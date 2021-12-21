Торгово-выставочный комплекс сельхозтехники построят в промзоне Барнаула

Проект торгово-выставочного комплекса на ул. Власихинской, 198 / Фото: "Мастерская Золотова"

Торгово-выставочный комплекс (ТВК) для продажи и презентации сельхозтехники возведут на ул. Власихинской в Барнауле. Проект здания повторно рассматривали на градсовете 17 декабря. Архитекторы предложили сделать объект двухэтажным с открытой площадкой на кровле, где можно проводить презентации и ярмарки. Экспертам градсовета это решение понравилось, однако они предположили, что в будущем открытую площадку могут накрыть крышей-куполом. Несмотря на неясные перспективы здания, проект решено поддержать.

Каким будет проект?

Коммерческий объект планируют построить на ул. Власихинской, 198. Он расположится в окружении складских, промышленных и торговых зданий, а также многоэтажных домов. На участке, где возведут ТВК, уже построен склад и торгово-административный блок.

Первый раз объект рассматривали на градсовете в середине октября 2021 года. Тогда комиссия забраковала эскизы: транспортные и пешеходные потоки не были разделены, архитектура здания казалась экспертам неприметной. На повторном заседании проектировщики презентовали переработанные эскизы.

Теперь на территорию участка предусмотрено два въезда, выполнены тротуары вдоль улицы Власихинской. Вокруг каждого здания и выставочного комплекса сделаны пешеходные дорожки. Проектировщики предложили озеленение и благоустройство территории. Так как это выставочный комплекс (будут продавать сельхозтехнику иностранных производителей), то на площадке предполагается проведение ярмарок и выставок, отметил руководитель "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

"Изначально здание было одноэтажным. Градсовет сделал замечание: такой объект плохо формирует застройку улицы Власихинской. Тем более что фасад объекта удалён от "красной линии" из-за зоны ЛЭП. В результате в новом проекте здание сделано двухэтажным. Увеличены входные группы, предусмотрена открытая площадка на втором этаже, которая предназначена для проведения выставок, общественных мероприятий", – отметил Владимир Золотов.

Площадку на кровле здания украшают конструкции, напоминающие колесо и спицы. В самом здании запроектированы административный блок, кабинеты, комната отдыха. Также предусмотрен зал для презентации крупногабаритной техники.

Реконструкция: быть или не быть

Выставочная площадка на крыше здания – удачное решение, отметили члены градсовета. Однако некоторые эксперты предположили, что заказчик (компания "АСМ-Алтай") в будущем откажется от этого необычного архитектурного элемента.

"Что там будут выставлять, если застройщик специализируется на продаже сельхозтехники? Я это к чему: скорее всего, здание будет подвержено реконструкции, и, предполагаю, что от этого решения откажутся", – заявил председатель комитета по строительству Антон Воробьёв.

Размещать на крыше тракторы и комбайны никто не будет, заверил Владимир Золотов. Площадка предназначена лишь для проведения тематических выставок. И пока заказчик намерен построить ТВК точно в соответствии с проектом.

"При проведении экспозиционной выставки есть не только экспонаты – тракторы и сельхозтехника, но и теоретическая, научная части. Для этого нужны, например, экраны. Площадка станет местом сбора делегации. Я считаю, что все здания и город в целом имеют возможность реконструкции. Всегда есть перспективы надстроить, пристроить", – сказал Золотов.

Руководитель СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин предположил, что в будущем площадку на кровле могут накрыть большим стеклянным куполом из-за сложностей уборки снега. Владимир Золотов ещё раз отметил, что пока таких планов нет. Но что будет с объектом в будущем – он не знает.

"Сейчас заказчик готов построить данный объект в том виде, который запроектирован. Компания рассчитывает свои финансовые возможности и предполагает организовать площадку на этом здании. Если будет необходимость, в дальнейшем пройдёт реконструкция. Но пока так", – ответил архитектор.

Эксперты отметили, что авторы исправили все замечания, качественно переработали эскизы, а потому градсовет согласовал проект.