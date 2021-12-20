Тарифы на услуги ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2022 года вырастут в большинстве муниципалитетов на 6,2%. Указ на прошлой неделе подписал губернатор Виктор Томенко. При этом в отдельных городах коммуналка с лета подорожает ещё сильнее.

Минимальный рост тарифов с июля будущего года ожидает рубцовчан – на 5%, больше всего услуги ЖКХ подорожают в Бийске – в среднем на 6,5% и Барнауле – на 6,7%. Причём в краевом центре сильнее всего может вырасти плата за вывоз мусора – примерно на 20%, однако пока итоговую величину управление по тарифам не называет.

В начале ноября сообщалось о том, что совокупная плата за услуги ЖКХ у жителей края увеличится не более чем на 3,8%. Это следовало из распоряжения правительства РФ.

Напомним, в первом полугодии 2022 года плату за ЖКХ индексировать не будут. Все тарифы останутся на том же уровне, что и во второй половине 2021 года.

Что касается соседних сибирских регионов, то в Республике Алтай предельный индекс на 2022 год оказался ниже, чем в Алтайском крае. Там плата будет повышаться не более чем на 3,4%. В Новосибирской области чек может вырасти максимум на 5,2%, как и в Томской. В Кемеровской области – на 4,5 %, в Омской – на 5,3%, Красноярском крае, Тыве и Хакасии – на 4%. В Иркутской области плата не поднимется выше чем на 3,7%.

В октябре 2021 года замначальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Евгений Шестаков в ходе интернет-форума отмечал, что для муниципалитетов, не входящих в ценовые зоны теплоснабжения, в 2022 году не планируют устанавливать предельные индексы изменения размера платы за "коммуналку".