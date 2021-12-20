Более миллиона российских семей могут лишиться квартир в домах-самостроях

Более 1 млн российских семей могут лишиться квартир в домах, которые имеют статус самовольной постройки. Площадь такого жилья в России составляет не менее 10 млн кв. м, сообщают "Известия" со ссылкой на Всероссийский центр национальной строительной политики.

Источник издания рассказал, что обычно городские власти закрывают глаза на незаконное строительство. Причина проста – им причитается от застройщиков в районе 10% от стоимости дома. Поэтому суды и признают объекты законными на основании экспертизы, подтверждающей безопасность и соответствие градостроительным нормам. Отмечается, что таким образом были построены примерно 80-90% всех многоквартирных домов на побережье и в крупных городах Краснодарского края.

По словам источника издания, незаконные дома могут всё-таки признать самостроем, подлежащим сносу, если на каком-то этапе договорённость застройщика с властью нарушается. Из-за этого жители таких домов постоянно находятся в подвешенном состоянии под угрозой лишения жилья.

Ранее в Минстрое разъяснили новые штрафы за остекление балконов. К общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, балконные двери и проёмы, окна – всё это относится к личному имуществу, и собственник вправе самостоятельно его заменять и утеплять, в том числе устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Однако стоит учитывать, что внешнее остекление фасадов может регулироваться местным законодательством.