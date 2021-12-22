Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе

Фото: Альфа-Банк

Первый phygital-офис Альфа-Банка заработал в Барнауле на Павловском тракте, 251а (в ТЦ "Лето"). Интерьер офиса напоминает уютное кафе, где нет компьютеров, проводов и электронных очередей. Здесь красивые сотрудники в фирменных красных костюмах общаются с клиентами в мягких креслах или в отдельных переговорных. Журналист amic.ru одним из первых прогулялся по офису будущего и узнал, как он выглядит.

Phygital – от английского physical и digital, как сочетание цифровых и физических каналов. Отделение в Барнауле стало первым для Альфа-Банка в Алтайском крае и 101 в России.

Первое, что бросается в глаза – необычный дизайн офиса. Потолок выкрашен в красный – фирменный цвет Альфа-Банка. Внутри отделения нет компьютеров и принтеров. При входе в банк установлен терминал с системой распознавания лиц face ID. Если в базе есть биометрические данные клиента, то привычный бумажный талон можно не брать: система "поприветствует" человека и отправит на его телефон push-уведомление с указанием менеджера, который будет осуществлять обслуживание.

Клиент может подождать консультации за чашечкой кофе, сидя в удобном кресле или за "кракеном". Это длинный стол, который напоминает барную стойку и легко может трансформироваться по необходимости. Ещё одна изюминка банка – специальная "фитостена", где посетители могут сделать сэлфи или фотографию. Для тех, кто любит конфиденциальность, в отделении оборудовали специальный приват-банкомат, где никто не увидит, как вы вносите или снимаете наличные. Банк предоставляет персонализированный сервис, сохраняя комфорт и безопасность.

Кроме того, в помощь клиентам Альфа-Банк запустил удобный цифровой сервис – личный кабинет ипотечного заёмщика, где можно подать документы и получить решение. Вся процедура займёт не более 5 минут.

"Это офис будущего. Мы сделали первый шаг и уверены, что все другие банки Алтайского края возьмут с нас пример. Для нас важно, чтобы любой клиент мог прийти в красивый и уютный офис, а его обслужили красивые сотрудницы. Наши клиенты должны получать быстрые и качественные услуги. В отделении нет привычных для банков стоек и электронных очередей. Таких условий сегодня нет в других офисах Алтайского края", – отметила региональный управляющий Альфа-Банка Ирина Бубенко.

Первыми гостями офиса стали блогеры, бизнесмены, журналисты и представители правительства Алтайского края. В день торжественного открытия офис не прекращал свою работу ни на секунду. Несмотря на музыку, менеджеры находили возможность уделить достаточное внимание каждому посетителю.

В phygital-офисе отказались от бумажных документов. Договоры и соглашения с банком подписываются электронно-цифровой подписью в приложении, где хранятся в дальнейшем, а все решения принимаются онлайн.

"Ощущение великолепные. Такие офисы уже есть в Новосибирске, ждала, когда они появятся и в Барнауле. Я как блогер интересуюсь вопросами экологии. Когда узнала, что в офисе не будет бумаги, то обрадовалась. Здесь очень много воздуха, очень комфортно находиться", – поделилась своими впечатлениями о новом офисе блогер из Новосибирска Татьяна Ховратова.

"Офисы будущего" становятся очень популярными у клиентов, поэтому Альфа-Банк планирует в 2022 году переформатировать в phygital и другие отделения в Алтайском крае. Один – в Бийске и ещё четыре – в Барнауле.