, чем в Алтайском крае. Там плата будет повышаться не более чем на 3,4%. В Новосибирской области чек может вырасти максимум на 5,2%, как и в Томской. В Кемеровской области – на 4,5 %, в Омской – на 5,3%, Красноярском крае, Тыве и Хакасии – на 4%. В Иркутской области плата не поднимется выше чем на 3,7%.
В октябре 2021 года замначальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Евгений Шестаков в ходе интернет-форума отмечал, что для муниципалитетов, не входящих в ценовые зоны теплоснабжения, в 2022 году не планируют устанавливать предельные индексы изменения размера платы за "коммуналку".
Комментарии
Клятые хохлы и пендосы, уже и до АК добрались!!!
Потом удивляться будут, что население не платит за коммуналку, а молодежь бежит из края уже толпами. Вы бы такими темпами зарплаты повышали и пенсии - народу, а не себе, любимым.
Эта пирамида скоро рухнет.
ну ура
Ну если всего на 6,7 это не страшно, в магазин заходишь и видишь на сколько подорожали продукты, вот это страшно.
11:35
Ты думаешь ты смешно пошутил? Нет, ты всем только показал свой интеллект с отрицательным значением.
Лучше б не на 6% а сразу на 60%
Ну хоть в каком-то списке будем на первом месте?
Терпим дальше.
А будет, как в арифметике столбиком: шесть пишем, девять в уме.
А как красиво нам Путин рассказывает про борьбу с бедностью.
20.12.2021 12:31
- гость -
А вы ещё не поняли, что в точности до наоборот происходит? Лучше бы он вообще молчал.
про борьбу с бедностью.
все правильно
поднять цены на все - бедные вымрут
профит в стране нет бедных
12:40
Есть более изящное решение: ввести налог на бедность)
Бедным быть станет невыгодно, и все станут богатыми)
В условиях всеобщей мировой лихорадки по инфляции, ожидать удешевления стоимости товаров или услуг в России - неразумно.
Борьба с бедностью во всех странах происходит не через снижение тарифов, а через адресную поддержку низкодоходных групп населения - возможно льготы на ЖКХ, или талоны на продукты по социальным, а не рыночным ценам.
Клятые хохлы и пендосы санкциями процентов на 30 экономику подорвали. Еще процентов на 50 пандемия
Что ж это за страна, которой хохлы экономику порушить могут
20.12.2021 11:51
- гость -
Ну если всего на 6,7 это не страшно, в магазин заходишь и видишь на сколько подорожали продукты, вот это страшно.
а ты 6.7 по каждому пункту посчитай, а за мусор 20%, проезд 20%
получишь в общей сложности не менее 25% за платежку.
20.12.2021 12:59
- гость -
Что ж это за страна, которой хохлы экономику порушить могут
хохлы ничего не могут, могут пока еще их патроны к кторым они как клопы присосались
Спасибо, Спасибо, Виктор Петрович, вот это подарок к Новому году!
"Указ на прошлой неделе подписал губернатор Виктор Томенко" - и почему я после этого должен доверять губернатору , да и кто повыше него, тоже????
У нас в стране есть самые важные ресурсы, а ресурсы-это жизнь! А нам голову морочат с этой инфляцией, рыночной экономикой!
До коли будем это терпеть??? Народ как зомбированный, ничего не замечает!
Вы посмотрите у Хохлов какое повышерие-не вышепчешь.
Большинство жителей края в отличие от нескольких комментаторов согласны с повышением так как это необходимо для бюджета и соответственно повышения уровня жизни!
1344. Нет у нас ресурсов. Все в руках зарубежных партнёров.
20.12.2021 14:03
Житель Барнаула
Вы под чем-то?
Или просто стёб?
Пенсии ведь поднимут на 7 процентов.
Нужно что эти деньги вернулись.
20.12.2021 14:12
- гость - да по любому одно из двух. вменяемый человек такое не напишет.
роттенбергам бы помочь
20.12.2021 14:03
Житель Барнаула
Каким образом это связано с повышением уровня жизни?
Или вы про каких-то конкретных людей?
Не могу понять
Что ж это за страна, которой хохлы экономику порушить могут
И США и европейские страны, хохлы и им гадость сделали. Хохлы своим госпереворотом им в копеечку влетели и продолжают влетать. Они их еще к Третьей мировой приведут. Хохлы это пуп земли, и мировая экономика и вообще вся судьба мира сейчас от хохлов зависит
Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет.
Поэтому цены будут повышаться безосновательно.
20.12.2021 14:47
- гость -
Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет.
Поэтому цены будут повышаться безосновательно.
А можно вообще не писать ничего из страшилок хотя бы до НГ..
а то нам уже в этом году уже много всего интересного преподнесли
например снижение цен на масло с 70 до 120 рублей....
С тех пор как брякнули на амике про криптоферму на ТЭЦ3 , не могу нормально относиться к повышению коммуналки. Криптоферма не должна входить в мой чек.
У всех Сибирских регионов адекватная цыфра повышения на % ,а Алтай что не входит ? Или зарплата у нас ну прям самая высокая в Сибири?
Ничего не понимаю , % этот что-ли со снегопадом привалило.
В самом бедном регионе самый высокий рост коммуналки. Вроде бы в октябре с.г. уже дорожали мусор и отопление и не на копейку. Все мало, что ли?