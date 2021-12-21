Вакцинацию от коронавируса включили в национальный календарь прививок

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок. Приказ и приложение к нему опубликовали на официальном сайте министерства.

Приоритет в вакцинации отдаётся гражданам в возрасте 60 лет и старше и сотрудникам определённых сфер: медицины, социального обслуживания и других. Также приоритетной является вакцинация людей с хроническими заболеваниями и жителей городов-миллионников.

В календарь включили и добровольную вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отмечается, что детей должны вакцинировать при наличии письменного согласия одного из родителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса опасными дураками.