Вакцинацию от коронавируса включили в национальный календарь прививок

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок. Приказ и приложение к нему опубликовали на официальном сайте министерства.
Приоритет в вакцинации отдаётся гражданам в возрасте 60 лет и старше и сотрудникам определённых сфер: медицины, социального обслуживания и других. Также приоритетной является вакцинация людей с хроническими заболеваниями и жителей городов-миллионников.
В календарь включили и добровольную вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отмечается, что детей должны вакцинировать при наличии письменного согласия одного из родителей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса опасными дураками.
Комментарии
Для этого требовалось бы изменить федеральный закон "Об иммунопрофилактике".
А кто-нить помнит как в самом начале вещали, что транспортировка и долговременное хранение вакцины от ковида осуществляются при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия? Потом всё замылили.
21.12.2021 09:50
гость
А кто-нить помнит как в самом начале вещали, что транспортировка и долговременное хранение вакцины от ковида осуществляются при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия? Потом всё замылили.
Попутали с американской прививкой
21.12.2021 09:50
гость
-18, а не -70. И так было с самого начала.
Осмелюсь сделать предположение. Как только начнут nрививать детей и подростков модная болезнь сразу начнет распространятся среди них, а также приобретет тяжелые формы, вплоть до летальных исходов. И тогда нам скажут, что нужно nрививаться больше и чаще...
Почитайте про Монголию по этой теме.
Берегите ваших детей! Думайте наконец!
А документ по поводу ответственности чиновников Минздрава утвержден? Если человек умер по причине вакцинации или заболел после вакцинации? Кто и какую ответственность понесет и какая денежная компенсация будет пострадавшему?
21.12.2021 10:41
гость
А ничего, что болезнь давно среди них, и в больницы попадают, и умирают?
- гость -
А документ по поводу ответственности чиновников Минздрава утвержден? Если человек умер по причине вакцинации или заболел после вакцинации? Кто и какую ответственность понесет и какая денежная компенсация будет пострадавшему?
Да вы не экстремист ли случаем - на наших законотварей бочку катить?
смута-звоны что певсков что мурашкин
Приоритет в вакцинации отдаётся гражданам в возрасте 60 лет и старше
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Чтобы пенсию не платить?
А что Спутник уже прошел все клинические испытания?
А можно прививочный порошок как Путин понюхать?